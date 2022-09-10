Простой тест, который поможет определить степень истощения вашего организма

У большинства людей обычный будний день начинается так: ранний подъем по будильнику, несколько минут, чтобы проснуться и прийти в себя, сбор на работу, а потом — дела, новые задачи, постоянные звонки. Вечером, когда силы уже на нуле, нужно зайти в магазин, сделать кое-какие дела по дому и уделить немного времени близким. Жизнь в таком бешеном темпе быстро выматывает, организму сложно справляться со свалившейся на него нагрузкой.
Плюс ко всему подрывают здоровье ежедневный стресс, плохая экология, привычка отложить обед на потом, а вечером съесть двойную порцию. Начинается истощение организма.
врач-токсиколог, профессор, Академик ЕАЕН (г. Ганновер, Германия); член-корр. РАЕН, член-корр. Международной Академии Авторов научных Изобретений и Открытийvk.com/prosymbionts
- Интоксикация — бич современности. Организм истощается из-за плохого питания, сильных стрессов, недосыпов. Накапливаясь в организме, токсины вызывают его интоксикацию, в результате чего уменьшаются возможности адаптации и саморегуляции, —
По словам эксперта, существует два вида интоксикации:
острая — возникает тогда, когда в организме резко возрастает количество токсинов, например, при инфекционной болезни, отравлении алкоголем.
хроническая — симптомы возникают не мгновенно и поочередно. Человек зачастую игнорирует тревожные звоночки, а ведь этот процесс может привести к обострению хронической болезни или появлению серьезной патологии.
При любой интоксикации может:
нарушаться баланс жидкости в организме, температуры, меняется плотность крови;
меняется белковый, липидный и углеводный обмен;
нарушается детоксикационная функция печени;
страдает микрофлора кишечника.
Как понять, что ваш организм на грани истощения
Чтобы определить степень «захламления» организма, профессор Кутушов предлагает пройти простой тест. Надо всего лишь ознакомиться со списком симптомов и ответить, беспокоят они вас или нет.
Тест на степень интоксикации организма
Кстати
Есть такое понятие, как «закисление» организма. О нем принято говорить при повышении кислотности в организме и снижении pH крови. Это нарушение кислотно-щелочного баланса врачи называют ацидоз. Что это такое? Какие могут быть последствия? И как понять, что началось «закисление» организма? Об этом прочитать можно ЗДЕСЬ.