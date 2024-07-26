К пластическому хирургу обращаются не только тогда, когда хотят изменить форму носа, ушей, увеличить или подтянуть грудь. В арсенале современных врачей есть способы вернуть стройную фигуру и «стереть» с лица возраст. Кроме того, пластические хирурги занимаются реконструкцией тканей после травм, ожогов или операций.
В постоянной рубрике на вопросы читателей «Доктора Питера» о пластической хирургии отвечает специалист НИИ им. Джанелидзе.
Пластический хирург высшей категории НИИ им. Джанелидзе
Вопросы пластическому хирургу
Какие пластические операции люди делают чаще всего?
Какие осложнения после операций самые распространенные, как их избежать?
Есть ли операции, которые отработаны и успешны на 100%?
Может ли пластический хирург отказать в операции и почему?
Самый интересный случай из практики?
Какие пластические операции люди делают чаще всего?
У пластических операций есть такое понятие, как сезонность. Соответственно, одни чаще выполняются летом, другие — зимой. Большой сезон у нас открывается начиная с сентября, мы стараемся пациенток подготовить к лету. Операции выполняются практически все, что сейчас представлены в арсенале пластических хирургов. Это коррекция лица и тела, возрастных изменений, блефаропластика, ринопластика, подтяжки лица, шеи.
Если мы говорим про тело, то это коррекция груди, животика, различные виды липосакции, липомоделирование, липофилинги. Все, что на рынке пластической хирургии на сегодняшний момент представлено.
Какие осложнения после операций самые распространенные? Как их избежать?
Прежде чем вы начнете планировать пластическую операцию, ваше решение должно быть достаточно взвешенным. Нужно четко понимать, что это все-таки в первую часть операция. И выбор лечебного учреждения, хирурга, методик, по которым будут выполняться операции, должны производиться очень взвешенно. При любой операции могут возникать риски тех или иных осложнений. Важное значение имеет не то, бывают ли у хирурга во время операций осложнения или не бывают, они бывают у всех: чем больше врач оперирует, тем больше осложнений. Риск их возникновения, естественно, возрастает, и важное значение имеет, насколько пластический хирург умеет с этими осложнениями справляться. Этот опыт врач приобретает в процессе своего становления. Важно и то, может ли лечебное учреждение помочь в борьбе с возникающими осложнениями во время и после операции. Возможности учреждения тоже стоит учитывать, ведь осложнения во время пластических операций бывают и жизнеугрожающие, потому что это серьезная, большая хирургия.
Есть ли операции, которые отработаны успешно на 100%?
Не забывайте о том, что мы имеем дело с очень непростой структурой. Например, из дерева можно при желании сделать ложку. Достаточно понятно как, если есть навыки. Но пластические хирурги имеют дело с человеческим организмом, с тканями, которые достаточно разные. У всех своя кожа, у всех свои структуры опорные, которые поддерживают ту или иную форму, все пациенты по-разному соблюдают послеоперационные рекомендации. Так что тут важнее, насколько врачи отработали методики, которые используют.
Может ли пластический хирург отказать в операции?
Между пластическим хирургом и пациентом должен всегда возникать контакт. Он позволяет понять, что человек хочет от врача, а врач должен донести, сможет ли он дать пациенту это. И, что важно, мы, пластические хирурги, знаем, какой результат получится, как будет выглядеть. А человек, который приходит на консультацию, зачастую имеет об этом достаточно аморфное представление. Так вот, хирургу нужно максимально разъяснить, что пациент получит после операции, потому что мы говорим об эстетической коррекции. Если в итоге видения совпадают, то начинается работа. Операция выполняется, чтобы получить тот результат, который мы обсудили с пациентом, учитывая те или иные моменты, которые этому могут препятствовать.
Случай из практики
Сложные случаи в нашей практике занимают достаточно весомое место. Это связано с тем, что мы занимаемся не только пластической хирургией эстетического профиля. Очень большой пласт проблем, с которыми мы работаем, — это реконструкция: послеожоговая, посттравматическая, раневые дефекты.
Один из запомнившихся сложных случаев — работа с пациенткой, которая в детстве получила серьезный ожог. Ее спасли, она выросла, вышла замуж, родила детей. Но всю жизнь хотела избавиться от рубцов на теле и пришла к нам. Через шесть месяцев она получила тот результат, который и хотела. После пластической операции у нее благополучно все зажило, и сейчас пациентка счастлива.
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