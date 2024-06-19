Дачный фитнес: сколько можно сжечь калорий на грядках? Считаем вместе с терапевтом

Специалисты уверяют: два часа на грядке сопоставимы с походом в тренажерный зал. Работая на участке, вы можете тратить от 250 до 450 калорий в час — это примерно сопоставимо с результатом занятий на эллиптическом тренажере.
Согласно рекомендациям ВОЗ, для поддержания здоровья взрослым надо не менее 150 минут в неделю посвящать умеренным физнагрузкам, в день получается примерно 20-30 минут. И если вы проводите много времени на дачном участке, считайте, что у вас с активностью все в порядке. Конечно, при условии, что вы что-то делаете по огороду, а не лежите в шезлонге. Хотя и полежать в шезлонге на свежем воздухе — тоже вещь полезная и нужная, чтобы дать организму отдых. Это можно делать в перерывах между подходами к лопате, граблям или косилке.
Терапевт Цифровой клиники Страхового дома ВСК
Новичкам в садовых работах и людям с хроническими заболеваниями следует начинать с коротких сессий по 15-20 минут и постепенно увеличивать нагрузки. Более опытным садоводам можно проводить на грядке не более 1,5-2 часов в день. Важно делать перерывы каждые 30-40 минут, чтобы дать телу отдохнуть и избежать перенапряжения мышц и суставов. Пожилым людям следует ограничивать время работы на грядке до 30-45 минут подряд с обязательными перерывами», — предупреждает врач-терапевт Алина Красикова.
Сколько мы тратим калорий на грядках
Врач привела примеры расчета сжигания калорий при разных видах дачных работ для человека весом около 70 кг.
Посадка и прополка: примерно 250-300 калорий в час;
Копание и перекопка земли: около 400-450 калорий в час;
Полив растений и легкие работы: примерно 150-200 калорий в час;
Скашивание травы ручной косой: около 350-400 калорий в час.
«То есть суммарно на все эти виды активности опытный дачник может потратить 20-25 минут в день и сжечь при этом суммарно 561 калорию без ущерба для здоровья», — поясняет Алина Красикова.
Кому стоит заниматься садом-огородом с осторожностью
Да, физическая активность на свежем воздухе — это хорошо, но важно знать меру и соблюдать меры предосторожности. Иначе вместо пользы можно лишь навредить себе. Очень неприятные последствия могут быть из-за перегрева на солнце, укусов ос, пчел и даже обычных комаров, реакции на пыльцу растений, риска заражения столбняком при работе с почвой и садовыми инструментами, травм мышц и суставов, особенно при поднятии тяжестей. О них стоит помнить и по возможности защищать себя заранее.
«Дачники чаще всего сталкиваются с проблемами со спиной. Постоянные наклоны, подъемы тяжестей и длительное пребывание в неудобной позе могут стать причиной неприятных ощущений и даже травм. Чтобы этого избежать, важно обращать внимание на технику выполнения работ. Например, поднимая тяжести, необходимо переносить часть нагрузки на ноги. Важно разнообразить виды работ, чтобы не перегружать одни и те же группы мышц, а также регулярно выполнять упражнения для укрепления спины и пресса. Это поможет поддерживать правильную осанку и снизить риск травм», — добавляет Алина Красикова.
Некоторым людям стоит быть особо осторожными при выборе занятий на даче. По словам терапевта, работы на участке следует по максимуму ограничить из-за возможных рисков для здоровья людям:
с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Физическая нагрузка и пребывание под солнцем могут повышать артериальное давление, что опасно для людей с гипертонией. Излишняя нагрузка на сердце может вызвать ухудшение течения сердечной недостаточности. После перенесенного инфаркта миокарда или инсульта нужен долгий период реабилитации, в течение которого интенсивные физнагрузки противопоказаны;
с заболеваниями дыхательной системы. Пыльца растений и химические удобрения могут вызвать обострение астмы. Активность и воздействие пыли могут ухудшить дыхание и общее состояние при хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ);
с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Физнагрузки могут усугубить боль и воспаление в суставах при артрите или артрозе. Повышенный риск переломов из-за хрупкости костей тоже требует осторожности при физической работе;
с сахарным диабетом. Физическая активность может вызвать резкие колебания уровня глюкозы.
Чтобы не доводить до беды, при работе на участке берегите себя и следите за своим самочувствием. Если почувствовали сильную усталость, головокружение или боль в мышцах, суставах, сделайте перерыв или вообще заканчивайте работу на сегодня.