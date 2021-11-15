Группа ученых из Великобритании и Германии разработала новый подход к лечению болезни Альцгеймера. Кроме того, они же предложили профилактическую вакцину от этого неизлечимого заболевания.

Результаты исследования были обнародованы в издании Molecular Psychiatry. Сообщается, что методику уже опробовали на мышах, смоделировав на них течение «человеческой» болезни.

Что узнали ученые

Обычно все методы лечения болезни Альцгеймера так или иначе связаны с амилоидным бета-белком, который образует бляшки в мозге и вызывает поражение мозга.