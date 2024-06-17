Густая лимфа, дефицит белка и еще 10 причин, почему отекают ноги

Наиболее часто отеки ног возникают у женщин в силу влияния на обменные процессы воды и солей, колебаний гормонального фона. Кроме того, у женщин чаще возникают застойные явления в области нижних конечностей и варикозное расширение вен при беременности, избыточном весе или при проблемах с давлением, сердцем или почками. Поэтому именно женщины чаще жалуются врачам на отеки ног и тяжесть, боли в области икр, проблемы с ношением обуви, в том числе и на каблуках.