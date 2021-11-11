10 причин, почему вы каждый день просыпаетесь уже уставшим

Ощущение усталости и апатии периодически накатывает на каждого: тяжелый рабочий день, после — сделать уроки с ребенком, приготовить ужин, выгулять собаку, ответить всем в социальных сетях и рабочих чатах.. Чтобы организм восстановился, ему необходим крепкий сон не меньше 8-9 часов. Если речь идет уже о хронической усталости, то здесь все сложнее. Одной ночью эту проблему точно не решить.

По статистике, от 10 до 20 процентов различных психических заболеваний начинаются именно с усталости. По этой же причине некоторые водители попадают в смертельные ДТП. Когда вы постоянно чувствуете себя уставшим — это тревожный звоночек, пишет британское издание Express. Особенно, когда вы не можете с утра даже оторвать голову от подушки, несмотря на то, что выспались. Эксперты назвали 10 основных причин, из-за которых вы можете ощущать усталость после пробуждения.

Железодефицитная анемия

От железодефицитной анемии чаще всего страдают беременные и женщины с обильными менструациями.

Дети и взрослые с дефицитом железа ощущают постоянную усталость, у них нарушается работа сердца, развивается одышка. Сильно страдает иммунная система и, как следствие, возрастает риск и тяжесть инфекционных заболеваний.

Апноэ

Во время апноэ у человека во сне происходит остановка дыхания, которая длится несколько секунд. В этот период ему может казаться, что его кто-то душит, он просыпается, фыркает во сне или же очень громко храпит.

Это заболевание чаще всего встречается у мужчин среднего возраста с избыточным весом, а употребление алкоголя и курение усугубляют его.

Проблемы с щитовидной железой

Когда щитовидная железа дает сбои, это может привести к чувству постоянной усталости.

Как объясняла эндокринолог Анжелика Чиж, есть и другие симптомы, которые сигналят, что с щитовидкой не все в порядке. Среди них учащенное сердцебиение, повышенная потливость, повышенная раздражительность или апатия, боль на передней поверхности шеи, выпадение волос.