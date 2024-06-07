«Не думайте о необходимости быть счастливым» и еще 3 вдохновляющие цитаты психологов

Многие из нас постоянно задаются вопросом, счастливы ли они. Конечно, счастье — это важно. Но из этого вовсе не следует положительный ответ на вопрос: а необходимо ли быть счастливым?

Бесконечные рассуждения на тему «счастлив — несчастлив» не имеют особого смысла. Ведь нередко человек решает, счастлив он или нет, просто попробовав сравнить себя с другими. Если думать, счастливы мы или нет, в категориях «какая у меня зарплата», «в каком месте я живу», «насколько мой дом большой», «в какой школе учится мой ребенок и какие у него оценки», «какую еду мы едим и модно ли одеваемся», то этому конца и края не будет. И вообще, чувство счастья такое неустойчивое, такое эфемерное. Очень редко оно длится долго. Поэтому любую ситуацию не надо воспринимать как что-то чрезвычайное, а если у вас случилась радость, ловите момент и получайте удовольствие.

Если же возникает необходимость сделать что-то непростое, надо сказать себе: «Придется» — и решительно, но не торопясь взяться за дело. Можно заниматься чем угодно, лишь бы занятие было по душе. Если делать жизненный выбор исходя из позиции «другие люди поступают так, и я тоже должен», ничего хорошего не выйдет. Слова «должно быть так» похожи на ненужный багаж. А ненужный багаж лучше бросать как можно скорее, иначе есть риск вообще перестать двигаться под его грузом.