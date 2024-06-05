Урожай будет уже в июле: как правильно сажать и поливать капусту

У капусты есть множество видов, однако в России всегда была популярна именно белокочанная. Этот овощ содержит большое количество минеральных компонентов, витаминов, он богат грубой клетчаткой и водой. Это делает капусту универсальным и уникальным продуктом, который можно употреблять как в свежем, так и в приготовленном виде.