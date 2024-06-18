Зачем поливать помидоры кефиром и как это правильно делать

Кефир — бесспорно полезный продукт для человека. Но знаете ли вы, что он хорош и для помидоров на вашей грядке? Напиток богат пробиотиками и микроэлементами, которые помогут укрепить иммунитет растения, ускорить его рост и получить богатый урожай.
Как правильно готовить кефирный раствор и как грамотно его использовать? Разберемся по порядку.
Готовим раствор
Чтобы от кефира почва не закислилась, его нужно развести водой. Самый удачный вариант концентрации — один стакан кефира на 10 литров воды.
Для раствора лучше использовать хороший, свежий кефир без добавок. Готовый раствор должен быть однородным. После приготовления ему стоит дать постоять пару часов — так питательные вещества лучше распределятся.
Как поливать
Поливать кефирным раствором помидоры лучше утром или вечером. Если делать это днем, есть риск, что под солнечными лучами влага быстро испарится и питательные вещества не успеют как следует впитаться.
Поливать помидоры лучше под корень, причем так, чтобы раствор не попадал на листья и стебли. Этим вы сможете защитить томаты от грибков.
Как часто нужно «поить» помидоры кефиром? Зависит от состояния почвы и погоды. Обычно достаточно делать это раз в две недели. Однако следите за реакцией растений и корректируйте график полива при необходимости.
Почему кефир для помидоров — отличная идея
Есть несколько важных причин периодически поливать томаты кисломолочным продуктом.
Кефирный раствор помогает улучшить структуру почвы благодаря микроорганизмам в составе. Под их влиянием органика лучше разлагается, и грунт становится более плодородным. А еще такой вариант подкормки помогает сделать почву рыхлой и поддерживать оптимальный уровень кислотности.
Лактобактерии из напитка подавляют развитие патогенных микроорганизмов и грибков. Благодаря этому раствор помогает предотвратить многие болезни — например, фитофтору и мучнистую росу. Кефир в целом помогает томатам стать более устойчивыми к вредителям.
Питательные вещества, содержащиеся в кефире, способствуют ускоренному росту и развитию плодов, делая их более крупными и сочными.
Важные нюансы
Можно ли использовать кефир вместе с другими удобрениями? Да, никаких ограничений тут нет. Если грамотно сочетать разные виды органических и минеральных удобрений, можно получить отличный результат — богатый урожай и крупные, здоровые плоды.
Главное — не переусердствовать и не переборщить с дозировками. Если растение перекормить, можно сделать только хуже и даже довести дело до ожогов корней, пишет издание