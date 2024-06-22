Как избавить огород от тли без пестицидов: советы опытного агронома

Тля — нежеланный гость на каждом огороде. Особенно этот вредитель опасен для плодового сада.
Разберемся, как победить надоедливую тлю и сохранить урожай экологически чистым.
Справка
Тля — маленькое насекомое, которое живет колониями и питается растительными соками. Особенно привлекательны для них молодые растения.
Тлю нередко называют «зеленым вампиром»: вредитель подавляет развитие растения и может привести к его гибели.
Натуральные методы
Первая мысль многих дачников — использовать против тли какие-нибудь ядрёные пестициды. Однако подобные средства лучше использовать до того, как распустятся почки, и лишь в крайних случаях.
Впрочем, есть и менее радикальные методы. Например, можно использовать мыльный раствор. По словам агронома Людмилы Шубиной, можно взять готовый вариант — «зеленое мыло». Обрабатывать деревья против тли лучше в сухую погоду. Листья лучше опрыскивать сразу с двух сторон.
Чтобы средство действительно сработало, нужно повторить обработку минимум 2-3 раза с промежутком в 7-10 дней.
Мыльный раствор можно приготовить дома своими руками.
Смешайте 2 л теплой воды и 300 г хозяйственного мыла.
Растворите мыло в воде.
Получившийся концентрат добавьте к 8 л воды;
Подождите, пока настой станет прозрачным.
Для дополнительных эффектов в средство можно добавить табачную пыль, перец, соду или золу.
Кроме того, бороться с тлей помогут настои. Например, настой чеснока. Для его приготовления нужно смешать 2-3 раздавленных зубчика с литром воды. Через час смесь необходимо процедить и смешать с водой в соотношении 1:5. Готовым настоем нужно будет обильно полить все растения.
Также можно готовить настои из цитрусов. Для этого необходимо смешать 1 кг корок от фруктов и 10 л воды. Смесь нужно оставить на 1-2 часа, процедить и опрыскать.
Еще один вариант — настой с горчичным порошком: 10 г на 1 л воды. Настаивать его нужно 4-5 дней.
Как прогнать муравьев
Если хотите избавиться от тли, нужно постараться прогнать муравьев. Обычно зеленый вредитель вступает с ними в симбиоз: именно с муравьиной помощью вредитель перемещается по территории сада.
Важный нюанс: полностью истреблять муравьев с участка опытные огородники не советуют. В противном случае придется решать проблему с нашествием слизней, гусениц и личинок. Кроме того, муравьи делают землю более рыхлой.
В теплицах, впрочем, муравейникам точно не место. А еще их точно придется убрать с грядок с земляникой и из сада, пишет портал НГС.
Чтобы сократить популяцию муравьев, можно использовать ядовитые приманки. Вот один из вариантов:
сварите яйца;
добавьте к ним чайную ложку борной кислоты и пол чайной ложки сахара;
добавьте муки, скатайте шары и положите их у муравейников.
Для приманок также отлично подойдут сладкие продукты, например варенье.