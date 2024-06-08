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Помидоры будут с кулак: чем подкормить томаты, чтобы собрать богатый урожай

Июнь — идеальное время, чтобы подкормить помидоры: именно в этот период растение активно развивается.

8 июня 2024Обсудить
огород, почва, помидоры, огурцы, рассада
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iStockphoto

Чтобы в конце лета насладиться богатым урожаем помидоров, нужно правильно их подкормить на этапе цветения. Опытные огородники уверены: грамотное удобрение — залог роскошного результата и сочных плодов.

Как раз сейчас отличное время для того, чтобы подпитать растения. По словам специалистов, подкормки в начале лета можно поделить на два вида: корневые и некорневые.

Корневые особенно важны в июне: именно в это время растение активно растет и развивается. Помидоры в этот период нуждаются в большом количестве питательных веществ.

Начнем с препаратов, которые можно использовать именно для корневых подкормок.

Компост или перегной

Натуральное удобрение поможет вырастить здоровое и сильное растение. Перед тем как добавить компост, нужно разрыхлить почву вокруг томата и насыпать удобрение слоем в 5-7 см. Потом нужно будет смешать компост с верхним слоем земли.

Если вы решили использовать перегной, слой нужно делать немного тоньше — в 3-5 см.

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Минеральные удобрения

Еще один способ получить богатый и экологически чистый урожай — удобрить томаты с помощью минеральных удобрений. Лучше использовать подкормки с азотом, фосфором и калием в соотношении 10:10:10 или 16:16:16.

Раствор куриного помета

Для этого варианта удобрение можно приготовить самостоятельно. Нужно взять 1 кг помета, 10 л воды, смешать и оставить состав настаиваться в течение 2-3 дней. После этого потребуется развести органическую смесь в соотношении 1:10 и полить помидоры.

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Раствор древесной золы

Чтобы приготовить такой раствор, нужно смешать 10 л воды со стаканом древесной золы. Дальнейший план действий такой же, как и с раствором куриного помета.

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Внекорневые подкормки

Внекорневые подкормки тоже можно проводить в первый летний месяц. С их помощью можно увеличить качество урожая, пишет издание «Известия Мордовии».

Вот несколько вариантов подкормки для помидоров, которые можно приготовить и использовать для внекорневой подкормки.

  • Раствор золы. Необходимо взять 1 кг золы, развести его в 10 л воды и настоять в течение нескольких часов. Потом нужно процедить средство и опрыскать помидоры.

  • Раствор птичьего помета. Схема похожая: 1 кг помета смешать с 10 л воды и оставить на 2-3 дня, процедить и обработать томаты.

  • Раствор мочевины. 100 г органики нужно развести в 10 л воды и сразу использовать.

  • Раствор кальция. 100 г кальциевой селитры нужно размешать с 10 л воды.

  • Раствор борной кислоты. 2 г препарата развести в 10 л теплой воды. Обрабатывать нужно, не трогая по возможности цветы.

Автор текста:Дарья Гапионок
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