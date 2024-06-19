По содержанию белка горох, особенно сушеный, может потягаться даже с мясными продуктами. В нем много этого необходимого элемента, который к тому же отлично усваивается.
В горохе также много полезных витаминов и минералов. Например, он богат витамином А, который может помочь ранам быстрее затягиваться, улучшить гормональный фон и внешний вид. Еще в продукте много витамина С, он важен для сосудов и иммунитета, а также витаминов группы В, они нормализуют процессы обмена веществ, тормозят старение клеток.
Садовод, руководитель по категорийному управлению отдела «Сад» в сети строительных гипермаркетов OBI
«Растение достаточно неприхотливо в уходе, спокойно переносит прохладную погоду и климатические изменения, поэтому его так любят многие дачники. Главное — это правильный уход, тогда урожай точно будет богатым», — рассказывает эксперт «Доктору Питеру».
Про виды гороха
Существует три основных вида этого растения. Наиболее популярным считается лущильный горох, садоводы часто делают выбор в пользу «Алтайского изумруда».
«Это раннеспелый сорт с крупными бобами, который дает плоды на 50-й день после всходов. Кустики обычно невысокие — 35-45 см», — говорит Наталия Крюкова.
Также среди этого вида существуют ранние сорта — «Калипсо» и «Глориоза», они дают урожай уже на 65-й день после созревания стручков.
У растения также есть и мозговые сорта, для которых характерны извилистые полоски, напоминающие головной мозг. Они идеально подходят для консервирования и заморозки на зиму. Для раннего урожая выбор стоит сделать в пользу «Воронежского зеленого», который начинает созревать на 40-й день, формируя крупные стручки со сладкими бобами. Самым популярным средним сортом считается «Премиум»: растение созревает на 55-й день после посадки, а в стручке можно обнаружить до 9 горошин.
Последний вид гороха — это сахарный, его употребляют в пищу на ранних стадиях созревания, когда появляются лопаточки, для которых характерен очень сладкий вкус. Наиболее популярными сортами являются «Оскар Агро» и «Каскад».
«Эти подвиды относятся к среднеспелым сортам, которые начинают созревать на 60-й день. Растения формируются крепкие, но невысокие, около 70 см, стручки в среднем содержат по восемь горошин», — пояснила эксперт.
Как правильно ухаживать за горохом
Горох — одна из самых ранних культур, его высаживают весной, как только почва прогреется до 3 градусов. Опытные дачники знают, что не стоит бояться заморозков, культура спокойно выдерживает временное понижение температуры.
«Перед посадкой землю необходимо перекопать и удобрить компостом, суперфосфатом и хлористым калием. Горох высаживают по рядам на глубину 5 см, желательно использовать шпалеру для поддержки плодов», — говорит Наталия Крюкова.
Сезон сбора гороха длится с июня по сентябрь. Когда появятся плоды? Все зависит от времени посадки, сорта растения, а также грамотного ухода.
Вот основные рекомендации, которые стоит соблюдать.
Данная культура светолюбива, поэтому не стоит выбирать теневую сторону. Старайтесь, чтобы на растение попадало как можно больше солнечного света, а также защищайте его от сквозняков.
Горох очень любит воду, это растение можно назвать настоящим водохлебом. Поэтому поливать его следует не менее двух раз в неделю, используя 10 литров воды на 3 метра грядки. Следите, чтобы в жару растению тоже хватало воды.
После полива почву следует разрыхлять — так вы поможете гороху впитать всю влагу, а также насытите землю кислородом.
Следует вовремя собрать урожай, чтобы не снизилась плодовитость. Поэтому вовремя срывайте стручки, на их месте вскоре вырастут новые.
Защищайте горох от птиц, они тоже очень любят собирать урожай. Например, можно сделать специальные «накидки», используя рыболовную сеть.
Правильные удобрения также играют большую роль в выращивании гороха. Для него достаточно провести одну подкормку за сезон в период появления бутонов. Сделать ее можно из нитрофоски и воды: используйте 5 литров удобрения на 1 квадратный метр. Также можно использовать «Фолирус» или «Реаком», они не только помогут насладиться урожаем, но и защитят растение от вредителей.
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