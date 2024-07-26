Прежде чем вы начнете планировать пластическую операцию, ваше решение должно быть достаточно взвешенным. Нужно четко понимать, что это все-таки в первую часть операция. И выбор лечебного учреждения, хирурга, методик, по которым будут выполняться операции, должны производиться очень взвешенно. При любой операции могут возникать риски тех или иных осложнений. Важное значение имеет не то, бывают ли у хирурга во время операций осложнения или не бывают, они бывают у всех: чем больше врач оперирует, тем больше осложнений. Риск их возникновения, естественно, возрастает, и важное значение имеет, насколько пластический хирург умеет с этими осложнениями справляться. Этот опыт врач приобретает в процессе своего становления. Важно и то, может ли лечебное учреждение помочь в борьбе с возникающими осложнениями во время и после операции. Возможности учреждения тоже стоит учитывать, ведь осложнения во время пластических операций бывают и жизнеугрожающие, потому что это серьезная, большая хирургия.