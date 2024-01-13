Эксперт предостерегла тех, кто намерен бороться с линькой любимого кота и излишним выпадением у него шерсти бритьем. Многие уверены, что это реально помогает. Грумер объяснила, что такой экстремальный способ сделает только хуже. Животное все равно будет терять шерсть, причем волоски станут острыми и способны даже навредить желудку кошки, если она их проглотит.