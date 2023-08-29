Гири поднимать не обязательно: отчего болит спина и как с этим бороться

Так или иначе — с различными болями в спине сталкивался хоть раз в жизни почти каждый взрослый человек. А болезнями опорно-двигательного аппарата, по данным той же ВОЗ, страдает 80% населения. И с ростом благосостояния и качества жизни в городах распространение этих проблем тоже ширится.
О том, что скрывается за болью в спине и как можно от нее избавиться, рассказали эксперты на круглом столе «Доктора Питера».
Почему болит спина
Источником боли в спине и шее в большинстве случаев является как сам позвоночник, так и связки и мышцы, отметил Александр Назаренко, травматолог-ортопед, мануальный терапевт отделения реабилитации РНИИТО им. Р.Р. Вредена. По его словам, происходит это из-за дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника — таких как различные стадии грыжеобразования, разрастания костных отростков позвонков, артрозы межпозвонковых суставов.
врач травматолог ортопед, мануальный терапевт отделения реабилитации РНИИТО им. Р.Р. ВреденаКарточка эксперта
— Проще говоря, в процессе жизни мы активно эксплуатируем позвоночник — основу несущей конструкции нашего тела, и он неизбежно изнашивается, — уточнил эксперт.
— С точки зрения врача-рентгенолога, причины боли можно разделить на травматические и нетравматические, — говорит Андрей Медеников, врач-рентгенолог ICLINIC. — К первым относятся, как понятно из названия, травмы, компрессионные переломы.
Вторую группу составляют:
дегенеративные изменения (грыжи, артроз межпозвонковых суставов, дегенеративный отек костного мозга тел позвонков);
хронические воспалительные процессы по типу болезни Бехтерева;
смещения тел позвонков относительно друг друга (спондилолистезы);
опухолевые процессы.
врач-невролог федеральной сети клиник «Центр Доктора Очеретиной»Карточка эксперта
— Возможно, мой ответ удивит, но самой частой причиной болей в спине являются триггерные точки, — говорит Андрей Турлов, врач-невролог федеральной сети клиник «Центр Доктора Очеретиной». — Это островки суперспазма в шаблонно эксплуатируемых скелетных мышцах — не напрасно наши зарубежные коллеги называют их мышечными мозолями. Такие триггеры могут «спать» годами и не болеть, а потом проснуться в ответ на стресс, сквозняк, неловкое движение. Коварство триггеров в том, что боль от них, как правило, отраженная: просыпается точка в ягодичном веере, а боль — в коленном суставе; активизируется триггер в межлопаточной области — боль блокирует шею. Незнание схемы отраженных болей ведет к закономерным ошибкам в диагностике. Еще одно опасное свойство триггерных точек — они спазмируют мышцу, в которой сформировались, и она становится тисками для межпозвонковых суставов, дисков, нервных стволов, сосудов, а те в итоге начинают разрушаться. Формирование спондилоартроза, прорыв грыжи диска дают дополнительные болевые сигналы, каскад поломок в компримированных тканях нарастает. Может присоединиться онемение и слабость в ногах.
Знать, что искать
При выборе способа диагностики корректнее ставить вопрос «какой метод информативнее», считает Андрей Медеников. По его словам, наиболее простой и доступный — рентгенография, которую применяют для первичной оценки компрессионных переломов (чаще у детей), оценки степени искривления позвоночного столба. Информативность ее ограничена, поэтому часто пациентов отправляют на дообследование — КТ и/или МРТ.
врач-рентгенолог МРТ-центра ICLINICКарточка эксперта
— В соотношении скорость/информативность преимущество, конечно, у КТ, — говорит он. — Так, например, при тяжелой сочетанной травме (ДТП, падение с высоты) достаточно быстро можно оценить не только структуры позвоночника для исключения переломов, но и различные внутренние органы на предмет разрывов, гематом. А для выявления патологических изменений межпозвонковых дисков, нервных корешков, спинного мозга и мягких тканей вокруг позвоночника в условиях отсутствия рентгеновского излучения наиболее информативна МРТ. С ее помощью также можно оценивать и структурные изменения самих позвонков — переломы, воспалительный процесс, опухоль.
Андрей Козадаев, генеральный директор АО «МАК БРАЗЕРС», назвал наиболее информативным методом диагностики позвоночника МРТ-исследование, так как оно позволяет оценить состояние не только костей, но и мягких тканей — межпозвонковых дисков, связок, мышц. А зачастую именно различные изменения в мягких тканях вызывают боль в спине.
— Для диагностики сколиоза и состояния опорно-двигательного аппарата в целом применяют рентгеновское исследование в положении стоя, — уточнил он. — У современных цифровых рентгеновских аппаратов есть функция автоматической сшивки нескольких снимков. Это позволяет получить изображение всего опорно-двигательного аппарата в полный рост, под естественной нагрузкой — и комплексно оценить взаимное расположения всех составных частей скелета. Именно рентген — наиболее распространенный метод диагностики позвоночника в большинстве стран мира. К МРТ и КТ-исследованиям прибегают только при необходимости, так как эти виды значительно дороже, а КТ дает еще и значительную лучевую нагрузку — в 100 раз большую, чем современный цифровой рентгеновский аппарат.
Но когда речь идет о травмах и серьезных патологиях костных структур позвоночника, то КТ, благодаря высокой детализации и 3D-принципу сбора информации, наиболее информативна. Эксперт отметил, что в России ситуация отличается от мировой медицины: у нас стоимость МРТ и КТ-исследований приблизительно в 10 раз ниже чем в Европе, и они легко доступны.
— Любой желающий может обратиться в частный центр и после получения направления от врача этого центра за относительно небольшие деньги сделать МРТ или КТ, — говорит он. — В Европе значительно сложнее получить направление и значительно дороже такие исследования.
По словам Андрея Турлова, выбирать метод исследования надо исходя из того, что искать: КТ хорошо показывает костную структуру, назначается при подозрении на перелом позвонка или костные опухоли. МРТ лучше демонстрирует мягкие ткани, информативна при протрузиях и грыжах диска, заболеваниях спинного мозга.
— Но КТ и МРТ выполняют в положении лежа, — продолжил эксперт. — Если же по клиническим проявлениям я заподозрил нестабильность позвонка — назначу функциональные рентгеновские снимки со сгибанием и разгибанием. Они будут куда информативнее.
Прячутся за болью
Нередко пациенты обращаются к урологам и терапевтам с болью в спине, утверждая, что «болит почка». Но, как подчеркнул Андрей Турлов, почка может давать боль лишь когда прилично нарушен отток мочи — камнем или опухолью. Обследование в ряде случаев патологии не выявляет, тогда пациента направляют к неврологу, подозревая остеохондроз. Потом, скорее всего, сделают МРТ поясничного отдела, назначат НПВС, миорелаксанты и так далее.
— Если же боль будет сохраняться — подключат тяжелую артиллерию, в том числе антидепрессанты, — пояснил он. — А причина этой «почечной боли», как правило, — конкретный триггер в разгибателях спины. Порой для его ликвидации требуется один врачебный прием. Жаль, что тему миофасциальных болей не преподают в медвузах.
Кроме того, боль в спине может быть симптомом заболеваний внутренних органов, добавил Александр Назаренко. Так, например, боль в области лопатки может быть вызвана инфарктом миокарда или прободной язвой желудка. Именно поэтому в обязанности врача входит тщательный сбор анамнеза и интерпретация данных обследований.
— В моей практике был эпизод, когда просили посмотреть иногороднего пациента, но уже на вокзале стало ясно, что дела обстоят значительно хуже: болевой синдром нарастал при минимальной физической нагрузке (5-10 метров спокойным шагом), что характерно для стенокардии, — рассказал эксперт. — После проведения ЭКГ пациента госпитализировали в реанимационное отделение с диагнозом «инфаркт миокарда».
Также боли в поясничном отделе могут возникать при гинекологических, урологических заболеваниях, при поражениях органов ЖКТ. Например, атипичное расположение аппендикса при его воспалении ведет к болевому синдрому в правой поясничной области. Разнообразие состояний, сопровождающихся болью в спине, очень велико — стоит вспомнить, как боль в пояснице встречалась у многих пациентов с COVID-19. Кроме того, болезни позвоночника являются причиной хронических головных болей, болей в ногах и руках. А, например, грыжи в грудном отделе позвоночника могут заставить вас годами бегать по кардиологам, хотя на самом деле с сердцем полный порядок.
Андрей Медеников привел еще пример заболевания, которое может проявиться болью в спине: кроме острого коронарного синдрома (инфаркт миокарда, стенокардия), когда в некоторых случаях этот признак локализуется в спине, а не слева от грудины (типичное место при инфаркте), это может быть симптомом расслаивающей аневризмы аорты — он дает боль в области спины и лопаток.
Травмы, страшные и не очень
Потенциально опасными травмами спины являются переломы тел, дуг, отростков позвонков, отметил Андрей Турлов, особенно оскольчатые переломы позвонков с ранением спинного мозга. Как правило, при таких травмах экстренно госпитализируют.
— Исключение из списка — неосложненные компрессионные переломы тел позвонков, особенно в молодом и детском возрасте, — добавил он. — Нередко они остаются недиагностированными из-за стертой симптоматики. Тело позвонка — это костный кубик, внутри него — костные балки, похожие на пчелиные соты. Компрессионный перелом — это сминание, сближение балок, обычно по передней поверхности тела позвонка — нервные же структуры расположены сзади. Причиной сминания — кроме прямого механического воздействия — может стать сильное рефлекторное сокращение скелетных мышц в момент падения. Бывает, на снимке видишь застарелый перелом, а пациент далеко не сразу припоминает, что в молодости, например, падал с дерева, но отлежался дома и боль прошла. При неосложненных компрессионных переломах важно с первых дней подобрать полезные упражнения для выполнения лежа, первые 6-8 недель пользоваться реклинатором или корсетом. В таких случаях возврат к обычным нагрузкам обычно происходит спустя 2-3 месяца. Многие представители травмоопасного автоспорта возвращаются в строй спустя 4-6 месяцев.
Значительно ярче проявляют себя компрессионные переломы у пожилых на фоне выраженного остеопороза, добавил эксперт. Они могут возникать без очевидной травмы, и их лучше предотвращать с помощью таким мер профилактики, как рациональное питание, адекватная физическая нагрузка, дыхательная гимнастика, своевременное наблюдение у специалистов и применение соответствующих препаратов. При возникновении переломов у пожилых, реабилитация, как правило, идет медленно.
— Могооскольчатый нестабильный перелом при смещении костных фрагментов может сдавить структуры внутри позвоночного канала — спинной мозг и нервные корешки, — говорит Андрей Медеников. — В зависимости от степени сдавления возникают различные неврологические проблемы — от онемения ниже области перелома до пареза конечностей и нарушения функций внутренних органов. Более отдаленные последствия переломов даже легкой степени связаны с перераспределением нагрузки на весь позвоночник и, как следствие, более быстрое развитие дегенеративных изменений — остеохондроз, спондилоартроз.
— Компрессионный перелом позвоночника зачастую звучит гораздо страшнее, чем есть на самом деле, — считает Александр Назаренко. — Да, перелом любой кости — это больно и требует довольно длительного лечения. В действительности, именно компрессионный перелом позвоночника при грамотном лечении и реабилитации может и не приводить к хроническому болевому синдрому и ограничениям после.
«Жить вообще вредно»
Само по себе прямохождение под постоянным воздействием собственного веса — это уже нагрузка на позвоночник, отметил Александр Назаренко. Совершенно не обязательно поднимать гири, прыгать с шестом или работать в шахте, чтобы получить проблемы со спиной.
— Можно сказать, что для спины вредно работать за компьютером, заниматься спортом, носить тяжелые сумки, заниматься тяжелым физическим трудом, подолгу находиться за рулем, держать детей на руках, и даже смартфоном пользоваться вредно для шейного отдела позвоночника! — говорит эксперт. — Получается, что жить в современном мире в целом вредно. Стандартные и всем хорошо известные рекомендации для сохранения здоровья спины плохо совместимы с реальной жизнью. Но это наша жизнь, и мы не можем делать исключительно то, что полезно.
Андрей Турлов считает, что для спины вредны, в первую очередь, однотипные нагрузки — шаблонная многочасовая поза в офисе ведет к формированию триггеров в мышцах и к аутокомпрессии межпозвонковых суставов и дисков. В итоге они уверенно встают на путь деструкции. Также, по его словам, вредны такие физические перегрузки, как тяжелая физическая работа без пауз или регулярное «закачивание мышц» в тренажерном зале с дефицитом растяжек.
Андрей Медеников перечислил еще несколько видов вредных нагрузок:
постоянные осевые нагрузки (вертикальные) — работа «на ногах»
неправильная осанка при сидячем образе жизни (работа за компьютером, водители);
нагрузки спортивного характера — при несоблюдении техники безопасности и неправильной технике выполнения упражнений (например, со штангой стоя);
работа, связанная с подъемом тяжестей (грузчики)
Руки, упражнения, медикаменты
Межпозвонковая грыжа может уменьшиться или исчезнуть самостоятельно, но происходит это далеко не всегда — в определенных случаях необходимо ее хирургически удалять, подчеркнул Сергей Стройков, предприниматель, основатель ООО «АСВОМЕД»
предприниматель, основатель компании «АСВОМЕД»Карточка эксперта
— При отсутствии показаний к операции заболевание возможно лечить консервативно, — уточнил он. — Такое лечение может длиться до нескольких месяцев. Вместе с медикаментами могут быть рекомендованы физиотерапия, ЛФК, курс массажа. Как правило, назначается комплекс процедур — исходя из особенностей клинического случая.
Как отметил Андрей Турлов, традиционно при остеохондрозе прибегают к консервативному лечению: нестероидные противовоспалительные препараты, миорелаксанты, витамины группы В, блокады — курсами, иногда добавляется физиолечение. Вопрос об оперативном лечении встает, как правило, при грыжах межпозвонкового диска (3-я степень остеохондроза).
— Медицинские показания к операции, к сожалению, нередко подменяются экономическими, — продолжил он, — хотя существуют абсолютные медицинские показания: нарушение функции тазовых органов или прогрессирующий неврологический дефицит. Есть и относительные: когда организм более трех месяцев не откликается на адекватную консервативную (немедикаментозную и медикаментозную) терапию или когда у пациента нет моральных и физических сил для борьбы за здоровье. Мне же больше нравится экологичный подход: прицельное расправление триггерных точек, растяжение руками коротких миофасциальных цепей до их нормальной физиологической длины, подбор противовоспалительных упражнений и оптимальных вариантов капилляротерапии. Это позволяет устранить мышечные тиски, освободить пострадавший межпозвонковый диск и смежные структуры; создать условия для резорбции грыжи и снизить вероятность рецидива.
— Лучшая операция на позвоночнике — та, которая не сделана! — говорит Александр Назаренко. — По статистике, только в 15% случаев хронической боли в спине показано хирургическое вмешательство — и далеко не всегда это верное средство. Операция на позвоночнике необратима, и прибегать к ней стоит, когда уже использованы все иные доступные методы лечения. При выраженном прогрессирующем спондилолистезе (смещение тел позвонков друг относительно друга) операция — это лишь вопрос времени. Стеноз позвоночного канала также никуда без нейрохирурга не исчезнет, однако может и никак не влиять на качество жизни. Но все-таки большинство пациентов обходится консервативным лечением. На настоящем этапе развития медицины у нас есть мощный арсенал фармакологических средств, аппаратной физиотерапии, возможностей мануальной медицины, ЛФК, а также декомпрессии позвоночника.
Андрей Козадаев добавил, что результаты лечения повышает современное медицинское оборудование: например, аппараты УВТ или высокоинтенсивной магнитной стимуляции, а также современный метод лечения острых и хронических болей в спине — роботизированная мультипланарная декомпрессия позвоночника.
— Роботизации в лечении позвоночника позволяет минимизировать влияние человеческого фактора и точно дозировать воздействие, — пояснил он. — Можно сказать что эта технология — оцифрованный многовековой опыт мануальной терапии, помноженный на современные знания медицины и технические достижения робототехники.
Волшебство рук
Александр Назаренко подчеркнул, что любые аппаратные методы прекрасно сочетаются с ручными воздействием, дополняя друг друга. Конечно, многое зависит от квалификации остеопата и мануального терапевта. Хороший специалист может избавить от боли в спине, дать полезные рекомендации и повысить качество жизни. По мнению эксперта, приоритет следует отдавать специалистам со смежным медицинским образованием невролога, реабилитолога, физиотерапевта, ортопеда-травматолога.
По факту все специалисты, работающие руками с телом пациента, могут называться мануальными терапевтами, (в переводе с латыни «манус» — «рука», «терапия» — лечить), уточнил Андрей Турлов.
— Мы с коллегами работаем тоже руками, но по методу миотерапии, — говорил он. — Основательница этого направления — Джаннет Тревелл, продолжательница традиций основоположника остеопатии Эндрю Стилла. Стилл практиковал в XIX веке и описывал свою работу как поиск и расправление болезненных уплотнений в мышцах. Тревелл спустя 100 лет продолжила эти традиции и назвала свое направление миотерапией.
— Мануальная терапия и остеопатия, прежде всего, направлены на восстановление функционального состояния мышц и снятие болей, — отметил Сергей Стройков. — Это повышает подвижность суставов и мягких тканей, обеспечивает профилактику старения организма за счет увеличения объема движений. В результате укрепляется мышечный корсет, улучшается осанка, устраняются или уменьшаются деформации позвоночника, решается проблема защемления нервов и сосудов.
Мануальная терапия помогает восстанавливать мозговой кровоток и устранять головные боли и обмороки. При снятии мышечного напряжения с позвоночника восстанавливается его кровоснабжение и правильная анатомия, а это позволяет устранять грыжи, симптомы остеохондроза. При возвращении человеку правильной осанки у него «встают на место» внутренние органы, что улучшает общее состояние и помогает лечить ряд заболеваний, связанных с компрессией.
Закрепить результат и не вернуться
Важно не только справиться с причиной боли в спине, но и далее следовать всем рекомендациям врача по реабилитации и смене образа жизни, чтобы избежать возвращения боли.
Сергей Стройков разделил реабилитацию при грыже или протрузии на два этапа.
В острый период с выраженным болевым синдромом и ограничением подвижности используется физиотерапевтическое лечение: магнитотерапия, высокоинтенсивная лазеротерапия (HILT), ударно-волновая терапия, иглорефлексотерапия, мионейростимуляция, массаж и при необходимости медикаменты для купирования болевого синдрома.
— После уменьшения боли добавляется физическая реабилитация, — добавил эксперт. — В целом, она помогает уменьшить боль, укрепить мышечный каркас, поддерживающий позвоночник, снизить вероятность рецидивов, восстановить основные функций позвоночника и вернуть пациента к нормальной жизни.
Андрей Турлов подчеркнул, что для достижения уверенных положительных результатов необходим диалог доктора и пациента.
— В наших клиниках сначала мы проводим коррекцию неверной геометрии тела, выявляем и устраняем заторы, перекосы; освобождаем все, что было зажато (межпозвонковые диски, органы, нервные стволы, сосуды), — продолжил он. — В базовом курсе процедур участвуют 4-5 специалиста. После лечения подбираем индивидуальные упражнения для занятий дома. Приглашаем пациентов в большой чат, где можно получить ответы на свои вопросы от лечащего врача. В таком формате наши центры работают с 2007 года, пролечено более 70 тысяч пациентов.
Чтобы избежать повторения, доктор порекомендует пациенту изменить образ жизни. Однако Александр Назаренко задает вопрос: много ли найдется людей, готовых радикально поменять работу и отказаться от привычного образа жизни?
— Да единицы. Остальные продолжат делать все то, что и привело их с больной спиной к врачу, — продолжает он. — Является ли это катастрофой? Нет. Потому что теперь человек знает о проблеме и о способе ее решения! Сравните: как только появились технологии избавления от зубной боли и максимально долгого сохранения своих зубов, люди быстро приняли их, однако меньше есть сладкого они не стали, наоборот — потребление сильно выросло. Но теперь найдено простое решение очень сложной проблемы — люди знают, что делать, и просто идут к стоматологу. Точно так же необходимо изменить отношение к проблеме боли в спине. Должна сформироваться культура здоровья позвоночника, как например, в Южной Корее, где люди глубокого пенсионного возраста ходят уверенной походкой, с прямой спиной и без палочек, а клиники по лечению позвоночника очень распространены.