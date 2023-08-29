Гири поднимать не обязательно: отчего болит спина и как с этим бороться

— Возможно, мой ответ удивит, но самой частой причиной болей в спине являются триггерные точки, — говорит Андрей Турлов, врач-невролог федеральной сети клиник «Центр Доктора Очеретиной». — Это островки суперспазма в шаблонно эксплуатируемых скелетных мышцах — не напрасно наши зарубежные коллеги называют их мышечными мозолями. Такие триггеры могут «спать» годами и не болеть, а потом проснуться в ответ на стресс, сквозняк, неловкое движение. Коварство триггеров в том, что боль от них, как правило, отраженная : просыпается точка в ягодичном веере, а боль — в коленном суставе; активизируется триггер в межлопаточной области — боль блокирует шею. Незнание схемы отраженных болей ведет к закономерным ошибкам в диагностике. Еще одно опасное свойство триггерных точек — они спазмируют мышцу, в которой сформировались, и она становится тисками для межпозвонковых суставов, дисков, нервных стволов, сосудов, а те в итоге начинают разрушаться. Формирование спондилоартроза, прорыв грыжи диска дают дополнительные болевые сигналы, каскад поломок в компримированных тканях нарастает. Может присоединиться онемение и слабость в ногах.