Как часто нужно поливать огурцы и чем их подкормить: инструкция от агронома

Огурец — уж точно овощ не экзотический: многие огородники самостоятельно выращивают его и с удовольствием потом режут в салат, солят на зиму. Однако для неискушенных садоводов прихотливость огурцов может стать сюрпризом. С ними многое может пойти не так.
Начать разбираться с продуктом лучше с азов. Как правильно поливать овощ? Как грамотно его подкармливать и подвязывать? Об этом пишет портал NGS.ru.
Правила подвязки
По словам агронома Людмилы Шубиной, самый простой и удачный вариант подвязки огурцов — к верхней перекладине теплицы. Для этих целей можно использовать шершавую веревку, к ней растение сможет лучше прикрепиться. А вот по пленке ствол может скользить.
Главный секрет хорошей подвязки — петля у основания растения, на высоте примерно 10 см. Дело в том, что ствол будет становиться толще, и такой узел поможет расслаблять подвязку по необходимости, и тогда шпагат не будет врезаться в стебли.
Неплохо оставить такой же запас перевязки на верхнем конце. В противном случае растение сильно натянется под тяжестью плодов и может пострадать.
Каждую неделю, а то и чаще необходимо будет подкручивать огурцы вокруг шпагата.
Как поливать
Огурцы любят влагу. Поливать их нужно не только у корней, но и сверху — чтобы напитать большие листья.
Кроме того, листья огурцов нуждаются в регулярных опрыскиваниях. Эта процедура позволит защитить растения от паутинного клеща — вредителя, который обожает сухие теплицы.
В особенно жаркую погоду лучше опрыскивать огурцы ежедневно. Впрочем, устраивать болото у корней не нужно: земля должна быть лишь чуть влажной.
Можно организовать капельный полив. Вот как это сделать:
купите капельницы в аптеке;
наполните их водой;
развесьте по теплице;
заменить капельницы можно обычными бутылками: нужно проколоть крышку и заглубить бутылки во влажную землю рядом с растениями.
Если огурцы растут у вас на даче, куда вы приезжаете только в выходные, поливать их лучше оба дня подряд. А если к растениям вы можете ходить в течение недели, хватит трех поливов в неделю.
Чем удобрять огурцы
Залог отличного урожая — правильная и регулярная подкормка. Мало пару раз удобрить огурцы. Из-за обильного полива почва будет терять часть питательных веществ. Поэтому подкармливать огурцы нужно каждые 10 дней. Лучше чередовать органические удобрения с минеральными.
В качестве органических удобрений можно использовать настой сброженной травы, коровьего навоза или куриного помета. На одно растение понадобится примерно литр.
Минеральные удобрения могут быть с азотом, фосфором, калием в составе. Вносить их нужно в разведении и не забыть добавить литр раствора под корень. Заменить минеральные удобрения можно органикой с добавлением стакана древесной золы.