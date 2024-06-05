В университете Хельсинки раскрыли связь богатства с высоким риском развития агрессивного рака

Ранее ученые НИУ ВШЭ выяснили, что от коронавируса чаще умирали в богатых регионах России. В своем исследовании они использовали данные Росстата по 82 регионам страны в период с марта по декабрь 2020 года, а также информацию о погоде в разных городах в это время и о мобильности населения. Распространяемость инфекции ученые отслеживали на базе показателя избыточной смертности. Результаты — ЗДЕСЬ.