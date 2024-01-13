Активная сезонная линька у кошек — естественный процесс смены шерсти — бывает у животных весной, реже — осенью. Также интенсивно линять могут кошки после рождения потомства. Но что делать, если в доме шерсть повсюду круглогодично? Почему так происходит и что делать? На вопросы ответила эксперт международной категории по грумингу кошек Надежда Румянцева.
Неправильный уход и сухой воздух
Линять вне сезона кошка может, если хозяин не ухаживает за ней, не купает или делает это неправильно — применяет не подходящие средства для кожи и шерсти животного. Например, неверно использовать для пушистого питомца собачьи средства. В них содержатся эфирные масла, к которым кошки более чувствительны.
Кошки также могут реагировать на слишком сухой воздух в квартире — например, зимой, когда излишне греют батареи или включены обогреватели, или летом, когда работает кондиционер. Такой микроклимат способен вызвать у животного чрезмерную линьку.
Бритье и вычесывание только навредит
Эксперт предостерегла тех, кто намерен бороться с линькой любимого кота и излишним выпадением у него шерсти бритьем. Многие уверены, что это реально помогает. Грумер объяснила, что такой экстремальный способ сделает только хуже. Животное все равно будет терять шерсть, причем волоски станут острыми и способны даже навредить желудку кошки, если она их проглотит.
Не поможет и вычесывание — шерсти меньше не станет. По словам эксперта, кошка будет еще больше линять и обновляться, к созревшей шерсти «приклеится» здоровая, растущая шерсть.
Лучше кошку хорошо помыть и удалить омертвевшую шерсть при помощи специального уходового комплекса.
Как часто мыть кошку
Многие уверены, что кошка сама поддерживает чистоту своей шерсти. Но это миф, объясняет эксперт. Животное нужно мыть регулярно, уверена она, ведь клетки кожи у кошки меняются каждый месяц.
Когда у кошки идет активная линька, мыть ее стоит раз в одну-две недели. Частота зависит от породы животного. Перед мытьем кошку надо хорошо прочесать, избавиться от колтунов. Обязательно стоит воспользоваться специальными шампунями — очищающим и уходовым, а также кондиционером. Грумер также советует после мытья кошки при помощи компрессора выдуть остатки волосков.
«В дальнейшем мытье необходимо повторять с регулярностью раз в один-два месяца. При таком подходе кошка всегда будет ухоженной, а естественная потеря волосков станет практически незаметной», — рассказала эксперт,