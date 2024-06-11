Отношение Вовки к Кеше можно охарактеризовать как родительское: он заботлив, искренне переживает за друга, терпимо относится к его слабостям и недостаткам и каждый раз прощает блудного попугая, понимая, что, как бы тот ни хорохорился, он, по сути, остается маленьким ребенком. Все это говорит об устойчивой психике, ответственности и здоровой самооценке. В реальной жизни с таким человеком приятно иметь дело, общаться и строить отношения.