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Урожай будет уже в июле: как правильно сажать и поливать капусту

Начинать посадку можно уже сейчас. О том, какой сорт капусты лучше подходит для засолки или голубцов и что нужно посадить рядом, чтобы вредители не съели урожай, рассказала эксперт Наталия Крюкова.

5 июня 20241
Урожай будет уже в июле: как правильно сажать и поливать капусту
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freepik

У капусты есть множество видов, однако в России всегда была популярна именно белокочанная. Этот овощ содержит большое количество минеральных компонентов, витаминов, он богат грубой клетчаткой и водой. Это делает капусту универсальным и уникальным продуктом, который можно употреблять как в свежем, так и в приготовленном виде.

Наталия Крюкова
Садоводство

Садовод, руководитель по категорийному управлению отдела «Сад» в сети строительных гипермаркетов OBI

«Капуста считается одной из главных культур на дачных участках. Она отлично растет в разных климатических условиях, за что ее так любят садоводы. К тому же без этого овоща едва ли можно представить себе семейный ужин или обед», — говорит Наталия Крюкова.

Однако для богатого урожая следует учитывать некоторые особенности в уходе. Всего несколько хитростей помогут вырастить овощ даже тем, кто только начал заниматься садоводством.

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Как правильно выбрать сорт капусты

Первый и важный шаг — необходимо выбрать сорт капусты.

Самым популярным является белокочанная культура, которая имеет несколько подвидов:

  • классический вариант — «Июньская» с плодами до 2,5 кг.

  • также часто дачники используют «Подарок», «Валентина» или «Спринт F1».

Помните, что выбор сорта капусты во многом зависит от цели выращивания овоща.

«Так, например, для засолки лучше выбирать „Белорусская 455“, а для дальнейшего приготовления голубцов — „Слава 1305“. Первый урожай можно получить уже к началу июля. Многое будет зависеть от времени подготовки рассады, пересадки в открытый грунт, а также сорта», — поясняет эксперт.

Температура воздуха и место посадки очень важны

При посадке этого корнеплода есть несколько факторов, которые желательно учитывать.

Во-первых, погружать капусту в открытый грунт следует в начале июня при температуре от 15 до 25 градусов. Во-вторых, расстояние между овощами должно быть около 50 см. В-третьих, рекомендуется обращать внимание на место посадки, в идеале оно должно быть в тени.

Важно: лучше всего использовать рассаду, кустик которой равен примерно 15 см. Так больше вероятности, что вы получите скорый урожай, при этом саженец будет здоров.

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Правильно поливаем и готовим почву

Говоря о подготовке почвы, важно учитывать один нюанс : каждый саженец опытные дачники помещают в небольшую лунку со смесью суперфосфата, перегноя и древесной золы. Сверху можно присыпать сухим грунтом и хорошо полить.

Помните, что капуста в целом любит влагу, поэтому полив должен быть регулярным. Если погода сухая и жаркая, то поливать саженцы необходимо раз в 2-3 дня. Если же на улице прохладно и влажно, то достаточно ограничиться одним разом в неделю.

Еще одна проблема, с которой часто сталкиваются дачники, — это вредители. Они могут испортить урожай, причем сделают это довольно быстро. Чтобы ваши саженцы остались в целости и сохранности, можно посадить по соседству сильно пахнущие растения, такие как лук или чеснок.

Также саму капусту следует обработать с помощью марганцовки или других химических препаратов, например, «Фитоспорин-М» или «Базудин».

О том, как еще можно без труда прогнать вредителей из огорода, читайте ЗДЕСЬ.

«Сажать капусту может показаться сложной задачей, но с правильными знаниями и подходом это становится не так уж и трудно. Важно помнить о всех нюансах — в этом случае вы точно соберете богатый урожай», — заключила Наталия Крюкова.

Автор текста:Софья Хромова
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