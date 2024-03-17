Врач Симкин назвал семь привычек, которые помогут чувствовать себя на 20 лет моложе

То же самое касается пищи с большим количеством сахара и быстрых углеводов: сладостей, выпечки, белого хлеба, газировки, кетчупа и других подобных продуктов. Коварство такой еды в том, что она часто становится самым доступным источником дофамина — нейромедиатора, который отвечает за чувство удовлетворения и мотивации. Возможность в любой момент получить быстрое удовольствие со временем рискует перерасти в психологическую зависимость. А это уже чревато проблемами с физическим здоровьем — от ожирения и сахарного диабета второго типа до болезней сердца и сосудов.