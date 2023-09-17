Когда-то остеохондроз считался типичной проблемой пожилых людей, но сегодня он все чаще дает о себе знать уже в молодом возрасте. Особенно ему подвержены офисные сотрудники и те, кто занимается тяжелым физическим трудом. Но можно ли затормозить и отсрочить процесс? Об этом нам рассказал Кирилл Алмазов, ведущий невролог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге.