Как защитить огород от дождя: 4 совета, что надо сделать после ливня обязательно

Экстремальные погодные условия летом уже стали привычными для россиян. Жители многих регионов страны страдают то от заморозков, то от засухи, то от проливных дождей с градом. И если человек хоть и с недовольством, но переживает такие катаклизмы, то нежным розам, воздушным пионам и другим капризным растениям на огороде приходится несладко.
Эксперты признают, что изменяющийся климат превращает садоводство из хобби с конкретными сезонными ожиданиями в нечто более неопределенное. Выводы очевидны: нужно менять подходы к способам обустройства участка и выращивания растений.
Как предотвратить повреждение растений дождем
1. Улучшите состояние почвы
Дождь способен критично размыть грядки, устроить потоп на огороде. Если земля глинистая, то сильные ливни сделают ваш участок болотом, если сухая — ее просто смоет или она потеряет много питательных веществ после дождя.
Чтобы этого не произошло, эксперты советуют регулярно добавлять в почву на огороде перепревший навоз и компост. Так земля будет лучше впитывать влагу, станет более плотной, ее не смоет дождями. Еще один способ укрепить глинистую почву — посадить растения, которые ее любят и поддерживают «в тонусе», а их корни впитывают лишнюю влагу.
2. Обеспечьте хороший дренаж
Самый простой способ — аэрация почвы, ее разрыхление, чтобы воздух, вода и питательные вещества достигали корней растений. Сделать это можно при помощи различных приспособлений — хоть обычными вилами или граблями. Аэраторы могут быть механическими, или же они могут работать с помощью электрических или бензиновых двигателей. Особенно важно прорыхлить почву в тех местах, где она чаще всего заболачивается.
Не дадут превратить огород в лужу гравийные дорожки на пористой мембране. Вода после ливней будет впитываться, а не стекать.
Есть еще «метод французской канализации», который поможет избавиться от лишней воды на участке. Это дренажная система в виде неглубокой узкой траншеи, вырытой в земле в самых проблемных местах участка. В нее укладывают перфорированную трубу и засыпают ее слоями камня или гравия. По такой «канализации» вода будет перетекать из проблемной, заболоченной области на более сухие участки.
3. Поднимите растения повыше
Грядки, чуть приподнятые над землей, помогут защитить растения от затопления. Такие грядки надо заполнить перепревшей органикой. Как вариант, создайте на участке рвы и насыпи,
Еще один полезный прием — посадить в сырых местах на участке растения, не боящиеся влаги, такие как эхинацея. Это многолетник с очень красивыми махровыми соцветиями необычной формы и разнообразной окраски.
4. Выбирайте растения, адаптированные к влажным условиям
Если ваш сад каждый раз затапливает после дождя, подумайте — может, засадить его растениями, которые хорошо себя чувствуют во влажной почве? Есть даже такое понятие — «дождевой сад». Есть самые разные варианты. Смысл в том, что корни таких растений помогут разрыхлить почву, улучшат дренаж и заберут часть лишней влаги.
Отлично отводят воду береза, ива, осока, клен, гибискус, бархатцы, папоротники и другие растения.
5. Ловите дождь по максимуму
Убедитесь, что в саду есть несколько бочек для сбора дождевой воды. Это защитит грядки, газон и растения от лишней влаги. А еще такая вода лучше, чем водопроводная, для полива.
Правила садовода после дождя
Срезайте и выбрасывается безжалостно все, что повредил ливень. Это позволит предотвратить гниение и появление плесени, проникновение вредителей и развитие болезней.
Внезапные ливни могут смыть почву с корней, обнажить их. Проверяйте растения после дождей и укрепляйте их, если необходимо.
Не копайте землю сразу после дождя и не топчитесь по ней хотя бы день. Ваш вес уплотнит ее и повредит структуру. Если так надо пройтись по огороду сразу после ливня, положите широкую деревянную доску и ступайте по ней.
После сильного дождя устройте облаву на слизней и улиток. Самый простой способ избавиться от них — положить большой лист на почву рядом с растениями, которые они атакуют. Слизни и улитки заползут под него, и их можно будет собрать и перенести в другое место.