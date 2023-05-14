Ландыш или кокос? Не мойтесь мылом с этим ароматом, чтобы вас не закусали комары

В эксперименте приняли участие 16 добровольцев. Ученые вначале выяснили, какой у них естественный запах, а потом попросили каждого мыться в течение нескольких дней мылом с определенным ароматом. После этого эксперты сравнили, насколько каждый из запахов (до и спустя час после мытья) был привлекателен для комаров Aedes aegypti — тех самых, что распространяют желтую лихорадку и денге, вирус Зика и другие заболевания.