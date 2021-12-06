- Деменция — это не болезнь, а синдром, к нему приводит много болезней, — говорит Элен Мхитарян в подкасте medach.pro . — Самая частая причина — болезнь Альцгеймера. На него приходится 70 процентов нарушений, на втором месте — сосудистая деменция — около 15-20 процентов случаев. Также к деменции может привести сахарный диабет, но это уже частично обратимая форма синдрома.

В России статистика отличается от общемировой. Парадокс, но большинство причин деменции у нас приходится на сосудистые поражения мозга. Дело в том, что у нас «не любят» ставить диагноз «болезнь Альцгеймера» , по МКБ-10 она классифицируется и в психических, и в неврологических случаях. Обычно пациентов отправляют к психиатру, хотя надо — к неврологу.

- Есть такой диагноз «дисциркуляторная энцефалопатия» — у нас его гипердиагностика, любой пациент, который обращается к неврологу с жалобой на головокружение, головную боль, снижение памяти, получают этот диагноз, — объяснила Мхитарян. — Назначается активная сосудистая терапия, которая в случае с болезнью Альцгеймера идет не в плюс, а в минус. Такие пациенты быстро прогрессируют до деменции.