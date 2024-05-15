Навалится усталость, замучат отеки: микроэлемент, без которого организм ломается

Наш организм очень сложно устроен: для его нормальной работы нужно множество условий.
Не зря врачи постоянно твердят о важности разнообразного питания. Большинство специалистов сходятся во мнении, что при таком рационе вам не нужно будет скупать БАДы и постоянно пить витаминные комплексы: все самое необходимое вы получите из продуктов.
Есть минералы и витамины, о важности которых в последнее время говорят особенно часто: например, витамин D или магний. Однако есть еще один микроэлемент, без которого нашему организму придется очень непросто. О нем в своем
Эндокринолог, гастроэнтеролог
Дирижер организма
Как отмечает врач, без достаточного количества калия наш организм начнет сбоить, как ненастроенные часы.
Калий очень важен для нашей сердечно-сосудистой системы: он обеспечивает работу нашего «мотора». Кроме того, соединение помогает передавать нервные импульсы.
Без него начнутся проблемы с работой мышц. Калий регулирует баланс жидкости в теле. Именно этот микроэлемент помогает организму работать слаженно и без сбоев.
Где искать калий
Обычно принято ассоциировать этот микроэлемент с бананами. Однако на самом деле он есть и в других продуктах. Например:
авокадо;
Ззеленые листовые овощи;
морковь;
бобовые;
цитрусы;
фисташки;
чернослив.
Многие привыкли демонизировать картофель и считать его скорее вредным продуктом. Однако овощ можно смело считать лидером по содержанию калия по сравнению с другими некрахмалистыми овощами.
Включите эти продукты в свой рацион, и вы вряд ли столкнетесь с нехваткой калия.
Симптомы дефицита
Если в вашем теле недостает калия, то организм довольно быстро даст об этом знать. Дефицит может проявиться через постоянную усталость — причем такую, от которой не помогает обычный отдых. Еще нехватка микроэлемента может провоцировать гипертонию. Кроме того, при дефиците калия могут появиться слабость в мышцах и судороги.
Вот еще несколько характерных признаков дефицита калия:
проблемы с сердечным ритмом без очевидных причин;
расстройства пищеварения;
онемение в руках и ногах, ощущение покалывания;
частые головокружения;
сильные отеки, которые не проходят весь день.
При симптомах нехватки калия не стоит заниматься самолечением. Если есть причины для беспокойства, лучше обратиться за помощью к врачу.
Однако учитывайте, что переизбыток микроэлемента тоже может быть очень опасен. Например, он сильно вредит почкам.
Кстати
Некоторые вещи могут мешать усвоению калия. Например, от этого страдают люди, которые очень интенсивно тренируются. О том, почему так происходит и какие еще факторы могут привести к дефициту, можно прочитать ЗДЕСЬ.