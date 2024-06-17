В Ленобласти фельдшер приняла роды у женщины, не знавшей о своей беременности

К примеру, пару лет назад в Омске 42-летняя женщина неожиданно родила дочку, не подозревая о беременности. Ее доставили в больницу по скорой с подозрением на почечные колики, а в приемном отделении вдруг начались роды. Как объясняла тогда ситуацию сама роженица, проблем со здоровьем в течение девяти месяцев у нее не было, а отсутствие регулярного цикла она списывала на возраст. При этом новорожденная девочка стала третьим ребенком в семье омички.