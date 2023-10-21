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Врач Индароков назвал 5 ситуаций, когда мужчинам необходима консультация андролога

Обычно считается, что консультация такого специалиста нужна только тем, кто решил стать отцом, но по какой-то причине это не получается. Объясняем, почему к андрологу надо ходить не только перед зачатием.

21 октября 2023
Кто такой андролог
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Андрология — это часть урологии, наука, которая занимается профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний мужской половой сферы и репродуктивного здоровья. Разобраться в том, зачем мужчине нужен врач, «Доктору Питеру» помог Тембулат Индароков, уролог-андролог клиник «Будь здоров», член Российского общества урологов и онкоурологов.

Тембулат Индароков
Урология, андрология

Уролог-андролог клиник «Будь здоров», член Российского общества урологов и онкоурологов

Бесплодие — это и мужская проблема

Год от года растет число мужчин с диагнозом «бесплодие» и тех, кто жалуется на проблемы как с отсутствием беременности у партнерши, так и на эректильные и иные нарушения. При этом многие из них находятся отнюдь не в зрелом возрасте.

Мужские патологии молодеют по следующим причинам: плохая экология, несбалансированное питание, частая смена половых партнерш, вовремя не вылеченные инфекционные заболевания и безответственное отношение к своему здоровью.

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Почему возникают проблемы

Конкретно в качестве причин мужского бесплодия врачи чаще обозначают:

  • изменения гормонального статуса, которые могут приводить к нарушению образования нормальных, жизнеспособных и подвижных сперматозоидов;

  • врожденные дефекты, анатомические и физиологические изменения половых органов;

  • запущенные и хронические инфекционные и воспалительные заболевания половой сферы;

  • оперативное лечение паховой грыжи, водянки яичка и семенного канатика;

  • травмы половых (мошонки) и тазовых органов.

Среди опасных для будущего отцовства инфекций — кандида, трихомонада, микоплазмы, хламидия, вирусы, патогенные бактерии. Особенно важно, что при обнаружении у мужчины половых инфекций лечение должно проводиться совместно с партнершей, иначе есть риск после лечения заболеть повторно. Эксперты выделяют пять причин для посещения врача-андролога.

1. Заболевания легче остановить, чем вылечить

Ежегодный скрининг и посещение уролога или андролога для мужчин — основа сохранения мужского здоровья, в том числе репродуктивной функции. Любое заболевание проще предотвратить, чем остановить его прогрессирование.

Большая сложность состоит в том, что мужчины не любят посещать врачей и всячески стараются избегать визитов в клинику. И пока не заболит серьезно, ни под каким предлогом не пойдут. При этом они могут не знать о том, что у них развиваются инфекционные и воспалительные заболевания: передающиеся половым путем, возрастные, иные (простатит, орхит, эпидидимит, фуникулит и др.). Если в начальной стадии они легко поддаются лечению, то в дальнейшем могут переходить в острую и хроническую форму. Многие приводят со временем к бесплодию и нарушению эректильной функции.

Периодическое нарушение половой функции ведет к регулярным нарушениям эрекции и хроническому застойному простатиту. Баланопостит — воспаление головки полового члена — приводит к фимозу (сужение крайней плоти), инфекционным заболеваниям уретры, парафимозу.

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2. Усталость и апатия

Если вы отмечаете у себя привычные многим симптомы хронической усталости, апатию, сонливость, то они могут указывать на проблемы со здоровьем, в том числе мужской сферой. При обследовании бесплодных пар все больше и больше выявляется мужской фактор, о котором мужчина может даже не догадываться. Только полноценное комплексное обследование и лечение может устранить проблему.  

Также абсолютно бессимптомно в начальной стадии может проходить нарушение гормонального фона. Такие симптомы, как хроническая усталость, сонливость, нарушение концентрации, мужчины очень часто связывают с большим количеством работы, занятостью. Но эти проявления также могут быть и при гормональном дисбалансе, причин у которого множество — от банальной гиподинамии до более тяжелых заболеваний, в том числе требующих оперативного лечения.

3. Если недавно у вас были выявлены инфекции и вы прошли курс лечения

Необходимо посетить врача, чтобы сделать контрольную лабораторную диагностику и проанализировать результаты проведенной ранее терапии.

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4. В ближайшее время вы планируете стать отцом

Перед тем как начать попытки, стоит проверить свое здоровье и залечить те инфекции и патологии, которые могут повлиять на самочувствие, качество спермы и возможность стать отцом. Сегодня клиники предлагают специальные программы — чекапы проверки репродуктивного здоровья, которые позволяют в срок от одного дня убедиться в здоровье.

Вообще, к вопросу планирования детей стоит подойти комплексно:

  • оценить состояние пары в целом (мужчины и женщины);

  • пройти лабораторную и инструментальную диагностику;

  • определить потенциал к рождению здорового ребенка и генетические факторы, которые могут повлиять на будущего малыша, — специальные генетические лабораторные исследования на факторы риска.

5. Забота о будущем

Если вы заранее задумываетесь о том, чтобы в будущем у вас не возникло проблем с репродуктивной функцией, то регулярные визиты к урологу-андрологу должны стать неотъемлемой частью заботы о мужском здоровье.

А назначенная врачом комплексная программа оценки здоровья репродуктивной системы для мужчин поможет тщательно подготовиться к будущему отцовству: выявить и оценить риски, обнаружить инфекционные, воспалительные заболевания, которые способны повлиять на возможность стать отцом.

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Как часто посещать врача, чтобы быть уверенным в здоровье?

Достаточно проходить проверку здоровья один раз в год, при наличии хронических и острых заболеваний — раз в полгода. Скрининг здоровья должен включать консультации профильных специалистов, лабораторную и инструментальную диагностику. Например, программа оценки интимного здоровья может состоять из:

  • первичного приема уролога-андролога и приема по результатам обследования;

  • УЗИ почек, надпочечников и забрюшинного пространства;

  • ТРУЗИ предстательной железы (трансректальное);

  • комплекса «Андрофлор» (исследование микрофлоры урогенитального тракта методом ПЦР), мар-теста, спермограммы;

  • общего (клинического) анализа мочи;

  • исследования уровня глюкозы в крови;

  • исследования уровня мочевины в крови;

  • исследования уровня креатинина в крови;

  • микроскопического исследования отделяемого из уретры (U);

  • исследования уровня простатспецифического антигена общего в крови;

  • общего (клинического) анализа крови развернутого (гемоглобин, эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ).

Автор текста:Алена Парецкая
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