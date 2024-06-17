В Ленобласти фельдшер приняла роды у женщины, не знавшей о своей беременности

В Ленинградской области фельдшер скорой помощи Выборгской подстанции успешно приняла роды в машине «03» у женщины, которая даже не подозревала о своей беременности. Как сообщают медики в группе в соцсети «ВКонтакте», женщина еще ночью почувствовала себя плохо: у нее разболелись спина и живот, боль отдавала в область паха. Она плохо спала, но под утро стало совсем невмоготу, и она решила вызвать скорую. Но прямо перед приездом медиков у женщины отошли воды.
«Интересное положение стало сюрпризом не только для приехавшей на этот вызов фельдшера скорой Анны Макаровой, но и для самой пациентки: она и не подозревала, что беременна», —
Когда фельдшер приступила к осмотру, у женщины уже начались регулярные схватки. С учетом того, что беременность была недообследованной, было решено срочно везти рожающую в роддом. Но доехать до него не успели.
По словам фельдшера, в дороге схватки участились, а до пункта назначения оставался еще час пути. В итоге Анна попросила водителя остановиться, подготовила акушерскую укладку и приняла роды прямо в машине.
К счастью, опасения не подтвердились, все прошло легко и быстро. И на свет появился мальчик. Сразу же после родов маму с малышом доставили в Выборгский родильный дом, новорожденного осмотрел неонатолог.
Как такое может быть
Как бы удивительно это ни звучало, но случаи неожиданных родов — не такая уж редкость.
К примеру, пару лет назад в Омске 42-летняя женщина неожиданно родила дочку, не подозревая о беременности. Ее доставили в больницу по скорой с подозрением на почечные колики, а в приемном отделении вдруг начались роды. Как объясняла тогда ситуацию сама роженица, проблем со здоровьем в течение девяти месяцев у нее не было, а отсутствие регулярного цикла она списывала на возраст. При этом новорожденная девочка стала третьим ребенком в семье омички.
Как объясняла врач-гинеколог Оксана Селивёрстова, позднюю беременность вполне легко пропустить, если не посещать регулярно гинеколога. С приближением менопаузы многие женщины жалуются на прибавку веса. На фоне нерегулярных менструаций и набора веса, иногда значительного, можно не заметить наступления беременности. Легкие недомогания, связанные с беременностью, женщина может также принять за неприятности климакса.