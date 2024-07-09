10+ эффективных способов защититься от укусов комаров назвала врач Благова

В домашних условиях можно сделать спрей: 10 капель гвоздики, 20 капель лемонграсса и 20 капель эвкалипта. Добавляем в воду эфирные масла и заливаем все это во флакончик.

Разрежьте лимон и воткните в него гвоздику. Поставьте рядом с кроватью — и можете спать с открытым окном.

Ванилин — одно из лучших средств от комаров. Для приготовления спрея нужно засыпать 1 пакетик ванилина в 1 литр теплой воды. Не путайте ванилин с ванильным сахаром.

Ароматические свечи, палочки с добавлением эфирных масел. Использование эфирных масел цитрусовых и лаванды в свечах отпугнут комаров.

Комаров отталкивает мыло с ароматом кокоса, а вот мыло с цветочным запахом в летнее время лучше не использовать. Комарам нравится цветочный нектар. Любой нанесенный парфюм отпугивает комаров, ведь он перебивает запах тела. Не увлекайтесь цветочными ароматами!

Из домашней аптечки подойдет бальзам «звездочка» или камфорная мазь.