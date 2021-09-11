Совершенно нет сил, дикая усталость и сонливость — что делать и о чем это может говорить?

Часто бессилие — это признак того, что вы просто переутомились, много работали и мало отдыхали, но иногда постоянная усталость, сонливость и вялость, которые не проходят даже после полноценного отпуска, действительно могут быть признаками какого-то заболевания.