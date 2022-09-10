Простой тест, который поможет определить степень истощения вашего организма

У большинства людей обычный будний день начинается так: ранний подъем по будильнику, несколько минут, чтобы проснуться и прийти в себя, сбор на работу, а потом — дела, новые задачи, постоянные звонки. Вечером, когда силы уже на нуле, нужно зайти в магазин, сделать кое-какие дела по дому и уделить немного времени близким. Жизнь в таком бешеном темпе быстро выматывает, организму сложно справляться со свалившейся на него нагрузкой.

Плюс ко всему подрывают здоровье ежедневный стресс, плохая экология, привычка отложить обед на потом, а вечером съесть двойную порцию. Начинается истощение организма.