Как избавить огород от тли без пестицидов: советы опытного агронома

Кроме того, бороться с тлей помогут настои. Например, настой чеснока. Для его приготовления нужно смешать 2-3 раздавленных зубчика с литром воды. Через час смесь необходимо процедить и смешать с водой в соотношении 1:5. Готовым настоем нужно будет обильно полить все растения.