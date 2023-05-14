Ландыш или кокос? Не мойтесь мылом с этим ароматом, чтобы вас не закусали комары

Ученые из Политехнического института Вирджинии и Университета штата Миссисипи в США решили выяснить, как определенные запахи, которые исходят от человека, могут влиять на его привлекательность в качестве «жертвы». Работа
Как уже известно науке, комары для поиска питательных веществ ориентируются на летучие органические соединения (ЛОС), выделяемые растениями. Нектар — их основная пища, кровь людей и животных уже на втором месте. Как оказалось, средства гигиены, которыми мы пользуемся, могут изменить состав ЛОС, тем самым повышая или понижая привлекательность запаха.
В эксперименте приняли участие 16 добровольцев. Ученые вначале выяснили, какой у них естественный запах, а потом попросили каждого мыться в течение нескольких дней мылом с определенным ароматом. После этого эксперты сравнили, насколько каждый из запахов (до и спустя час после мытья) был привлекателен для комаров Aedes aegypti — тех самых, что распространяют желтую лихорадку и денге, вирус Зика и другие заболевания.
Оказалось, что сильнее всего комаров привлекают такие запахи:
ландыша;
тропических фруктов;
тропических цветов.
Что касается ароматов, которые неприятны комарам, то к ним относятся запахи:
арбуза;
миндаля;
кокоса.
Именно в них содержатся молекулы бензилбензоата, бензальдегида и ноналактона. Причем самым противным для комаров оказался аромат кокоса. Поэтому ученые советуют: хотите отпугнуть насекомых — помойтесь мылом с кокосом. Если добавите к этому аналогичный шампунь и туалетную воду, то только утроите свою непривлекательность для этих кровососущих.
Кроме того, комаров отпугивает цветочный состав некоторых видов моющих средств, который также используют для лечения от чесотки.
Какие цвета в одежде привлекают комаров
Имеет значение не только аромат. Оказалось, что одежда определенных оттенков тоже может привлечь комаров.
По словам специалиста биологического факультета Вашингтонского университета профессора Джеффри Риффелла, комарам больше нравятся такие цвета, как:
красный;
оранжевый;
черный;
голубой.
При этом они игнорируют зеленый, фиолетовый, синий и белый. Правда, свой эксперимент ученые проводили только с одним видом — Aedes aegypti (египетский комар). Интересно, что он реагировал на цвет лишь в том случае, если одновременно был раздражитель в виде запаха: на самом деле комаров привлекает запах человеческого пота.