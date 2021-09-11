Совершенно нет сил, дикая усталость и сонливость — что делать и о чем это может говорить?
Часто бессилие — это признак того, что вы просто переутомились, много работали и мало отдыхали, но иногда постоянная усталость, сонливость и вялость, которые не проходят даже после полноценного отпуска, действительно могут быть признаками какого-то заболевания.
Олеся Топильская
медицина
практикующий врач клинико-диагностической лабораторииwww.instagram.com/dr.topilskaya/
- Заболевания, при которых постоянная усталость может быть одним из симптомов — это анемия (железо-дефицитная, В12-дефицитная или фолиево-дефицитная), патология щитовидной железы, заболевания почек или печени, синдром Жильбера, — говорит практикующий врач лаборатории, эксперт по анализам Олеся Топильская.
По ее словам, если у вас нет сил, стоит пройти скрининг, который поможет исключить самые частые причины усталости:
Общий анализ крови. Оцениваем гемоглобин, эритроцитарные индексы и лейкоцитарную формулу.
Биохимический анализ крови: ферритин, сывороточное железо, глюкоза, общий белок, билирубин, холестерин, креатинин, мочевина, СРБ.
Витамин В12 и фолиевая кислота (если в общем анализе крови эритроцитарные индексы повышены).
Гормоны ТТГ и Т4 свободный.
Витамин Д.
Но иногда бывает и так, что все анализы в норме, человек объективно здоров, но усталость не проходит. Такое может быть при истинном синдроме хронической усталости.
Ксения Овсянникова
медицина
врач-невролог, вегетолог, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры биохимии Казанского медуниверситетаwww.instagram.com/zametki_nevrologa/
Три способа взбодриться, если совершенно нет сил, а нужно сделать что-то срочное — советы невролога Овсянниковой
Выпить стакан приятно горячей воды.
- Повышенная температура воды ускоряет и облегчает обменные процессы в ЖКТ, запускает лимфодренаж, способствует оттоку желчи, перевариванию пищи, — говорит врач-невролог.
Пропарить ноги.
- Если нервная система в стрессе, надпочечники истощены, то руки-ноги по ощущениям становятся «ледяными» — это говорит о спазме всех маленьких сосудов в организме, замедлении микроциркуляции, — поясняет Ксения Овсянникова. — А энергия в клетках образуется только в присутствии кислорода, который обеспечивается активной микроциркуляцией. И если согреваются и расширяются самые дальние (дистальные) сосуды конечностей, ног — то рефлекторно это дает команду расшириться большинству сосудов, запуская кровоток активнее.
Полежать 15-20 минут на игольчатом коврике (типа Кузнецова), положив его под голову, шею и всю спину.
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- Игольчатый аппликатор способствует расслаблению мышечных зажимов, улучшению кровотока, лимфодренажа в мышцах спины, а также не только значительное расслабление мышц, но и перезагрузку — расслабление, — поясняет невролог. — Очень многие испытывают настолько сильный релакс на колючках, что даже крепко засыпают на них.
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