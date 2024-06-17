Искусные кукловоды: 7 признаков, что вы стали марионеткой в руках манипулятора

Манипулятор может создать у вас чувство долга или ответственности перед ним. Это может быть сделано путем оказания вам услуги или помощи, о которых вы не просили . Или же выполнение вашей реальной просьбы будет подано как великий подвиг, который стоил больших усилий, даже если это не так. Таким образом, вы оказываетесь в ловушке «ответной услуги», которой манипулятор воспользуется , когда захочет получить от вас то, чего вы на самом деле делать для него не хотите.