деменция, слабоумие, альцгеймер
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Группа ученых из Великобритании и Германии разработала новый подход к лечению болезни Альцгеймера. Кроме того, они же предложили профилактическую вакцину от этого неизлечимого заболевания.

Результаты исследования были обнародованы в издании Molecular Psychiatry. Сообщается, что методику уже опробовали на мышах, смоделировав на них течение «человеческой» болезни.

Что узнали ученые

Обычно все методы лечения болезни Альцгеймера так или иначе связаны с амилоидным бета-белком, который образует бляшки в мозге и вызывает поражение мозга.

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Бета-амилоидный белок существует в растворе в виде очень гибких нитевидных молекул, которые могут соединяться вместе, образуя волокна и бляшки. У больных Альцгеймером части этих молекул укорачиваются. По мнению некоторых ученых, именно эти усеченные формы могут запускать процесс развития болезни.

Ученые нашли у мышей антитело TAP01_04, которое нейтрализует усеченные формы белка, связываясь только с поврежденными цепочками бета-амилоида. Вместе с ним это антитело образует структуру в форме шпильки. Ученые сумели встроить в ДНК мышей «человеческий» аналог бета-амилоида. Оказалось, что «мышиное» антитело воздействует и на него. Эту модифицированную форму вещества и хотят использовать в качестве вакцины.

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Препарат уже опробовали на мышах. Оказалось, что животные, получившие укол, вырабатывали необходимые для победы над Альцгеймером антитела. В результате эксперимента в организме подопытных начали восстанавливаться функции нейронов и прекратилась потеря памяти. Те мыши, которым вакцину ввели на ранних стадиях развития болезни, избежали проявления характерных признаков деменции. А те, кто уже страдал от болезни Альцгеймера, улучшили свои показатели.

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Кстати

Ученые давно изучают болезнь Альцгеймера и ищут способы, как лечить этот недуг или как предотвратить его появление.

Так, по словам невролога Ирины Милюхиной, соблюдение определенной диеты может снизить риск возникновения Альцгеймера на 50%. Для этого в свой рацион нужно включить следующие продукты:

  • Листовая зелень

  • Орехи

  • Оливковое масло

  • Рыба

  • Птица

  • Вино

Кроме того, австралийские ученые выяснили, что вероятной причиной болезни Альцгеймера — самого распространенного в мире вида деменции — может быть попадание из крови в мозг частиц липопротеинов, переносящих патологические формы амилоидного белка из печени. А одним из тревожных симптомов, указывающих на это заболевание, может быть тревожность без особых причин.

Другие признаки Альцгеймера:

  • Проблемы с памятью

  • Снижение обоняния

  • Потеря интереса к прежним хобби

  • Нарушения речи

  • Проблемы с выполнением простых бытовых задач

  • «Душевная слепота» (больной перестает интересоваться родным

Дарья Балясникова