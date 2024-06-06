Случай из практики врача: как таблетки от боли «взорвали» давление у гипертоника

74-летней женщине пришлось вызывать скорую помощь, когда давление у нее подскочило до 230 на 130. Она гипертоник, но исправно принимает таблетки, прописанные доктором, режим питания не нарушает, и никогда подобного с ней не случалось.
Почему вдруг давление буквально «взорвалось», врачи разобрались не сразу. Причина оказалась в параллельном приеме таблеток от боли. Подробнее о том, почему гипертоникам стоит быть осторожными с нестероидными противовоспалительными средствами (НПВС), объяснил кардиолог.
Практикующий врач-кардиолог, сотрудник Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзеличный сайт
Подсказкой стала трость
«Когда пациентка пришла ко мне на прием, уровень давления у нее был около 180/110, что было для меня удивительно: такого я у нее не видел никогда, хотя наблюдаю ее почти 15 лет», —
Врач заметил, что пациентка зашла в кабинет, опираясь на трость. Раньше она ей не пользовалась — была активной и энергичной. И именно это помогло кардиологу выяснить причину скачков давления.
Оказалось, что недели две назад после подъема тяжести у женщины «прострелило» поясницу. Чтобы избавиться от боли, мешавшей спать, пациентка стала принимать таблетки, относящиеся к группе нестероидных противовоспалительных средств (НПВС).
«Боли у нее действительно уменьшились, но через пару дней она заметила, что постепенно начало повышаться давление, а потом достигло неприемлемо высоких значений, да так, что пришлось вызывать скорую», — рассказывает врач Крулев.
Что делать гипертоникам, если мучит боль
Кардиолог объяснил, что обезболивающие НПВП повышают концентрацию натрия в крови, усиливают выброс норадреналина, вызывающего спазм сосудов, а также снижают почечный кровоток. Все это может приводить к повышению давления.
«Я оставил прием обезболивающих на усмотрение пациентки, но предупредил, что чем быстрее она перестанет их пить, тем быстрее нормализуется давление, — отмечает Константин Крулев. — Для снижения давления я назначил препарат, который нейтрализует негативное влияние НПВС. Он относится к группе блокаторов кальциевых каналов. Лечение помогло сразу».
Врач отметил, что в ситуации, когда гипертоникам приходится пить таблетки от боли, могут быть полезны и мочегонные средства.
«Они выводят из организма избыток натрия. Именно он, задерживаясь в организме из-за приема обезболивающих, стимулирует рост давления», — комментирует Константин Крулев.
По его словам, отказываться от «обезболов» не стоит, но принимать их надо коротким курсом. Есть и еще причина, почему НПВС опасны не только гипертензивным действием: они раздражают слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта, и даже повышают риск кровотечения.
Случается не у всех
«Пациенты на самом деле по-разному реагируют на обезболивающие препараты, — добавляет врач. — Если почки здоровы, даже длительный их прием может не вызвать повышения давления. Но при наличии хронических заболеваний почек и просто у чувствительных людей давление может повыситься, причем не всегда постепенно — возможен и внезапный скачок.