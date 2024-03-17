Врач Симкин назвал семь привычек, которые помогут чувствовать себя на 20 лет моложе

А вы знаете, что помогает сохранить молодость и выглядеть моложе сверстников? Да, генетика — хорошая наследственность, отличное здоровье, отсутствие хронических болезней и, конечно, достаточный сон. Но не только.
Врач выделил семь основных принципов, которые в равной мере направлены на поддержку физического и психоэмоционального здоровья.
Жизнь на позитиве
Первый шаг к сохранению молодости — это позитивный настрой. На первый взгляд этот пункт кажется банальным. Однако именно о самых очевидных вещах забывают чаще всего. Сохранить позитив поможет умение замечать и радоваться тому, что вас окружает: солнцу, природе, красивым зданиям.
Много значит общение с друзьями и близкими, увлекательное хобби, а еще работа, которая приносит радость и удовлетворение. Это необязательно должна быть суперпрестижная профессия или должность. Достаточно выполнять ежедневные обязанности осознанно и с пониманием той пользы, которую твоя работа приносит вам и другим. А эту пользу, если постараться, можно найти в большинстве случаев.
Здоровое питание
Правильное питание играет центральную роль в сохранении молодости и здоровья. Важно придерживаться сбалансированного разнообразного рациона с акцентом на употреблении достаточного количества белка и клетчатки, источником которой станут фрукты и овощи. При этом важно понимать, что белковая пища бывает как полезной, так и не очень. В условных крабовых палочках или вареной колбасе белка тоже немало, однако лучше отдавать предпочтение натуральным продуктам: курице, индейке, нежирной говядине, рыбе и яйцам. Жирное мясо лучше готовить на гриле.
Совершенно точно организм отблагодарит вас за отказ от регулярного употребления фастфуда, полуфабрикатов и продуктов переработки, в том числе копченостей, колбасы и т.д.
То же самое касается пищи с большим количеством сахара и быстрых углеводов: сладостей, выпечки, белого хлеба, газировки, кетчупа и других подобных продуктов. Коварство такой еды в том, что она часто становится самым доступным источником дофамина — нейромедиатора, который отвечает за чувство удовлетворения и мотивации. Возможность в любой момент получить быстрое удовольствие со временем рискует перерасти в психологическую зависимость. А это уже чревато проблемами с физическим здоровьем — от ожирения и сахарного диабета второго типа до болезней сердца и сосудов.
Больше движения
Физические нагрузки важны как для поддержания мышечной силы, так и для общего тонуса, иммунитета и мозговой деятельности. Современные люди (особенно в больших городах) все чаще сталкиваются с проблемой гиподинамии — дефицита физической активности. Это состояние можно назвать настоящим «тихим убийцей» нашего организма. Незаметно для самого человека гиподинамия бьет буквально по всем органам и системам. Варикоз, гипертония, нарушение мозгового кровообращения, ожирение, геморрой, артроз, остеопороз — вот лишь немногие из последствий гиподинамии.
Профилактировать гиподинамию часто пытаются прогулками. Это полезно, но все-таки для поддержания оптимального уровня активности я бы советовал заниматься полноценными тренировками — трижды в неделю. В идеале кардионагрузку стоит совместить с силовыми упражнениями. Если же такой возможности нет, то хотя бы попробовать скандинавскую ходьбу или занятия на тренажере-элипсоиде, они позволяют проработать разные группы мышц.
Свежий воздух
Неочевидное, но важное условие для хорошего самочувствия — достаточное количество кислорода. Дефицит свежего воздуха является основным фактором развития хронической гипоксии. При этом состоянии ткани организма не получают достаточного количества кислорода, что особенно вредно для работы мозга. Люди с гипоксией также часто страдают от снижения работоспособности, сонливости и головных болей. Предупредить эти проблемы помогут качественная система вентиляции дома или в офисе, а при отсутствии вентиляции — частые проветривания.
Эргономичное окружение
Мы привыкли окружать себя красивыми вещами, включая мебель. Но красивые диваны и кресла далеко не всегда подходят нам, вынуждая нас, наоборот, подстраиваться под них, сидеть в скрюченной позе, теряя силы и здоровье.
«Поэтому я учу своих пациентов таким важным вещам, как правильное использование телефона и компьютера, оптимальный выбор мебели, эргономичная настройка и расположение всех элементов рабочего места, места отдыха, кресла в машине», — продолжает врач.
Исключение мышечного перенапряжения
Сегодня люди начали уделять больше внимания заботе о здоровье: чаще бывают у врачей, стараются проходить программы диспансеризации. Однако помимо контроля над состоянием внутренних органов и систем важно проверять и состояние мышечного аппарата, не допускать его перенапряжения. Оно возникает при сжатии соединительных тканей или натяжении фасций — оболочек, покрывающих внутренние органы и мышечные волокна, обычно в результате травм или перенесенных воспалений, операций.
Постоянное компенсаторное мышечное напряжение отбирает силы и провоцирует усталость, а еще сжимает позвоночник и суставы, ускоряя их старение. Соответственно, чем раньше получится найти и устранить его причину, тем менее серьезными будут последствия для организма. Для этого я бы советовал не забывать посещать остеопата: здоровым людям — дважды в год, тем, кто занимается спортом или тяжелыми физическими нагрузками, желательно делать это чаще.
Управление эмоциями
Хорошее физическое самочувствие — это основа сохранения молодости и здоровья. Однако не меньшее значение имеет эмоциональное благополучие. Важно не копить негативные эмоции, а прорабатывать их по мере поступления: анализировать, искать возможность для разрядки. Осознанное управление эмоциями позволит снизить стресс и достичь психологического равновесия.