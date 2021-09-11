усталость сонливость
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Совершенно нет сил, дикая усталость и сонливость — что делать и о чем это может говорить?

Часто бессилие — это признак того, что вы просто переутомились, много работали и мало отдыхали, но иногда постоянная усталость, сонливость и вялость, которые не проходят даже после полноценного отпуска, действительно могут быть признаками какого-то заболевания.

Олеся Топильская

медицина

практикующий врач клинико-диагностической лаборатории

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- Заболевания, при которых постоянная усталость может быть одним из симптомов — это анемия (железо-дефицитная, В12-дефицитная или фолиево-дефицитная), патология щитовидной железы, заболевания почек или печени, синдром Жильбера, — говорит практикующий врач лаборатории, эксперт по анализам Олеся Топильская.

По ее словам, если у вас нет сил, стоит пройти скрининг, который поможет исключить самые частые причины усталости:

  • Общий анализ крови. Оцениваем гемоглобин, эритроцитарные индексы и лейкоцитарную формулу.

  • Биохимический анализ крови: ферритин, сывороточное железо, глюкоза, общий белок, билирубин, холестерин, креатинин, мочевина, СРБ.

  • Витамин В12 и фолиевая кислота (если в общем анализе крови эритроцитарные индексы повышены).

  • Гормоны ТТГ и Т4 свободный.

  • Витамин Д.

Но иногда бывает и так, что все анализы в норме, человек объективно здоров, но усталость не проходит. Такое может быть при истинном синдроме хронической усталости.

Ксения Овсянникова

медицина

врач-невролог, вегетолог, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры биохимии Казанского медуниверситета

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Три способа взбодриться, если совершенно нет сил, а нужно сделать что-то срочное — советы невролога Овсянниковой

  1. Выпить стакан приятно горячей воды.

    - Повышенная температура воды ускоряет и облегчает обменные процессы в ЖКТ, запускает лимфодренаж, способствует оттоку желчи, перевариванию пищи, — говорит врач-невролог.

  2. Пропарить ноги.

    - Если нервная система в стрессе, надпочечники истощены, то руки-ноги по ощущениям становятся «ледяными» — это говорит о спазме всех маленьких сосудов в организме, замедлении микроциркуляции, — поясняет Ксения Овсянникова. — А энергия в клетках образуется только в присутствии  кислорода, который обеспечивается активной микроциркуляцией. И если согреваются и  расширяются самые дальние (дистальные) сосуды конечностей, ног — то рефлекторно это дает команду расшириться большинству сосудов, запуская кровоток активнее.

  3. Полежать  15-20 минут на игольчатом коврике (типа Кузнецова), положив его под голову, шею и всю спину.

    - Игольчатый аппликатор способствует расслаблению мышечных зажимов, улучшению кровотока, лимфодренажа в мышцах спины, а также не только значительное расслабление мышц, но и перезагрузку — расслабление, — поясняет невролог. — Очень многие испытывают настолько сильный релакс на колючках, что даже крепко засыпают на них.

Анна Майская