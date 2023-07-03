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5 работающих способов: что на самом деле отпугивает комаров — доказано наукой

В сезон разгула зудящих над ухом кровососущих мы разбирались, как не дать комару себя укусить. Что об этом думает наука и говорят исследования?

3 июля 20233
комары
Источник:
iStockphoto

Война с комарами — битва, которую человеку почти невозможно выиграть. Эти кровососущие насекомые не только мешают жить, но и убивают, ведь именно комары переносят смертельные малярию, лихорадку денге и вирус Западного Нила. Но даже если в вашем регионе эти заболевания не встречаются, комары все равно доставляют очень много неудобств и проблем.

Разбираемся, как комары охотятся на нас, что их особенно привлекает и какие средства гарантированно отпугивают этих насекомых, — мнение ученых.

Пьют кровь как «бабл-ти» через соломинку

Комары большую часть времени совершенно не интересуются людьми: они питаются нектаром и соками растений и даже опыляют цветы. Но когда приходит время откладывать яйца, самки комаров начинают настоящую охоту за дополнительным белком. И вот тут объектом их внимания и охоты становится человек.

«Комариха сначала чуть прокалывает кожу в поисках кровеносного сосуда и, как только его находит, начинает всасывать через хоботок эритроциты и плазму — ну точно как мы пьем модный „бабл-ти“ через толстую соломинку, — объяснил изданию CNN микробиолог Конор Макмениман. — Чтобы остаться незамеченным, насекомое впрыскивает под кожу человека-донора настоящий химический коктейль обезболивающих и антикоагулянтов, препятствующих свертыванию крови».

Именно этот коктейль, позволяющий комару напиться крови, прежде чем его прихлопнут, и вызывает в организме человека воспалительную реакцию — появляется мучительный зуд, место укуса чешется и краснеет. Причем проявляется такая реакция далеко не у каждого. Есть те, кто способен оказаться в кишащем комарами лесу и отделаться парочкой волдырей.

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Что привлекает комаров

Почему одни люди так притягательны для насекомых, а другие совершенно не вызывают у комаров «аппетит», ученые точно сказать затрудняются. На запах нашего тела, который «слышат» комары еще раньше, чем видят человека, совершенно точно влияет то, что мы едим и пьем, а еще генетика и физиология.

«Отличная идея — воспроизвести аромат человека, которого комары почти не кусают, и продавать его в виде спрея, но это пока невозможно, — говорит Конор Макмениман. — Химия этого процесса еще изучается, хотя закономерности уже выявлены. Самый притягательный „аромат“, привлекающих комаров издалека, — это углекислый газ, который мы выдыхаем, особенно если рядом несколько человек. Важную роль также играют тепло тела и человеческий пот».

Версии, которые даже подтверждались небольшими исследованиями, что комары чаще кусают тех, кто любит пиво, носит одежду красных цветов, моется мылом с ароматом тропических фруктов или ландыша, исследователи не считают в полной мере доказанными.

Необходимо масштабировать эксперименты, чтобы называть их результаты применимыми ко всем людям. «Так что выбрасывать красные рубашки и кокосовое мыло и переходить на другой алкоголь не стоит», — резюмирует Макмениман.

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Как не дать себя покусать: 5 работающих способов

Гарантированно работающее средство от насекомых-кровопийц появится лишь после того, как будет полностью разгадана тайна, что же на самом деле привлекает комаров в человеке, отмечают ученые.

«Я бы не стал доверять новомодным гаджетам вроде ультразвуковых устройств, отпугивающих комаров, особенно если на них написано „100% эффективность“. На самом деле наукой это не подтверждено», — говорит профессор-энтомолог Кристен Хили.

Проверенными и надежными можно считать вот эти способы защититься от комаров.

  1. Прикрывайте тело плотной одеждой. Чем больше оно будет закрыто, тем лучше.

  2. Используйте средства от насекомых с такими ингредиентами, как ДЭТА и пикаридин. Не забывайте наносить репелленты повторно через определенное время при необходимости.

  3. Если не хотите брызгаться химией, отпугнуть комаров поможет эфирное масло лимонного эвкалипта.

  4. На ночь закрывайте окна в доме, включайте вентилятор.

  5. Убирайте мусор во дворе частного дома и не держите емкости со стоячей водой во дворе (пруды и лужи на участках тоже считаются). Там обожают откладывать яйца комарихи.

Автор текста:Анна Майская
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