Никаких БАДов и стопроцентных гарантий: 7 признаков выдают плохого врача

Если вас что-то смущает при общении с врачом, его лечение не помогает или делает только хуже, то надо сменить специалиста. Это вовсе не говорит о том, что доктор хочет вам навредить, просто у другого врача может быть совершенно иной опыт, который поможет ему как можно скорее решить вашу проблему.