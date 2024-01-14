Упругая кожа, блестящие волосы, крепкие ногти, здоровые суставы — вот что обещают производители БАДов с коллагеном. Такое ощущение, что их принимает буквально каждый, кому исполнилось 35лет, и кто хоть немного задумывается о своем здоровье.
Есть данные, что в 2021 году на коллаген в виде добавок в мире потрачено 9 млрд долларов.
Почему коллаген стал таким популярным и какие опасности могут подстерегать тех, кто по собственной инициативе включает его в свой рацион в виде добавок, объяснила врач-диетолог Елена Мотова.
Причина вирусной популярности коллагена
«Как пишет
Четыре типа коллагена
Коллаген — основной структурный белок соединительной ткани: кожи, костей, мышц, сухожилий и связок. Существует 28 типов коллагена, но самые распространенные — четыре:
встречается во всех соединительных тканях;
находится в суставах и межпозвоночных дисках;
укрепляет кожу и кровеносные сосуды;
компонент почек и хрусталика.
«Коллаген, как полученный из холодца, так и из капсул, при переваривании расщепляется на структурные компоненты — аминокислоты, из которых организм затем строит свои собственные белки — все, которые ему нужны для работы органов и систем организма, а не только коллаген, — объясняет врач. — Но производители придумали выпускать так называемые коллагеновые пептиды. Они состоят из тех же аминокислот, что и коллаген, но представляют собой гораздо более короткие цепочки».
Эффективность не доказана
По мнению производителей, это позволяет им легче всасываться в кровоток и усваиваться организмом. Но на самом деле до сих пор неизвестно, доходят ли эти пептиды до органов-мишеней и помогают ли они выработке коллагена, уточняет врач.
«Ни одно исследование на людях не доказало, что коллаген, принимаемый перорально, попадает в кожу, волосы или ногти», — продолжает Елена Мотова.
Польза коллагена
Да, к сожалению, с возрастом выработка
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Надо знать, если вы принимаете БАДы с коллагеном
Любая добавка — это не лекарство, для которого необходимы клинические испытания, прежде чем оно попадет в аптеку. Для БАДов снижены требования по качеству и безопасности — например, можно не уточнять их состав.
«Поскольку коллаген добывают из свиней и крупного рогатого скота, вопрос с плохим контролем безопасности может представлять собой проблему, — объясняет врач Елена Мотова. — Добавки с коллагеном вызывают аллергические реакции, особенно сильные при употреблении морского коллагена. Людям, склонным к подагре или имеющим заболевания, при которых ограничивается потребление белка, не следует употреблять добавки или напитки с коллагеном».
Это работает лучше коллагена
По словам диетолога, есть гораздо более безопасные и научно обоснованные способы позаботиться о коже:
адекватное и разнообразное питание, включающее достаточно животного и растительного белка, продуктов с витамином С и цинком;
ежедневная защита от солнца (крем с высоким SPF, головной убор, отслеживание УФ-индекса);
отказ от курения (в том числе и пассивного);
образ жизни, который позволяет быть активным, отдыхать и высыпаться.
«И не занимайтесь самолечением по примеру случайных людей из Интернета», — резюмирует доктор.