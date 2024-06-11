Когда вышел этот известный мультипликационный сериал, фразы его героев знал, наверное, каждый школьник. Да и сейчас, спустя не один десяток лет, они по-прежнему на слуху. Помните? «Прилетаю я на Таити… А вы не были на Таити?», «Свободу попугаям!», «Вот так всегда… на самом интересном месте!», «Прелестно, прелестно!»
Мы попросили психолога Валерия Гута профессионально посмотреть на типажи любимых героев. Ведь поведение персонажей, пусть и сказочных, очень точно копирует поведение окружающих людей.
Психолог, кандидат психологических наук, разработчик теории адаптивного интеллекта
«Конечно, мультфильм — это лишь небольшая зарисовка, поэтому не стоит рассматривать сказанное как стопроцентный диагноз героям. Однако можно учесть характерные моменты поведения, на которые важно обращать внимание и в реальной жизни», — говорит психолог.
Попугай Кеша: похож на нарцисса
Сложный характер попугая Кеши заметен с первых минут. Милый и временами очень обаятельный, он тем не менее довольно эгоистично ведет себя по отношению к Вовке. Например, включает телевизор на полную громкость, зная, что тот делает уроки.
Кеша очень обидчив и пытается манипулировать дружескими чувствами, чтобы добиться своего. Попугай склонен драматизировать, ради доказательства своей «правоты» готов на впечатляющие, но необдуманные поступки, способные выйти боком как ему, так и окружающим. Так он пытается привлечь к себе внимание, которого ему всегда мало.
Он артистичен, любит выделяться, но действует при этом порой нечестно: может присвоить себе чужие приключения или переоценить собственные возможности, как это случилось в эпизоде с трактором. Со словами «Обо мне узнают, обо мне заговорят!» он бросается управлять техникой, в которой не разбирается, и это заканчивается плачевно.
Кеша мечтает о роскошной и беззаботной жизни. Он завистлив и чужой успех воспринимает как собственную неудачу, а виноватых ищет среди близких. Внешний лоск кажется ему более важным, чем внутреннее содержание. Правда, жизненные неурядицы заставляют Кешу пересмотреть свои взгляды и оценить теплоту и надежность Вовкиной дружбы. Однако надолго попугайчика не хватает.
Подобное поведение может указывать на нарциссическое расстройство личности. Для него характерны:
эгоцентризм,
потребность во внимании и восхищении,
равнодушие к чужим чувствам,
обидчивость,
потребительское отношение,
преувеличение своих качеств и способностей,
перекладывание ответственности.
В реальности ужиться с такими людьми бывает непросто. В глубине души они очень не уверены в себе и часто пытаются использовать окружающих для повышения собственной значимости.
Кот Василий: страдает РПП
Полосатый толстяк выглядит так, будто всегда доволен жизнью. Он позитивный, добродушный, его даже воробьи не боятся.
Тем не менее у котика присутствуют явные признаки РПП — расстройства пищевого поведения. Еда — единственное, что его по-настоящему интересует и приносит радость. Он сам об этом говорит: «Не были мы на Таити, нас и здесь неплохо кормят!», «Отдохнул — во! Сметаны — во!..»
Из-за лишнего веса ему тяжело двигаться, он давно растерял кошачью активность и грацию, а смысл его существования в основном сводится к питанию.
Вовка: взрослый не по годам и с устойчивой психикой
Несмотря на возраст, Вовка демонстрирует по отношению к Кеше довольно взрослое поведение. Он замечает манипуляции и не идет у него на поводу, старается отстаивать свои границы. В моменте может обидеться на хамское отношение, но долго зла не держит.
Отношение Вовки к Кеше можно охарактеризовать как родительское: он заботлив, искренне переживает за друга, терпимо относится к его слабостям и недостаткам и каждый раз прощает блудного попугая, понимая, что, как бы тот ни хорохорился, он, по сути, остается маленьким ребенком. Все это говорит об устойчивой психике, ответственности и здоровой самооценке. В реальной жизни с таким человеком приятно иметь дело, общаться и строить отношения.
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