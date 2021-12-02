- Бодриться энергетиками небезопасно, а с определенного момента еще и бесполезно. Энергетические напитки заменяют нейромедиаторы — вещества, передающие нервный импульс. В моменте это ускоряет обменные процессы, вызывая бодрость, но этот эффект очень кратковременный.

При этом есть риск навредить организму — наш организм так устроен, что он все время стремится к поддержанию баланса, и при поступлении «лишних» веществ, он просто снижает производство собственных нейромедиаторов.

Чтобы поддерживать стимулирующий эффект, приходится увеличивать дозу, и в определенный момент она перестанет быть безопасной для сердца.

Энергетик вызовет учащенное сердцебиение, головную боль и понос, а бодрость так и не наступит, этого хватит лишь для поддержания нормальной активности.

Регулярное избыточное употребление стимуляторов расшатывает нервную систему и может провоцировать панические атаки, а также вызывать разнообразные симптомы похожие на инфаркты и инсульты. После отказа от стимуляторов организму потребуется время на восстановление, — рассказал специалист.