Как защитить огород от дождя: 4 совета, что надо сделать после ливня обязательно

Срезайте и выбрасывается безжалостно все, что повредил ливень. Это позволит предотвратить гниение и появление плесени, проникновение вредителей и развитие болезней.

Внезапные ливни могут смыть почву с корней, обнажить их. Проверяйте растения после дождей и укрепляйте их, если необходимо.

Не копайте землю сразу после дождя и не топчитесь по ней хотя бы день. Ваш вес уплотнит ее и повредит структуру. Если так надо пройтись по огороду сразу после ливня, положите широкую деревянную доску и ступайте по ней.