Остеохондроз — это естественный процесс старения позвоночника, сопровождающийся истощением хрящей межпозвонковых дисков и костной ткани позвонков. Стареть позвоночник начинает уже в возрасте 9–10 лет, но при этом процесс долгое время проходит незаметно и никак себя не проявляет.
Когда-то остеохондроз считался типичной проблемой пожилых людей, но сегодня он все чаще дает о себе знать уже в молодом возрасте. Особенно ему подвержены офисные сотрудники и те, кто занимается тяжелым физическим трудом. Но можно ли затормозить и отсрочить процесс? Об этом нам рассказал Кирилл Алмазов, ведущий невролог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге.
Врач-невролог первой квалификационной категории
Вылечить невозможно
«Остановить или вылечить остеохондроз невозможно, но его развитие вполне можно замедлить. Профилактика возрастных изменений основывается на укреплении мышц спины и поддержке позвоночника в правильном положении», - объясняет врач-невролог.
Минимизируйте статичную нагрузку
Остеохондроз «обожает» длительное нахождение в одной и той же позе. Именно поэтому от него так часто страдают офисные сотрудники, кассиры, IT-специалисты и все, кто часами вынужден сидеть на одном месте. Отсрочить развитие патологии поможет регулярная смена положения тела и чередование работы с физической активностью.
Заведите привычку делать регулярные перерывы. Можно встать из-за стола, немного походить, сделать пару несложных упражнений: потягивания, наклоны в разные стороны. Снять напряжение поможет самомассаж плеч и шеи.
Позаботьтесь об эргономике рабочего места
Неправильно подобранная высота стула, недостаточная глубина стола, слишком мягкое кресло — все это может усугубить течение остеохондроза. Организация рабочего места имеет особое значение для всех, кто весь день проводит за компьютером. Важно уделить внимание расположению монитора. Он должен стоять по центру стола на комфортном расстоянии от глаз.
Многое зависит от диагонали экрана. Для компактных мониторов хватит 50–60 сантиметров, а большие лучше отодвинуть подальше. Высоту стула и стола необходимо отрегулировать таким образом, чтобы экран находился прямо перед глазами, не выше и не ниже, а локти полностью лежали на столешнице. Рабочий стул или кресло должны надежно поддерживать спину в ровном положении. Дополнительно можно использовать специальную подставку для ног, она дополнительно снимет нагрузку с позвоночника.
Выбор матраса и подушки
Качественный матрас и подушка обеспечат позвоночнику и шее возможность хорошо отдохнуть и расслабиться. Предпочтение стоит отдать ортопедическим или анатомическим моделям: они помогут распределить нагрузку и снимут напряжение со спины. В идеале матрас не должен быть ни слишком жестким, ни слишком мягким. Впрочем, универсального рецепта здесь нет.
Выбор зависит от предпочтений человека, его телосложения, возраста, излюбленных поз для сна. Поэтому выбирать модель лучше в специализированном салоне: полежать, принять разные положения, поворочаться и т.д. Покупать матрас в Интернете — не лучшая идея.
Выбор обуви
Обувь важна для распределения нагрузки не только на стопы, но и на все тело. Постоянное ношение обуви на высоком каблуке или со слишком узкой колодкой будет способствовать нарушению осанки, что усиливает давление на позвоночник. При проблемах со стопами также стоит отдать предпочтение ортопедической обуви или, как минимум, заказать стельки по индивидуальным размерам.
Плавание и гимнастика
Занятия спортом играют огромную роль для профилактики остеохондроза. Отличным вариантом станет сочетание занятий в бассейне и регулярных упражнений. Плавание снимает нагрузку на позвоночник и способствует укреплению мышечного корсета спины — тех мышечных тканей, которые отвечают за осанку и правильное положение позвоночного столба.
В бассейн стоит ходить не реже двух раз в неделю, а в остальное время задействовать зарядку или лечебную физкультуру с акцентом на оздоровление спины. Слишком активная физическая нагрузка не требуется, но упражнения должны быть сбалансированными и не перегружать спину.
В идеале при выборе гимнастики стоит проконсультироваться с врачом. Специалист поможет подобрать оптимальную нагрузку и посоветует комплекс упражнений.
Дозируйте физическую нагрузку
Развитию остеохондроза содействует не только отсутствие активности, но и неадекватные физические нагрузки. Важно минимизировать ношение тяжестей, особенно тех предметов, которые весят более 10 килограммов. Если же нагрузки не избежать, то важно постараться равномерно распределить вес на обе руки.
При тяжелом физическом труде можно задействовать дополнительные аксессуары — например, корсет или пояс для поднятия тяжестей.
Массаж
Массаж нельзя проводить при обострении остеохондроза и воспалительных процессах, но в остальное время он точно придется по душе вашей спине. После консультации с врачом и при отсутствии противопоказаний можно задействовать ручные массажеры и коврики-аппликаторы для стимуляции биоактивных точек.
Такие устройства подойдут для снятия напряжения в мышцах, но в идеале их использование все равно стоит дополнить профессиональными лечебными массажами. Для профилактических целей будет достаточно 1–2 курсов в год.