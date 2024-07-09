10+ эффективных способов защититься от укусов комаров назвала врач Благова

Более миллиона человек, в основном, из бедных стран, умирают ежегодно от болезней, переносимых комарами, включая малярию, лихорадку денге и желтую лихорадку.
Но не переживайте, у нас есть десять хитростей, которые помогут обмануть кровососов. Секретами с «Доктором Питером» поделалась Жанна Благова, врач-дерматовенеролог, заведующая отделением дерматологии, клиники СМТ.
врач-дерматовенеролог, заведующая отделением дерматологии, клиники СМТ
1. Репелленты: как выбрать
Репелленты — это природное или синтетическое вещество, применяемое для отпугивания насекомых. Разновидности репеллентов — бывают контактные и бесконтактные. По способу применения:
для нанесения на кожу/одежду (спреи, мази, пенки, молочко, эмульсии и др.);
для использования в помещении или на улице (свечи, лампы, фумигаторы и др.); Электронные пластинки или спирали не дают комарам даже приблизиться. Спирали поджигают, а затем оставляют тлеть. Фумигаторы портативные — их большая часть работает от розетки или газовой горелки.
в виде устройств или девайсов (ультразвуковые приборы, браслеты, наклейки, пластыри).
Выбирая репелленты, смотрите на концентрацию действующего вещества. Основной ингредиент химического происхождения чаще ДЭТА (Диэтилтолуамид). Средства с концентрацией ДЭТА от 10% до 25% можно наносить на кожу, открытые участки, концентрация ДЭТА от 30–50% предназначены для нанесения на одежду.
Пользоваться средствами надо в соответствии с инструкцией, тогда вреда для здоровья не будет. Каждое репеллентное средство должно иметь свидетельство о государственной регистрации, номер указан на этикетке средства. Репелленты могут вызвать раздражение и ожог, не используйте их на открытые раны.
2. Одежда определенного цвета
Цвета-сигналы, привлекающие комаров, — красный, оранжевый, черный и голубой. А вот зеленый, фиолетовый, синий и белый комары игнорируют. Человеческая кожа также излучает для комаров сильный красно-оранжевый «сигнал». Так что, переодевайтесь в светлую одежду и вы станете невидимым для комаров. И надевайте ту, что покрывает все части тела.
3. Москитные сетки
Установите их на окна и двери, кровать и никакой комар не проберется в ваш дом.
4. Очистите двор
Уберите застоявшуюся воду, которая служит отличным местом размножения комаров (птичьи поилки, уличные украшения, где может скопиться вода). Мокрецы имеют более широкий ареол, они могут жить на пляжах.
5. Зелень — защитный барьер
Посадите растения, отпугивающие комаров: базилик, мята, лаванда, розмарин — эти растения комарам не по вкусу. Комнатные растения герань, мирт, лимон, апельсин также способны отпугивать насекомых своим сильным ароматом.
6. Уберите сладкое
Комары любят садкое, поэтому откажись от сладких напитков и продуктов на улице.
7. Эфирные масла
Запах масла гвоздики, лимона, лаванды, мяты, эвкалипта и кедра выступают в качестве натуральных бюджетных средств от комаров. Использовать масла можно по-разному — нанести на одежду, кожу или добавить в аромалампу, пропитать несколько салфеток и разложить их по комнате. Пару капель не помешает нанести на край одеяла или пледа. Правда, уничтожить с их помощью насекомых не выйдет — только отпугнуть. Способ не подойдет, если дома есть кошки — эфирные масла для них вредны.
Народные средства против комаров
В домашних условиях можно сделать спрей: 10 капель гвоздики, 20 капель лемонграсса и 20 капель эвкалипта. Добавляем в воду эфирные масла и заливаем все это во флакончик.
Разрежьте лимон и воткните в него гвоздику. Поставьте рядом с кроватью — и можете спать с открытым окном.
Ванилин — одно из лучших средств от комаров. Для приготовления спрея нужно засыпать 1 пакетик ванилина в 1 литр теплой воды. Не путайте ванилин с ванильным сахаром.
Ароматические свечи, палочки с добавлением эфирных масел. Использование эфирных масел цитрусовых и лаванды в свечах отпугнут комаров.
Комаров отталкивает мыло с ароматом кокоса, а вот мыло с цветочным запахом в летнее время лучше не использовать. Комарам нравится цветочный нектар. Любой нанесенный парфюм отпугивает комаров, ведь он перебивает запах тела. Не увлекайтесь цветочными ароматами!
Из домашней аптечки подойдет бальзам «звездочка» или камфорная мазь.
Лавровый лист — комар не любит его запах. Можно поджечь листья лавра, пока он будет тлеть, можно окуривать им пространство вокруг. Или из листьев лавра можно сделать небольшой букет и установить его неподалеку от кровати, чтобы обеспечить спокойный сон.