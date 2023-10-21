Врач Индароков назвал 5 ситуаций, когда мужчинам необходима консультация андролога

Большая сложность состоит в том, что мужчины не любят посещать врачей и всячески стараются избегать визитов в клинику. И пока не заболит серьезно, ни под каким предлогом не пойдут. При этом они могут не знать о том, что у них развиваются инфекционные и воспалительные заболевания: передающиеся половым путем, возрастные, иные (простатит, орхит, эпидидимит, фуникулит и др.) . Если в начальной стадии они легко поддаются лечению, то в дальнейшем могут переходить в острую и хроническую форму. Многие приводят со временем к бесплодию и нарушению эректильной функции.