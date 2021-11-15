Группа ученых из Великобритании и Германии разработала новый подход к лечению болезни Альцгеймера. Кроме того, они же предложили профилактическую вакцину от этого неизлечимого заболевания.
Результаты исследования были обнародованы в издании
Что узнали ученые
Обычно все методы лечения болезни Альцгеймера так или иначе связаны с амилоидным бета-белком, который образует бляшки в мозге и вызывает поражение мозга.
Бета-амилоидный белок существует в растворе в виде очень гибких нитевидных молекул, которые могут соединяться вместе, образуя волокна и бляшки. У больных Альцгеймером части этих молекул укорачиваются. По мнению некоторых ученых, именно эти усеченные формы могут запускать процесс развития болезни.
Ученые нашли у мышей антитело TAP01_04, которое нейтрализует усеченные формы белка, связываясь только с поврежденными цепочками бета-амилоида. Вместе с ним это антитело образует структуру в форме шпильки. Ученые сумели встроить в ДНК мышей «человеческий» аналог бета-амилоида. Оказалось, что «мышиное» антитело воздействует и на него. Эту модифицированную форму вещества и хотят использовать в качестве вакцины.
Препарат уже опробовали на мышах. Оказалось, что животные, получившие укол, вырабатывали необходимые для победы над Альцгеймером антитела. В результате эксперимента в организме подопытных начали восстанавливаться функции нейронов и прекратилась потеря памяти. Те мыши, которым вакцину ввели на ранних стадиях развития болезни, избежали проявления характерных признаков деменции. А те, кто уже страдал от болезни Альцгеймера, улучшили свои показатели.
Кстати
Ученые давно изучают болезнь Альцгеймера и ищут способы, как лечить этот недуг или как предотвратить его появление.
Так, по словам невролога Ирины Милюхиной, соблюдение определенной диеты может снизить риск возникновения Альцгеймера на 50%. Для этого в свой рацион нужно включить следующие продукты:
Листовая зелень
Орехи
Оливковое масло
Рыба
Птица
Вино
Кроме того, австралийские ученые выяснили, что вероятной причиной болезни Альцгеймера — самого распространенного в мире вида деменции — может быть попадание из крови в мозг частиц липопротеинов, переносящих патологические формы амилоидного белка из печени. А одним из тревожных симптомов, указывающих на это заболевание, может быть тревожность без особых причин.
Другие признаки Альцгеймера:
Проблемы с памятью
Снижение обоняния
Потеря интереса к прежним хобби
Нарушения речи
Проблемы с выполнением простых бытовых задач
«Душевная слепота» (больной перестает интересоваться родным
Комментарии10