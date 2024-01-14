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«Это вирусная популярность»: имеет ли смысл пить БАДы с коллагеном — мнение диетолога

Если вы уверены, что без коллагена превратитесь в сморщенную старушонку, поэтому добавляете его в свой организм, поедая БАДы, — задумайтесь, верно ли вы поступаете. О добавках с коллагеном, причинах их популярности и опасностях, которые они представляют, рассказывает врач.

14 января 20241
коллаген
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iStockphoto

Упругая кожа, блестящие волосы, крепкие ногти, здоровые суставы — вот что обещают производители БАДов с коллагеном. Такое ощущение, что их принимает буквально каждый, кому исполнилось 35лет, и кто хоть немного задумывается о своем здоровье.
Есть данные, что в 2021 году на коллаген в виде добавок в мире потрачено 9 млрд долларов.

Почему коллаген стал таким популярным и какие опасности могут подстерегать тех, кто по собственной инициативе включает его в свой рацион в виде добавок, объяснила врач-диетолог Елена Мотова.

Елена Мотова
Медицина

Врач-диетолог

Причина вирусной популярности коллагена

«Как пишет The New York Times, у вирусной популярности коллагена есть конкретная причина, — рассказывает врач Елена Мотова. — В октябре 2020 года телезвезда Хлоя Кардашьян стала долевым партнером и глобальным представителем компании по производству коллагеновых добавок. С тех пор в ее блоге со 140 млн подписчиков постоянно появляются кадры, как Хлоя добавляет порошковый коллаген в коктейли, и фото „до и после“ ее клиентов с объяснением, что причина чудесных перемен во внешности — эти „проверенные на себе“ средства».

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Четыре типа коллагена

Коллаген — основной структурный белок соединительной ткани: кожи, костей, мышц, сухожилий и связок. Существует 28 типов коллагена, но самые распространенные — четыре:

  • встречается во всех соединительных тканях;

  • находится в суставах и межпозвоночных дисках;

  • укрепляет кожу и кровеносные сосуды;

  • компонент почек и хрусталика.

«Коллаген, как полученный из холодца, так и из капсул, при переваривании расщепляется на структурные компоненты — аминокислоты, из которых организм затем строит свои собственные белки — все, которые ему нужны для работы органов и систем организма, а не только коллаген, — объясняет врач. — Но производители придумали выпускать так называемые коллагеновые пептиды. Они состоят из тех же аминокислот, что и коллаген, но представляют собой гораздо более короткие цепочки».

Эффективность не доказана

По мнению производителей, это позволяет им легче всасываться в кровоток и усваиваться организмом. Но на самом деле до сих пор неизвестно, доходят ли эти пептиды до органов-мишеней и помогают ли они выработке коллагена, уточняет врач.

«Ни одно исследование на людях не доказало, что коллаген, принимаемый перорально, попадает в кожу, волосы или ногти», — продолжает Елена Мотова.

Польза коллагена

Да, к сожалению, с возрастом выработка коллагена уменьшается. Кроме того, синтез коллагена снижается от воздействия солнца, сигаретного дыма, алкоголя, загрязненной окружающей среды, при дефиците сна и физической активности.

«Систематический обзор (11 исследований, 805 пациентов) подтвердил некоторую пользу коллагена: он действительно улучшает эластичность кожи и заживление ран, — ссылается на исследование врач-диетолог. — Но оптимальный режим дозирования или состав добавок так и не был определен. Как пояснили мне коллеги-дерматологи, нет качественных исследований, что БАДы с коллагеном ускоряют рост волос и ногтей, делают их крепче. Не существует и клинических протоколов, в которых коллаген рекомендуют использовать для лечения каких-нибудь заболеваний кожи и ее придатков. Я добросовестно прошерстила UpToDate — увы, никаких добавок с коллагеном там нет».

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Надо знать, если вы принимаете БАДы с коллагеном

Любая добавка — это не лекарство, для которого необходимы клинические испытания, прежде чем оно попадет в аптеку. Для БАДов снижены требования по качеству и безопасности — например, можно не уточнять их состав.

«Поскольку коллаген добывают из свиней и крупного рогатого скота, вопрос с плохим контролем безопасности может представлять собой проблему, — объясняет врач Елена Мотова. — Добавки с коллагеном вызывают аллергические реакции, особенно сильные при употреблении морского коллагена. Людям, склонным к подагре или имеющим заболевания, при которых ограничивается потребление белка, не следует употреблять добавки или напитки с коллагеном».

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Это работает лучше коллагена

По словам диетолога, есть гораздо более безопасные и научно обоснованные способы позаботиться о коже:

  • адекватное и разнообразное питание, включающее достаточно животного и растительного белка, продуктов с витамином С и цинком;

  • ежедневная защита от солнца (крем с высоким SPF, головной убор, отслеживание УФ-индекса);

  • отказ от курения (в том числе и пассивного);

  • образ жизни, который позволяет быть активным, отдыхать и высыпаться.

«И не занимайтесь самолечением по примеру случайных людей из Интернета», — резюмирует доктор.

Автор текста:Анна Майская
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