« Патологический упадок сил — это когда человек не может подняться с кровати , а все остальное — это недостаток мотивации, — рассуждает в своем блоге в „Телеграме“ врач-терапевт Филипп Кузьменко. — Падение мотивации — это нормальная часть взросления. С накоплением опыта интерес ко всему снижается. Но память о том, как было 5-10 лет назад (все интересно, в новинку, легко дается), еще свежа, вот и кажется, что что-то сломалось».