Урожай будет уже в июле: как правильно сажать и поливать капусту

У капусты есть множество видов, однако в России всегда была популярна именно белокочанная. Этот овощ содержит большое количество минеральных компонентов, витаминов, он богат грубой клетчаткой и водой. Это делает капусту универсальным и уникальным продуктом, который можно употреблять как в свежем, так и в приготовленном виде.
Садовод, руководитель по категорийному управлению отдела «Сад» в сети строительных гипермаркетов OBI
«Капуста считается одной из главных культур на дачных участках. Она отлично растет в разных климатических условиях, за что ее так любят садоводы. К тому же без этого овоща едва ли можно представить себе семейный ужин или обед», — говорит Наталия Крюкова.
Однако для богатого урожая следует учитывать некоторые особенности в уходе. Всего несколько хитростей помогут вырастить овощ даже тем, кто только начал заниматься садоводством.
Как правильно выбрать сорт капусты
Первый и важный шаг — необходимо выбрать сорт капусты.
Самым популярным является белокочанная культура, которая имеет несколько подвидов:
классический вариант — «Июньская» с плодами до 2,5 кг.
также часто дачники используют «Подарок», «Валентина» или «Спринт F1».
Помните, что выбор сорта капусты во многом зависит от цели выращивания овоща.
«Так, например, для засолки лучше выбирать „Белорусская 455“, а для дальнейшего приготовления голубцов — „Слава 1305“. Первый урожай можно получить уже к началу июля. Многое будет зависеть от времени подготовки рассады, пересадки в открытый грунт, а также сорта», — поясняет эксперт.
Температура воздуха и место посадки очень важны
При посадке этого корнеплода есть несколько факторов, которые желательно учитывать.
Во-первых, погружать капусту в открытый грунт следует в начале июня при температуре от 15 до 25 градусов. Во-вторых, расстояние между овощами должно быть около 50 см. В-третьих, рекомендуется обращать внимание на место посадки, в идеале оно должно быть в тени.
Важно: лучше всего использовать рассаду, кустик которой равен примерно 15 см. Так больше вероятности, что вы получите скорый урожай, при этом саженец будет здоров.
Правильно поливаем и готовим почву
Говоря о подготовке почвы, важно учитывать один нюанс : каждый саженец опытные дачники помещают в небольшую лунку со смесью суперфосфата, перегноя и древесной золы. Сверху можно присыпать сухим грунтом и хорошо полить.
Помните, что капуста в целом любит влагу, поэтому полив должен быть регулярным. Если погода сухая и жаркая, то поливать саженцы необходимо раз в 2-3 дня. Если же на улице прохладно и влажно, то достаточно ограничиться одним разом в неделю.
Еще одна проблема, с которой часто сталкиваются дачники, — это вредители. Они могут испортить урожай, причем сделают это довольно быстро. Чтобы ваши саженцы остались в целости и сохранности, можно посадить по соседству сильно пахнущие растения, такие как лук или чеснок.
Также саму капусту следует обработать с помощью марганцовки или других химических препаратов, например, «Фитоспорин-М» или «Базудин».
О том, как еще можно без труда прогнать вредителей из огорода, читайте ЗДЕСЬ.
«Сажать капусту может показаться сложной задачей, но с правильными знаниями и подходом это становится не так уж и трудно. Важно помнить о всех нюансах — в этом случае вы точно соберете богатый урожай», — заключила Наталия Крюкова.