Врач Индароков назвал 5 ситуаций, когда мужчинам необходима консультация андролога

Андрология — это часть урологии, наука, которая занимается профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний мужской половой сферы и репродуктивного здоровья. Разобраться в том, зачем мужчине нужен врач, «Доктору Питеру» помог Тембулат Индароков, уролог-андролог клиник «Будь здоров», член Российского общества урологов и онкоурологов.
Уролог-андролог клиник «Будь здоров», член Российского общества урологов и онкоурологов
Бесплодие — это и мужская проблема
Год от года растет число мужчин с диагнозом «бесплодие» и тех, кто жалуется на проблемы как с отсутствием беременности у партнерши, так и на эректильные и иные нарушения. При этом многие из них находятся отнюдь не в зрелом возрасте.
Мужские патологии молодеют по следующим причинам: плохая экология, несбалансированное питание, частая смена половых партнерш, вовремя не вылеченные инфекционные заболевания и безответственное отношение к своему здоровью.
Почему возникают проблемы
Конкретно в качестве причин мужского бесплодия врачи чаще обозначают:
изменения гормонального статуса, которые могут приводить к нарушению образования нормальных, жизнеспособных и подвижных сперматозоидов;
врожденные дефекты, анатомические и физиологические изменения половых органов;
запущенные и хронические инфекционные и воспалительные заболевания половой сферы;
оперативное лечение паховой грыжи, водянки яичка и семенного канатика;
травмы половых (мошонки) и тазовых органов.
Среди опасных для будущего отцовства инфекций — кандида, трихомонада, микоплазмы, хламидия, вирусы, патогенные бактерии. Особенно важно, что при обнаружении у мужчины половых инфекций лечение должно проводиться совместно с партнершей, иначе есть риск после лечения заболеть повторно. Эксперты выделяют пять причин для посещения врача-андролога.
1. Заболевания легче остановить, чем вылечить
Ежегодный скрининг и посещение уролога или андролога для мужчин — основа сохранения мужского здоровья, в том числе репродуктивной функции. Любое заболевание проще предотвратить, чем остановить его прогрессирование.
Большая сложность состоит в том, что мужчины не любят посещать врачей и всячески стараются избегать визитов в клинику. И пока не заболит серьезно, ни под каким предлогом не пойдут. При этом они могут не знать о том, что у них развиваются инфекционные и воспалительные заболевания: передающиеся половым путем, возрастные, иные (простатит, орхит, эпидидимит, фуникулит и др.). Если в начальной стадии они легко поддаются лечению, то в дальнейшем могут переходить в острую и хроническую форму. Многие приводят со временем к бесплодию и нарушению эректильной функции.
Периодическое нарушение половой функции ведет к регулярным нарушениям эрекции и хроническому застойному простатиту. Баланопостит — воспаление головки полового члена — приводит к фимозу (сужение крайней плоти), инфекционным заболеваниям уретры, парафимозу.
2. Усталость и апатия
Если вы отмечаете у себя привычные многим симптомы хронической усталости, апатию, сонливость, то они могут указывать на проблемы со здоровьем, в том числе мужской сферой. При обследовании бесплодных пар все больше и больше выявляется мужской фактор, о котором мужчина может даже не догадываться. Только полноценное комплексное обследование и лечение может устранить проблему.
Также абсолютно бессимптомно в начальной стадии может проходить нарушение гормонального фона. Такие симптомы, как хроническая усталость, сонливость, нарушение концентрации, мужчины очень часто связывают с большим количеством работы, занятостью. Но эти проявления также могут быть и при гормональном дисбалансе, причин у которого множество — от банальной гиподинамии до более тяжелых заболеваний, в том числе требующих оперативного лечения.
3. Если недавно у вас были выявлены инфекции и вы прошли курс лечения
Необходимо посетить врача, чтобы сделать контрольную лабораторную диагностику и проанализировать результаты проведенной ранее терапии.
4. В ближайшее время вы планируете стать отцом
Перед тем как начать попытки, стоит проверить свое здоровье и залечить те инфекции и патологии, которые могут повлиять на самочувствие, качество спермы и возможность стать отцом. Сегодня клиники предлагают специальные программы — чекапы проверки репродуктивного здоровья, которые позволяют в срок от одного дня убедиться в здоровье.
Вообще, к вопросу планирования детей стоит подойти комплексно:
оценить состояние пары в целом (мужчины и женщины);
пройти лабораторную и инструментальную диагностику;
определить потенциал к рождению здорового ребенка и генетические факторы, которые могут повлиять на будущего малыша, — специальные генетические лабораторные исследования на факторы риска.
5. Забота о будущем
Если вы заранее задумываетесь о том, чтобы в будущем у вас не возникло проблем с репродуктивной функцией, то регулярные визиты к урологу-андрологу должны стать неотъемлемой частью заботы о мужском здоровье.
А назначенная врачом комплексная программа оценки здоровья репродуктивной системы для мужчин поможет тщательно подготовиться к будущему отцовству: выявить и оценить риски, обнаружить инфекционные, воспалительные заболевания, которые способны повлиять на возможность стать отцом.
Как часто посещать врача, чтобы быть уверенным в здоровье?
Достаточно проходить проверку здоровья один раз в год, при наличии хронических и острых заболеваний — раз в полгода. Скрининг здоровья должен включать консультации профильных специалистов, лабораторную и инструментальную диагностику. Например, программа оценки интимного здоровья может состоять из:
первичного приема уролога-андролога и приема по результатам обследования;
УЗИ почек, надпочечников и забрюшинного пространства;
ТРУЗИ предстательной железы (трансректальное);
комплекса «Андрофлор» (исследование микрофлоры урогенитального тракта методом ПЦР), мар-теста, спермограммы;
общего (клинического) анализа мочи;
исследования уровня глюкозы в крови;
исследования уровня мочевины в крови;
исследования уровня креатинина в крови;
микроскопического исследования отделяемого из уретры (U);
исследования уровня простатспецифического антигена общего в крови;
общего (клинического) анализа крови развернутого (гемоглобин, эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ).