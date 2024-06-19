Данная культура светолюбива, поэтому не стоит выбирать теневую сторону. Старайтесь, чтобы на растение попадало как можно больше солнечного света, а также защищайте его от сквозняков.

Горох очень любит воду, это растение можно назвать настоящим водохлебом. Поэтому поливать его следует не менее двух раз в неделю, используя 10 литров воды на 3 метра грядки. Следите, чтобы в жару растению тоже хватало воды.

После полива почву следует разрыхлять — так вы поможете гороху впитать всю влагу, а также насытите землю кислородом.

Следует вовремя собрать урожай, чтобы не снизилась плодовитость. Поэтому вовремя срывайте стручки, на их месте вскоре вырастут новые.

Защищайте горох от птиц, они тоже очень любят собирать урожай. Например, можно сделать специальные «накидки», используя рыболовную сеть.