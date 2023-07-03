«Отличная идея — воспроизвести аромат человека, которого комары почти не кусают, и продавать его в виде спрея, но это пока невозможно, — говорит Конор Макмениман. — Химия этого процесса еще изучается, хотя закономерности уже выявлены. Самый притягательный „аромат“, привлекающих комаров издалека, — это углекислый газ, который мы выдыхаем, особенно если рядом несколько человек. Важную роль также играют тепло тела и человеческий пот».