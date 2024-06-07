«Не думайте о необходимости быть счастливым» и еще 3 вдохновляющие цитаты психологов

Можно не любить свою работу, не ставить больших целей, не пытаться добиться каких-то высот, но быть спокойным и счастливым. Счастье — это наш выбор. Каждый день мы можем выбирать то, что поможет нам чувствовать себя свободными, любить жизнь и сохранять оптимизм.
В честь дня рождения издательства «МИФ» «Доктор Питер» собрал полезные советы из популярных книг о психологии, которые укажут путь к счастью и внутренней свободе.
«Счастье в том, чтобы не думать о необходимости быть счастливым»
«Спокойное сердце», Накамура Цунэко, Окуда Хироми
Многие из нас постоянно задаются вопросом, счастливы ли они. Конечно, счастье — это важно. Но из этого вовсе не следует положительный ответ на вопрос: а необходимо ли быть счастливым?
Бесконечные рассуждения на тему «счастлив — несчастлив» не имеют особого смысла. Ведь нередко человек решает, счастлив он или нет, просто попробовав сравнить себя с другими. Если думать, счастливы мы или нет, в категориях «какая у меня зарплата», «в каком месте я живу», «насколько мой дом большой», «в какой школе учится мой ребенок и какие у него оценки», «какую еду мы едим и модно ли одеваемся», то этому конца и края не будет. И вообще, чувство счастья такое неустойчивое, такое эфемерное. Очень редко оно длится долго. Поэтому любую ситуацию не надо воспринимать как что-то чрезвычайное, а если у вас случилась радость, ловите момент и получайте удовольствие.
Если же возникает необходимость сделать что-то непростое, надо сказать себе: «Придется» — и решительно, но не торопясь взяться за дело. Можно заниматься чем угодно, лишь бы занятие было по душе. Если делать жизненный выбор исходя из позиции «другие люди поступают так, и я тоже должен», ничего хорошего не выйдет. Слова «должно быть так» похожи на ненужный багаж. А ненужный багаж лучше бросать как можно скорее, иначе есть риск вообще перестать двигаться под его грузом.
«Разрешите себе ошибаться»
«Книга-сериал по самооценке», Анна Бабич
«Ошибаться можно. Я живой человек и имею на это право». Мы все делаем правильно, только когда действия доведены до автоматизма (и то везде есть человеческий фактор). Например, Тамара водит машину семь лет, но вчера на парковке досадно забыла выключить фары. Устала — и вот такая оплошность. Если последовательность шагов не отработана, не повторена много раз, то есть нейронная тропа не протоптана, осечки будут. Так устроена жизнь. И мозг. И отрицать это — значит отрицать реальность.
Если горькое воспоминание об ошибке мешает вам сконцентрироваться, отвлекает от настоящего момента, на помощь придет такая практика.
Как простить себе ошибку
Замедлитесь, сделайте вдох и выдох.
Активируйте режим Взрослого, переключившись в него из режима Страдающего Ребенка или Внутреннего Критика.
Признайте свои чувства: «Я расстроена, я злюсь на себя». Возьмите на себя ответственность. Перестаньте убегать от ошибки, признайте ее как свершившийся факт: «Да, это было в моей жизни, и этого не изменить».
Напомните: «У меня есть право ошибаться, я так учусь и продвигаюсь».
Проанализируйте, из-за чего произошла оплошность.
Спросите себя: «Чему меня это научило? Что в следующий раз я сделаю по-другому?»
Сделайте это вслух, можно наедине с собой, а можно тет-а-тет с близким человеком. Целительные эмоции гарантированы.
«Счастье, как и страдание, — это наш выбор»
«Внутренняя опора», Анна Бабич
Порой мы не можем выбирать и контролировать события, которые с нами случаются. Например, предательство человека, которого считали близким. Но вот зависать в хроническом горе или выходить из него — это наш выбор. Счастье — это не стихийно-спонтанное нечто, подарок судьбы. Это осознанное решение человека, которое звучит так: счастье, как и страдание, — это мой выбор.
Настроение зависит от стиля мышления. Стиль мышления пессимиста такой: «Все как обычно, это будет продолжаться до бесконечности, дальше будет только хуже». Такой человек выбирает страдать.
Стиль мышления оптимиста: «Ну да, со мной произошла неприятность, сейчас мне плохо. Но жизнь продолжается, и в ней еще будет много хорошего».
Стиль мышления зависит от вашего видения своего места в мире и от того, считаете ли вы себя значимым и достойным или бесполезным и безнадежным.
Чтобы научиться выбирать счастье, нужно работать с самооценкой. Все дороги в счастливую жизнь ведут через адекватную и устойчивую самооценку.
Практика
Проведите небольшой эксперимент. Сначала изо всех сил нахмурьтесь и обратите внимание на свое состояние. Скорее всего, вы ощутите, как внутри сгущаются тучи.
Затем сделайте несколько дыхательных циклов, расслабьте лоб и улыбнитесь. Наблюдайте, как проясняется внутри. Это простое телесное упражнение поможет вам на физическом уровне ощутить переключение в «режим оптимиста».
Практикуйте технику рефрейминга. Она учит менять угол зрения на проблему. Задавайте себе вопросы: «Чему учит меня этот опыт? Что я могу из него извлечь? Если бы мой товарищ был в такой ситуации, что бы я ему посоветовал?» Австрийский психолог Виктор Франкл, будучи узником концлагеря, выбрал воспринимать весьма плачевные обстоятельства своей жизни как возможность для уникального психологического исследования. Так появилось направление психотерапии — логотерапия.
«Не беспокойтесь о том, на что не можете повлиять»
Из книги «Рискуй и действуй» Дариус Фору
В жизни много вещей, с которыми мы ничего не можем сделать. Тем не менее мы постоянно тратим уйму времени и сил на беспокойство о том, что не можем контролировать, хотя было бы полезнее сосредоточиться на вещах, контролировать которые мы можем.
Представьте ситуацию: на работе вы сделали что-то, что расстроило клиента. Может, написали в письме что-то не то или забыли решить проблему — не так важно, что именно произошло, просто вообразите, что случилось нечто серьезное. Что вы сделаете, когда узнаете об ошибке? Запаникуете? Почувствуете себя не в своей тарелке? Приметесь обвинять себя? Других? Подумаете, что ваша карьера окончена?
Когда все идет наперекосяк, мы сами становимся своими злейшими врагами, потому что фокусируемся на вещах, которые не контролируем. Нам свойственно впадать в панику, как только запахнет жареным. Вместо того чтобы накручивать себя, попробуйте остановиться, выдохнуть и сосредоточиться на том, на что можете повлиять.
Еще один источник стресса — размышления о том, что о нас думают другие. Такие мысли не приносят нам никакой пользы.
Люди смогут навредить вам, только если вы им это позволите, а именно это вы и делаете, когда ломаете голову над тем, что другие говорят или думают о вас. Живите так, как считаете нужным, и не беспокойтесь о мнении окружающих: что бы ни случилось, контролировать их мы не сможем. А что сможем?
По сути, нам подвластны только собственные действия и помыслы. Мы определяем свои желания, отношение к ситуации и стремления. В общем-то и все, над всем остальным мы не властны. Так что не переживайте о вещах, которые не входят в этот список.
Вот упражнение, которое придумали философы-стоики много веков назад и которое может выполнить каждый. Итак, когда обнаружите, что беспокоитесь о чем-то, сосредоточьтесь на вещах, которые можете контролировать. Суть в том, что мы можем управлять только собственными действиями. Даже над тем, как в итоге решаются проблемы, мы не властны.
Сделали ошибку? Исправьте ее.
Что-то пошло не так? Найдите решение.
Не удивляйтесь, когда происходит что-то плохое. Если вы всегда будете ждать этого, никакое событие не застанет вас врасплох. Примите случившееся и спокойно займитесь поиском решения. Старайтесь смотреть на окружающий мир с оптимизмом.
Еще один залог полноценной, наполненной смыслом жизни — последовательность. Если вы хотите чего-то добиться, делайте ставку на ежедневный постепенный рост. Каждый день нужно заниматься спортом, читать, работать, учиться и применять полученные знания на практике. Запомните: непоследовательность — злейший враг ваших достижений.