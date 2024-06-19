Дачный фитнес: сколько можно сжечь калорий на грядках? Считаем вместе с терапевтом

Согласно рекомендациям ВОЗ, для поддержания здоровья взрослым надо не менее 150 минут в неделю посвящать умеренным физнагрузкам, в день получается примерно 20-30 минут. И если вы проводите много времени на дачном участке, считайте, что у вас с активностью все в порядке. Конечно, при условии, что вы что-то делаете по огороду, а не лежите в шезлонге . Хотя и полежать в шезлонге на свежем воздухе — тоже вещь полезная и нужная, чтобы дать организму отдых. Это можно делать в перерывах между подходами к лопате, граблям или косилке.