Каждый человек время от времени испытывает упадок сил. Но некоторые люди думают, что это ненормально, и начинают искать причину — не болезнь ли дает такие симптомы.
Это приводит лишь к созданию дополнительного очага напряжения в голове и черной дыры в кошельке, считает петербургский врач-терапевт Филипп Кузьменко. Он объяснил, как понять, что упадок сил и правда случился из-за сбоя в организме.
Все остальное — недостаток мотивации
«Патологический упадок сил — это когда человек не может подняться с кровати, а все остальное — это недостаток мотивации, — рассуждает в
Но невозможно, чтобы было так, как раньше, и это нужно принять, отмечает врач. Это и есть взросление.
«Жить и работать не потому, что тебе все интересно, все время весело, а потому, что надо. Потому, что альтернатива еще страшнее: депрессия и ипохондрия», — говорит Филипп Кузьменко.
Человек не робот
Как же воспринимать периодический «сбой настроек» и накрывающий упадок сил?
«Выход очень простой: нужно спокойно относиться к этому, — считает врач. — Человек не робот, он может периодами чувствовать себя без сил. Если разрешить себе побыть вялым и уставшим, можно избежать как лишних денежных трат, порой очень больших, так и дополнительных переживаний по этому поводу».
По словам врача, лечится упадок сил просто.
«Не надо сетовать на судьбу, нужно работать с тем запасом сил, какой есть», — резюмирует терапевт.
Фраза манипулятора
Ранее психолог Наталья Жукова рассказала, что фраза «Я очень сильно устал» может быть лишь способом манипуляции - когда человек постоянно жалуется на собственную усталость, но при этом ничего не делает для того, чтобы отдохнуть, не делегирует часть обязанностей, не берет выходной или отпуск.
Если кто-то из знакомых постоянно жалуется на упадок сил, возможно, речь может идти об энергетическом вампиризме — когда вы сталкиваетесь с человеком, которому требуется подпитка чужими эмоциями и желательно — сильными.