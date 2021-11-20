Тяжелый ковид может развиться у заразившегося коронавирусом, если человек имеет лишний вес, курит, страдает диабетом, гипертонией и другими хроническими заболеваниями. Но бывает и так, что в больницу с серьезным поражением легких попадают фактически здоровые мужчины среднего возраста. Одним из факторов риска развития тяжелого COVID-19 у них могут быть проблемы со сном — храп и апноэ.
- То, что храп увеличивает риск инфаркта и бактериальной пневмонии, давно известно, но теперь обнаружена прямая связь между тяжелым течением ковида и перерывами в дыхании во сне, что приводят к кратковременной гипоксии, — рассказал врач-терапевт-пульмонолог, работающий в красной зоне ковидного стационара Москвы Олег Абакумов.
Врач ссылается на результаты исследования, опубликованного в ноябре в
Причем, выяснилось, что сам факт нарушения дыхания во время сна никак не влияет на риск заражения вирусом. А вот гипоксия, возникающая во время апноэ, увеличивает число госпитализаций и смерти пациентов с COVID-19 на 31%.
- Но самое страшное, что риск остался очень высоким даже после корректировки отягчающих факторов: избытка массы тела, хронических заболеваний и вредных привычек, — пояснил врач Олег Абакумов.
Под ударом не только диабетики, люди с ожирением и прочими отягчающими факторами. Под ударом еще как минимум миллиард человек в мире, и при этом они могут даже об этом не догадываться.
Врач-пульмонолог советует серьезно отнестись к этим данным ученых и не ждать, а лечить храп.
- На более раннем этапе надо вводить СИПАП у людей с высоким уровнем гипоксии во сне, — рекомендует Олег Абакумов.
СИПАП-терапия была введена в клиническую практику в 1981 году для лечения обструктивного апноэ сна. Похожий способ искусственной вентиляции легких используется в аппаратах ИВЛ.
Пациенту во сне через герметичную маску под определенным давлением поступает воздух из аппарата. Благодаря этому кислород поступает в легкие без нарушений и сон нормализуется.
Апноэ — что это такое
Во время апноэ у человека во сне происходит остановка дыхания, которая длится несколько секунд.
- Спросите у своих близких, не бывает ли у вас громкого храпа, который периодически прерывается на несколько секунд. После такого затишья обычно храп начинается еще громче, или вы начинаете ворочаться во сне. При проблемах с дыханием во сне, скорее всего, по утрам вы чувствуете себя разбитым и не отдохнувшим. Головные боли после пробуждения тоже могут свидетельствовать об апноэ, — поясняет Олег Абакумов.
Если вы обнаружите эти симптомы у себя, не затягивайте с визитом к врачу.
Факты об апноэ
Усугублять апноэ могут употребление алкоголя и курение.
Сонное апноэ может увеличить риск инфаркта, инсульта, астмы, хронической усталости и других болезней.
Апноэ часто бывает связано с лишним весом. Похудение на 8–10 кг уменьшает проблемы со сном на 50%, чего бывает достаточно для эффективного сна.
Нередко причиной апноэ могут быть и другие заболевания.
Нарушения дыхания во сне также часто встречаются у женщин с наступлением менопаузы, а у пожилых — после 70 лет риск нарушений сна возрастает вдвое.
Как лечится апноэ
Простой способ — обратиться к ортодонту. Специалист может посоветовать заказать капу для сна, которая поможет блокировать храп.
Существуют и внешние устройства, закрепляющиеся вокруг головы для фиксации челюсти — такие средства прописывают пациентам, которые дышат «через рот».
- Справиться с храпом можно и хирургическим путем, удалив гипертрофированные ткани мягкого неба, которые во время сна вибрируют и вызывают храп, но эти операции требуют особой осторожности и консультации специалиста, — такое мнение высказала научный сотрудник исследовательской группы по сомнологии, к.м.н. НМИЦ им. В.А. Алмазова Людмила Коростовцева.
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