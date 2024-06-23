Если вы никогда не разбивали случайно кружку, не ударялись мизинцем о мебель, не спотыкались на ровном месте — можете считать, что вам повезло. Большинство людей время от времени ведут себя неуклюже. И в целом в этом нет ничего ненормального или стыдного — бывает, что уж там. Остается только смириться и ликвидировать последствия.
Однако в некоторых случаях неуклюжесть может быть первым признаком достаточно серьезных, а то и смертельно опасных диагнозов.
В панику впадать, конечно, не стоит. Если вы неловкий по жизни, это еще не значит, что ваши дни сочтены. Есть некоторые дополнительные признаки, которые укажут, что неуклюжесть не стоит игнорировать, лучше показаться врачу.
О чем расскажет неуклюжесть
Как отмечает доктор Алессандро Ди Рокко, есть несколько болезней, которые провоцируют развитие неуклюжести. Это, например:
болезнь Паркинсона;
гормональная дисфункция;
проблемы со зрением;
болезнь Альцгеймера;
микроинсульты;
гидроцефалия;
нейропатия.
Несчастные случаи стали происходить с вами все чаще и чаще
По словам нейропсихолога Санам Хафиз, определенная степень неуклюжести абсолютно естественна. У каждого среднестатистического человека случаются моменты, когда он случайно опрокидывает кружку с напитком, например. Иногда такое происходит на фоне сильного стресса.
Однако, если вы в целом по жизни не отличались аномальной неуклюжестью, а в последнее время все чаще получаете травмы в самых неожиданных местах, вполне возможно, лучше проконсультироваться у врача и попытаться разобраться в причинах происходящего.
Обычные задачи превратились в испытания
Для человека, который много работает за компьютером, не составит труда быстро набрать текст. А спортсмену обычно будет довольно просто пройтись пешком.
Но если привычные дела, с которыми до этого не было никаких проблем, стали тяжким бременем, то есть риск, что неожиданная неловкость может указывать на наличие определенных диагнозов.
Неуклюжесть проявилась внезапно
Некоторые люди не слишком аккуратные и ловкие с самого детства, и с годами проявления этих качеств их уже не особенно удивляют. А друзья и родня порой умиляются этой черте характера.
Но если вы стали ловить себя на мысли, что ваше поведение изменилось слишком резко, пора бить тревогу. Особенно опасно, если неуклюжесть резко проявилась, начала развиваться в течение пары часов или дней, пишет издание
Важно!
Хотя внезапное ускорение неуклюжести может быть признаком серьезной проблемы со здоровьем, существуют и другие объяснения. Например, иногда вы можете стать менее внимательным из-за нехватки витаминов или на фоне обезвоживания.
Так что в любом случае ставить самому себе диагнозы — плохая идея: лучше довериться специалистам.