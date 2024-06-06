Случай из практики врача: как таблетки от боли «взорвали» давление у гипертоника

«Когда пациентка пришла ко мне на прием, уровень давления у нее был около 180/110, что было для меня удивительно: такого я у нее не видел никогда, хотя наблюдаю ее почти 15 лет», — рассказал в своем блоге о необычном случае врач-кардиолог Константин Крулев.