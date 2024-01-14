Да, к сожалению, с возрастом выработка коллагена уменьшается . Кроме того, синтез коллагена снижается от воздействия солнца , сигаретного дыма, алкоголя, загрязненной окружающей среды, при дефиците сна и физической активности.



« Систематический обзор (11 исследований, 805 пациентов) подтвердил некоторую пользу коллагена: он действительно улучшает эластичность кожи и заживление ран, — ссылается на исследование врач-диетолог. — Но оптимальный режим дозирования или состав добавок так и не был определен. Как пояснили мне коллеги-дерматологи, нет качественных исследований, что БАДы с коллагеном ускоряют рост волос и ногтей, делают их крепче. Не существует и клинических протоколов, в которых коллаген рекомендуют использовать для лечения каких-нибудь заболеваний кожи и ее придатков. Я добросовестно прошерстила UpToDate — увы, никаких добавок с коллагеном там нет».