В университете Хельсинки раскрыли связь богатства с высоким риском развития агрессивного рака

Ученые из Хельсинкского университета в Финляндии провели исследование, в котором изучали, как уровень дохода и другие социальные факторы влияют на риск развития онкологии. Свои результаты они вскоре представят на ежегодной конференции Европейского общества генетики в Берлине,
Эксперты изучили медицинские данные 280 тысяч человек в возрасте от 35 до 80 лет. Они учитывали не только анамнез людей, но еще и генетику, образ жизни, а также уровень дохода. Оказалось, что на развитие онкологии влияет не только наследственность, но еще и социально-экономическое положение человека.
«Благодаря нашему исследованию мы знаем, что генетическая информация остается неизменной течение жизни, однако риск развития заболеваний меняется по мере того, как меняются различные обстоятельства», — говорит руководитель исследования доктор Фиона Хагенбек.
Согласно выводам ученых, богатые люди генетически подвержены развитию рака. По статистике, у них чаще диагностируют рак молочной железы, рак простаты, а также другие виды онкозаболеваний.
Что касается бедных людей, то у них есть предрасположенность к сахарному диабету, артриту, депрессии и алкоголизму. Если говорить про онкологические заболевания, то в этом случае ученые обнаружили только повышенный риск развития рака легких.
Эксперты заверяют: это первое исследование, в котором была найдена связь между 19 заболеваниями и уровнем дохода. Ученые продолжат свою работу, чтобы понять, как этот фактор может еще сказываться на здоровье человека. Вероятно, в ближайшем будущем люди определенных профессий будут чаще проходить скрининги, чтобы выявить опасные патологии на ранних стадиях.
Кстати
Ранее ученые НИУ ВШЭ выяснили, что от коронавируса чаще умирали в богатых регионах России. В своем исследовании они использовали данные Росстата по 82 регионам страны в период с марта по декабрь 2020 года, а также информацию о погоде в разных городах в это время и о мобильности населения. Распространяемость инфекции ученые отслеживали на базе показателя избыточной смертности. Результаты — ЗДЕСЬ.