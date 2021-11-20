- То, что храп увеличивает риск инфаркта и бактериальной пневмонии, давно известно, но теперь обнаружена прямая связь между тяжелым течением ковида и перерывами в дыхании во сне, что приводят к кратковременной гипоксии, — рассказал врач-терапевт-пульмонолог, работающий в красной зоне ковидного стационара Москвы Олег Абакумов.

Врач ссылается на результаты исследования, опубликованного в ноябре в JAMA Open Network , которое провели ученые в Кливленде. Из 1935 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 нарушения сна выявили у 1018 пациентов.

Причем, выяснилось, что сам факт нарушения дыхания во время сна никак не влияет на риск заражения вирусом. А вот гипоксия, возникающая во время апноэ, увеличивает число госпитализаций и смерти пациентов с COVID-19 на 31%.

- Но самое страшное, что риск остался очень высоким даже после корректировки отягчающих факторов: избытка массы тела, хронических заболеваний и вредных привычек, — пояснил врач Олег Абакумов.

Под ударом не только диабетики, люди с ожирением и прочими отягчающими факторами. Под ударом еще как минимум миллиард человек в мире, и при этом они могут даже об этом не догадываться.

Врач-пульмонолог советует серьезно отнестись к этим данным ученых и не ждать, а лечить храп.

- На более раннем этапе надо вводить СИПАП у людей с высоким уровнем гипоксии во сне, — рекомендует Олег Абакумов.