Если вы никогда не разбивали случайно кружку, не ударялись мизинцем о мебель, не спотыкались на ровном месте — можете считать, что вам повезло. Большинство людей время от времени ведут себя неуклюже. И в целом в этом нет ничего ненормального или стыдного — бывает, что уж там. Остается только смириться и ликвидировать последствия.