БАД ты мне или не БАД? Что думают эксперты о разрешении врачам выписывать рецепты на добавки

Возможно, контроля за приемом БАДов будет больше, но это не факт. Если подобное новшество придет в практику, люди могут начать приравнивать препараты и БАДы, сочетать их в различных комбинациях, самостоятельно, при помощи «всемогущего Интернета», подбирать схемы терапии, отказываясь от посещения врача. Ведь в умах людей будет сидеть мысль: это же БАД, он не так опасен, их теперь назначают при этих болячках, вот ими и полечусь. Мнение неоднозначное, поэтому, каков будет результат, покажет время.