Густая лимфа, дефицит белка и еще 10 причин, почему отекают ноги

Нередко после приема большого количества жидкости, длительного пребывания на ногах или в жаркую погоду к вечеру лицо, кончики пальцев, голени и стопы отекают.
Почему так случается и насколько это опасно? Может ли отек на ногах указывать на проблемы с почками или сердцем? Как отличить норму от патологии?
Аллерголог-иммунолог, педиатр, патофизиологЛичный сайт
Лимфатическая система «в деле»
В организме каждого из нас активно функционирует лимфатическая система. Она является частью сердечно-сосудистой. Если у вас густая лимфа и вы ее никак не «разгоняете», впоследствии вы можете столкнуться с отеками.
Профессиональный тренер, мастер спорта по спортивному чирлидингу, вице-чемпионка Европы, трехкратная чемпионка России
Причины отеков
Отечность может быть как нормальной реакцией организма, так и указывать на патологии.
В первом случае отеки могут возникать, если человек долгое время находился в статичной позе, носил тяжести, находился в душном и жарком месте, пил мало или, наоборот, слишком много воды, употреблял алкоголь и ел много соленого.
Высокогорье или интенсивный бег тоже могут приводить к отечности.
Еще одна причина — гормональные колебания у девушек. Из-за этого перед менструацией или во время беременности также может наблюдаться отек ног.
Во втором случае, если отеки появляются часто и без видимых причин, это говорит о нарушениях в организме. Это может быть заболевание сердца, почек, вен, щитовидной железы и других органов. В этом случае важно как можно скорее сходить на консультацию к врачу.
Отек может развиваться в организме в результате нарушения обменных процессов, что приводит к задержке избытка жидкости внутри клеток, во внеклеточном пространстве или сосудистом русле. Естественно, что самая частая причина их развития — это неумеренное потребление соли, в силу чего возникает жажда и повышенное потребление жидкости, которая временно задерживается телом, что приводит к напряжению почек по выведению избытка как ионов, так и жидкости.
При условии полного здоровья почек сильный отек не формируется, так как усиливается выведение соли, а за нею следом и жидкости. Если же работа почек нарушена, могут возникать выраженные отеки ног, области лица и тела.
Может развиваться отек и в результате дефицита белка, при голодании или неполноценном питании, при потере белка почками при их серьезных поражениях. Кроме того, отек также формируется при повышении давления в сосудах, когда избыток жидкости буквально выдавливается в межклеточное пространство.
Как избавиться от проблемы
Наиболее часто отеки ног возникают у женщин в силу влияния на обменные процессы воды и солей, колебаний гормонального фона. Кроме того, у женщин чаще возникают застойные явления в области нижних конечностей и варикозное расширение вен при беременности, избыточном весе или при проблемах с давлением, сердцем или почками. Поэтому именно женщины чаще жалуются врачам на отеки ног и тяжесть, боли в области икр, проблемы с ношением обуви, в том числе и на каблуках.
При легкой степени помогают прохладные ванны, массаж и приподнимание ног кверху, чтобы активизировать ток крови и лимфы. При выраженных отеках необходимо устранять причины данного явления и способствующие отекам факторы. Необходимо полноценное питание, ограничение в рационе соли, контроль за весом и давлением, а также регулярное обследование у флеболога, если имеется склонность к варикозному расширению вен.
Выраженные отеки ног приводят к проблемам с передвижением, могут указывать на серьезные поражения венозных сплетений или проблемы с сердцем, формирование его недостаточности, в силу чего нет возможности полноценно прокачивать кровь по сосудам.
Это поможет избавиться от отеков:
надо наладить питание;
не носите тугую одежду и маленькую обувь не по размеру;
занимайтесь спортом — развивайте мышцы, мобильность суставов, работайте с дыханием, практикуйте миофасциальный релиз (МФР).
«Если делать силовые упражнения без мобилизации суставов, приток лимфы увеличится, но проходная возможность останется такой же. Поэтому очень важно работать комплексно — с дыханием, подключая силовые упражнения, упражнения на улучшение подвижности суставов, техники ручного самомассажа, роллы или мячи для МФР. Желательно работать снизу вверх, по природному движению лимфотока», — резюмирует эксперт.