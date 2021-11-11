10 причин, почему вы каждый день просыпаетесь уже уставшим

Ощущение усталости и апатии периодически накатывает на каждого: тяжелый рабочий день, после — сделать уроки с ребенком, приготовить ужин, выгулять собаку, ответить всем в социальных сетях и рабочих чатах.. Чтобы организм восстановился, ему необходим крепкий сон не меньше 8-9 часов. Если речь идет уже о хронической усталости, то здесь все сложнее. Одной ночью эту проблему точно не решить.
По статистике, от 10 до 20 процентов различных психических заболеваний начинаются именно с усталости. По этой же причине некоторые водители попадают в смертельные ДТП. Когда вы постоянно чувствуете себя уставшим — это тревожный звоночек, пишет британское издание
Железодефицитная анемия
От железодефицитной анемии чаще всего страдают беременные и женщины с обильными менструациями.
Дети и взрослые с дефицитом железа ощущают постоянную усталость, у них нарушается работа сердца, развивается одышка. Сильно страдает иммунная система и, как следствие, возрастает риск и тяжесть инфекционных заболеваний.
Апноэ
Во время апноэ у человека во сне происходит остановка дыхания, которая длится несколько секунд. В этот период ему может казаться, что его кто-то душит, он просыпается, фыркает во сне или же очень громко храпит.
Это заболевание чаще всего встречается у мужчин среднего возраста с избыточным весом, а употребление алкоголя и курение усугубляют его.
Проблемы с щитовидной железой
Когда щитовидная железа дает сбои, это может привести к чувству постоянной усталости.
Как объясняла эндокринолог Анжелика Чиж, есть и другие симптомы, которые сигналят, что с щитовидкой не все в порядке. Среди них учащенное сердцебиение, повышенная потливость, повышенная раздражительность или апатия, боль на передней поверхности шеи, выпадение волос.
Целиакия
Это заболевание, при котором у человека возникает непереносимость белка глютена. Оно серьезное, наследственное, аутоиммунное. Предполагается полный отказ от глютена.
У человека повреждается тонкий кишечник, некоторые питательные вещества не могут усваиваться. Среди других симптомов диарея, вздутие живота, апатия.
Синдром хронической усталости
Этот синдром врачи не признают заболеванием. Однако он может довольно сильно отравлять вам жизнь. Чаще всего от него страдают люди от 20 до 50 лет, живущие в больших городах и занимающиеся интеллектуальным трудом. Подробнее о синдроме хронической усталости можно прочитать здесь.
Сахарный диабет
Постоянная усталость — классический симптом сахарного диабета как первого, так и второго типа. Некоторые люди живут с этим заболеванием и обращаются к врачу спустя несколько месяцев или даже лет.
Заподозрить сахарный диабет можно по постоянной жажде, частому мочеиспусканию, ухудшению зрения, зуду и потере веса.
Инфекционный мононуклеоз
Инфекционный мононуклеоз — острое вирусное заболевание, сопровождается лихорадкой, ангиной, поражением лимфатических узлов, печени, селезенки и характерными изменениями гемограммы (моноцитоз).
Чаще всего этим заболеванием страдают люди в молодом возрасте. Мононуклеоз также называют «болезнью поцелуев» — он может передаваться через слюну и повышать риски развития рассеянного склероза.
Депрессия
В этот сложный жизненный период человеку трудно засыпать, но еще труднее просыпаться. «Самое сложное время — это утро», — говорят психологи. Именно в эти часы мы уязвимее всего, поэтому так сложно оторвать голову от подушки и начать новый день. Как понять, что у вас началась депрессия? Психолог Михаил Лабковский перечислил 9 основных признаков.
Синдром беспокойных ног
Человек, который страдает от синдрома беспокойных ног, часто просыпается по ночам и испытывает усталость утром. Основные причины синдрома беспокойный ног — дефицит витаминов, эндокринные болезни, патологии опорно-двигательного аппарата, заболевания артерий и вен. По словам врача-невролога Марии Щегловой, на этот синдром жалуются как молодые, так и пожилые пациенты. Он имеет множество причин, но врачи умеют его лечить.
Стресс
Если вы постоянно переживаете в течение дня, много нервничаете, то утром будете непременно чувствовать себя уставшим.
У тревожного человека могут болеть мышцы, кружиться голова, он постоянно будет рассеян. Если не менять ситуацию, то все может закончиться паническими атаками.
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