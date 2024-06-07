Ваш браузер устарел, поэтому сайт может отображаться некорректно. Обновите ваш браузер для повышения уровня безопасности, скорости и комфорта использования этого сайта.
Обновить браузер

Есть только один признак: как понять, что упадок сил — это симптом болезни

С жалобой «У меня нет сил» нередко обращаются к терапевту или эндокринологу. Но как понять, на самом деле так проявляется какая-то болезнь или вы совершенно здоровы? Объясняет врач.

7 июня 2024Обсудить
Есть только один признак: как понять, что упадок сил — это симптом болезни
Источник:

iStockphoto

Каждый человек время от времени испытывает упадок сил. Но некоторые люди думают, что это ненормально, и начинают искать причину — не болезнь ли дает такие симптомы.

Это приводит лишь к созданию дополнительного очага напряжения в голове и черной дыры в кошельке, считает петербургский врач-терапевт Филипп Кузьменко. Он объяснил, как понять, что упадок сил и правда случился из-за сбоя в организме.

Филипп Кузьменко
Медицина

Терапевт

Все остальное — недостаток мотивации

«Патологический упадок сил — это когда человек не может подняться с кровати, а все остальное — это недостаток мотивации, — рассуждает в своем блоге в „Телеграме“ врач-терапевт Филипп Кузьменко. — Падение мотивации — это нормальная часть взросления. С накоплением опыта интерес ко всему снижается. Но память о том, как было 5-10 лет назад (все интересно, в новинку, легко дается), еще свежа, вот и кажется, что что-то сломалось».

Но невозможно, чтобы было так, как раньше, и это нужно принять, отмечает врач. Это и есть взросление.

«Жить и работать не потому, что тебе все интересно, все время весело, а потому, что надо. Потому, что альтернатива еще страшнее: депрессия и ипохондрия», — говорит Филипп Кузьменко.

Читайте также

Человек не робот

Как же воспринимать периодический «сбой настроек» и накрывающий упадок сил?

«Выход очень простой: нужно спокойно относиться к этому, — считает врач. — Человек не робот, он может периодами чувствовать себя без сил. Если разрешить себе побыть вялым и уставшим, можно избежать как лишних денежных трат, порой очень больших, так и дополнительных переживаний по этому поводу».

По словам врача, лечится упадок сил просто.

«Не надо сетовать на судьбу, нужно работать с тем запасом сил, какой есть», — резюмирует терапевт.

Читайте также

Фраза манипулятора

Ранее психолог Наталья Жукова рассказала, что фраза «Я очень сильно устал» может быть лишь способом манипуляции - когда человек постоянно жалуется на собственную усталость, но при этом ничего не делает для того, чтобы отдохнуть, не делегирует часть обязанностей, не берет выходной или отпуск.

Если кто-то из знакомых постоянно жалуется на упадок сил, возможно, речь может идти об энергетическом вампиризме — когда вы сталкиваетесь с человеком, которому требуется подпитка чужими эмоциями и желательно — сильными.

Автор текста:Анна Майская
Материалы по теме
Психология