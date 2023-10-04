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БАД ты мне или не БАД? Что думают эксперты о разрешении врачам выписывать рецепты на добавки

Российским врачам могут дать право выписывать рецепты на пищевые добавки — БАДы — в качестве лечения. Сейчас медики их могут лишь рекомендовать. Что думают об этой инициативе сами врачи и не только, выяснил «Доктор Питер».

4 октября 20232
бады польза вред
Источник:
iStockphoto

В России врачи наряду с лекарствами, возможно, будут иметь право официально назначать и БАДы, прописывая схему лечения и указывая дозировку препаратов. Сейчас пищевые добавки можно только рекомендовать пациентам.

Такой законопроект разработали в правительстве. Его уже поддержала правкомиссия по законопроектной деятельности, уточняет РИА «Новости». Отмечается, что новшество призвано усовершенствовать порядок обращения и применения БАДов.

Инициатива вызвала бурное обсуждение, и не только в медицинских кругах. «Доктор Питер» узнал, что думают о нем эксперты и сами врачи.

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«Дурацкая инициатива»

«Очевидно, что таким образом собираются компенсировать дефицит эффективных лекарств, — считает политолог Георгий Бовт, комментируя возможное изменение в законодательстве. — Надо же что-то выписать пациенту. Отсюда и дурацкая инициатива выписывать БАДы».

«Давайте тогда назначать и свежий воздух»

«Странно законодательно разрешать врачам назначение пищевых добавок, — уверен и экс-депутат Госдумы Вячеслав Лысаков. — Возможно, крупные производители продвигают таким образом рынок сбыта для своей продукции? Или в кабмине прогнозируют дефицит и рост стоимости лекарств».

Может, пора врачей законодательно принуждать к возврату к истокам медицины - к назначению свежего воздуха, двигательной активности, здорового питания и закаливания? К натуропатии, гирудотерапии, остеопатии, гомеопатии? «Химией» и продуктами генно-инженерных изысканий мы сыты по горло.

«Правильное решение»

Сергей Краюшкин
Терапия, эндокринология

Терапевт, эндокринолог, доцент кафедры амбулаторной и скорой медицинской помощи ВолгГМУ, к.м.н.

«Я отношусь к разрешению для врачей официально назначать пациентам БАДы положительно — например, дополнительно к лечению препаратами. Но при условии оценки врачом, действительно ли именно эта добавка нужна пациенту в конкретной ситуации, — рассказал „Доктору Питеру“ врач-терапевт Сергей Краюшкин. — Но при этом должен быть обязательным контроль за качеством сырья, регистрация БАДов. Это новшество может снизить бесконтрольное употребление пищевых добавок».

«Я против БАДов в педиатрии»

Аллергология-иммунология, патофизиология, педиатрия

Аллерголог-иммунолог, врач-педиатр, патофизиолог

«По БАДам в разных сферах медицины немного информации, особенно доказанных эффектов, еще сложнее с побочными эффектами и противопоказаниями, — считает врач-педиатр, нутрициолог и диетолог Елена Парецкая. — Если в отношении взрослых пациентов еще есть сомнения, то я радикально против БАДов в педиатрии. Детский организм серьезно отличается от взрослого, там еще сложнее с выбором пищевых добавок и схемами их приема. Поэтому я сторонник традиционного лечения».

Возможно, контроля за приемом БАДов будет больше, но это не факт. Если подобное новшество придет в практику, люди могут начать приравнивать препараты и БАДы, сочетать их в различных комбинациях, самостоятельно, при помощи «всемогущего Интернета», подбирать схемы терапии, отказываясь от посещения врача. Ведь в умах людей будет сидеть мысль: это же БАД, он не так опасен, их теперь назначают при этих болячках, вот ими и полечусь. Мнение неоднозначное, поэтому, каков будет результат, покажет время.

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Приходится верить на слово

«В работе нутрициолога-диетолога я применяю БАДы, поскольку они в определенных ситуациях могут помочь в решении проблем нерационального питания, коррекции субклинических патологий и профилактики различных проблем, — продолжает врач Елена Парецкая. — Но вопрос качества — это всегда сложная составляющая. В основном приходится верить на слово производителям, поскольку независимых исследований по различным добавкам немного».

Понятно, что качественное сырье недешево и добавки, которые стоят недорого, всегда вызывают вопросы относительно того, как качественно они будут усваиваться. В основном, конечно, специалисты ориентируются на наличие у производителей сертификатов качества.

Автор текста:Анна Майская
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