Навалится усталость, замучат отеки: микроэлемент, без которого организм ломается

Где искать калий

Обычно принято ассоциировать этот микроэлемент с бананами. Однако на самом деле он есть и в других продуктах. Например:

авокадо;

Ззеленые листовые овощи;

морковь;

бобовые;

цитрусы;

фисташки;

чернослив.

Многие привыкли демонизировать картофель и считать его скорее вредным продуктом. Однако овощ можно смело считать лидером по содержанию калия по сравнению с другими некрахмалистыми овощами.

Включите эти продукты в свой рацион, и вы вряд ли столкнетесь с нехваткой калия.