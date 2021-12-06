Каждые 3 секунды в мире один человек заболевает деменцией. Сейчас на земле живут 52 миллиона с этим синдромом. Каждый год их становится на 10 миллионов больше, в возрасте 85+ от деменции страдает 4 из 10 пожилых.
Элен Мхитарян
Медицина
Заведующая лабораторией нейрогериатрии Российского гериатрического научно-клинического центра, кандидат медицинских наук, невролог.
- При этом, к сожалению, у нас большая стигматизация по поводу деменции, есть страх перед ней, мы скрываем своих родных с синдромом от окружающих, — говорит заведующая лабораторией нейрогериатрии, кандидат медицинских наук, невролог Элен Мхитарян.
Врач объяснила, что когда пожилой родственник живет в семье, то деменция может долгое время протекать незаметно. В легкой стадии человек может сам себя обслуживать, но уже требуется помощь при покупках в магазине, при приеме лекарств. Когда родные рядом, они берут на себя большую часть функций, поэтому и пропускают начало заболевания, а в более позднем периоде что-то поменять уже практически невозможно.
- Деменция — это не болезнь, а синдром, к нему приводит много болезней, — говорит Элен Мхитарян в подкасте
В России статистика отличается от общемировой. Парадокс, но большинство причин деменции у нас приходится на сосудистые поражения мозга. Дело в том, что у нас «не любят» ставить диагноз «болезнь Альцгеймера», по МКБ-10 она классифицируется и в психических, и в неврологических случаях. Обычно пациентов отправляют к психиатру, хотя надо — к неврологу.
- Есть такой диагноз «дисциркуляторная энцефалопатия» — у нас его гипердиагностика, любой пациент, который обращается к неврологу с жалобой на головокружение, головную боль, снижение памяти, получают этот диагноз, — объяснила Мхитарян. — Назначается активная сосудистая терапия, которая в случае с болезнью Альцгеймера идет не в плюс, а в минус. Такие пациенты быстро прогрессируют до деменции.
Почему нужно высыпаться в молодости
Риск заполучить деменцию в пожилом возрасте довольно высок у тех, кто мало спит в молодом и среднем возрасте. В 2012 году у мышей обнаружили глимфатическую систему, также ее присутствие обнаружили у собак, обезьян и коз. С большой вероятностью она есть и у человека. Глимфатическая система запускается во время фазы медленного сна, она вычищает из человеческого организма все лишние элементы, в том числе и бета-амилоид, который провоцирует болезнь Альцгеймера.
- Если человек плохо спал, через много лет ему это вернется, — говорит Элен Мхитарян. — Мы часто издеваемся над своим организмом. Требуем от него больше, чем он может дать.
Думать и работать
Очень много в появлении деменции зависит от количества работающих клеток мозга.
- Давайте возьмем для примера рабочего, который трудится однообразно, у него постоянно задействовано около 100 клеток, и профессора математики, у которого работает 1000 клеток. Если у рабочего погибнет 50 клеток, то он не сможет себя обслуживать. У профессора те же 50 клеток вызовут лишь небольшое снижение памяти, — объяснила Мхитарян. — Возможно, у профессора запас работающих клеток значительно отсрочит возникновение болезни.
Поэтому надо всегда стараться загружать свой мозг, читать, заниматься музыкой, разгадывать кроссворды, узнавать что-то новое.
Второй важный момент — это физическая активность. Ни в коем случае нельзя пожилым, которые живут в семье, ничего не делать.
- В эксперименте участвовали пожилые и молодые, их на неделю укладывали в кровать и не разрешали вставать. После оценивали, какое количество мышечной массы потерял человек. У пожилых этот результат был в 10 раз больше, чем у молодых, — предупредила невролог — Нельзя пожилым давать только отдыхать и смотреть телевизор.
Какую роль играет слух
- В 40 процентах случаев можно предотвратить деменцию, если начать профилактику до появления симптомов, — убеждена Элен Мхитарян. — Деменция растет с каждым годом — это связано с увеличением продолжительности жизни, но в экономически развитых странах процент людей с синдромом идет в минус, так как там занимаются профилактикой.
Есть немодифицируемые (нельзя изменить) факторы, которые приводят к деменции:
возраст;
пол;
генетические факторы.
Есть модифицируемые:
Уровень образования — нужно с детских лет и до самой смерти постоянно работать, нагружать головной мозг, чтобы увеличивать количество активных клеток.
Курение — это очень значимый момент, две пачки сигарет в день в два раза повышают риск развития деменции, 14 процентов случаев болезни Альцгеймера также связаны с курением.
Гиподинамия — проблема стала особенно актуальный в пандемию, с одной стороны, врачи пытались спасти пожилых от заражения COVID-19, с другой — никто не ожидал, что это продлится так долго.
- Сейчас у нас большой пул пациентов, у которых до пандемии не было вообще никаких когнитивных нарушений, — констатирует Мхитарян. — Сейчас они обращаются к врачам с жалобой на нарушения памяти. Многие признаются, что максимально снизили количество контактов и не выходят даже в магазин.
Алкоголь — не более 21 единицы в неделю (210 мл).
Ухудшение слуха в пожилом возрасте — это фактор, который серьезно увеличивает риск деменции.
- Нужно заставлять пожилых носить слуховые аппараты в таком случае, информация к нам должна поступать непрерывно, чтобы держать когнитивные способности в тонусе, — предупреждает невролог. — Через 9-17 лет после начала снижения слуха развивается деменция. Это не касается тех, кто родился с этим нарушением, тогда лучше развиваются другие функции — зрение, осязание.
Мини-тест на деменцию
Его можно провести за несколько минут. Пожилому человеку дают три любых слова, которые необходимо запомнить. После этого они должны нарисовать часы. А далее — назвать эти три слова. Если возникают затруднения — это повод немедленно обратиться к врачу.
Какой бывает деменция
В первую очередь, необходимо обратить внимание на нарушения памяти на недавние события. Человек может отлично помнить, что происходило 30 лет назад, но абсолютно не помнит, что делал утром. Часто переспрашивает, рассказывает одно и тоже.
- Все начинается не с деменции, а недементных нарушений, — объясняет Мхитарян. — Уже есть проблемы, но нет необходимости в помощи близких:
при деменции из-за Альцгеймера появляется дефект памяти;
в случае сосудистых причин — меняется характер, человек становится эгоистичным, может часами говорить о себе. Такие люди пишут жалобы, часами сидят в очередях к неврологам.
Врач объяснила, что люди с болезнью Альцгеймера чаще скрывают свои проблемы, с сосудистыми нарушениями, наоборот, кричат о них на каждом шагу, оказываются в центре внимания.
- Недементные проявления — 80 процентов сосудистых причин, у дементных — 80 процентов Альцгеймера, так как первая группа чаще всего получает лечение до наступления явных проявлений синдрома, — подчеркивает невролог.
Есть довольно редкая, но встречающаяся форма деменции — с тельцами Леви. У нее очень богатая клиническая картина. Протекает синдром волнами — резкое ухудшение сменяется резким улучшением. Пожилой человек становится замедленным, может появиться легкое дрожание рук.
- Появляются зрительные галлюцинации, например, была пациентка, которая постоянно накрывала обед на стол в ожидании президента и премьер-министра. При этом критика сохранялась, бабушка понимала, что это удивительно, но при этом она видела у себя высоких гостей каждый день, — рассказала Элемн Мхитарян. — Таких людей очень часто кладут в психиатрические больницы, лечат нейролептиками. Из-за этого пациенты еще быстрее ухудшаются, так как препараты и так замедляют и без того пострадавшую память.
Как вести себя с родными с деменцией
Давайте делать человеку то, что у него получается. Ему просто необходимо выполнять какую-то работу, быть активным;
тренируйте память, в сети довольно много различных упражнений для этого;
хвалите, даже если что-то сделано не так, это очень важно для вашего родственника;
если живете вместе — не упустите начало ухудшения памяти, если порознь — оценивайте обстановку вокруг, стал ли человек неряшливее, появился синдром Плюшкина и т.д.
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