Уролог Зоммер рассказал, как по половому органу понять, что мужчине грозят проблемы с сердцем

Мужчины терпеть не могут ходить по врачам. Но иногда вроде бы не самый опасный для жизни сбой в одной системе организма может быть громким звоночком о еще более серьезных проблемах в другой.
Что касается мужчин, им стоит быть предельно внимательными к своему половому органу. Уролог из Гамбурга объясняет почему.
Врач-уролог, андролог и спортивный доктор, профессор Гамбургского университета, президент Немецкого общества мужского здоровья.
Все из-за сосудов
«Риск сердечного приступа можно определить заранее по половому члену, —
Так что, если с сосудами у мужчины в целом что-то не так, это быстро становится заметным именно по состоянию полового члена, отмечает доктор.
«По сути, сосуды — это провода с высокой производительностью, — объяснил Фрэнк Зоммер. — В половом члене мужчины в диаметре они всего около 1-2 мм. Для сравнения: основные питающие сердце сосуды — 3-4 мм. Но при стимуляции эти тончайшие сосуды качают кровь активнее в 40-80 раз. И если в них есть хоть малейшие сужения или отложения, мужчина тут же заметит это по своей эрекции. Она может не наступить или быть недолгой».
Таким образом, эректильная дисфункция (сосудистая импотенция) может быть ранним признаком инфарктов и инсультов, причем за годы до их наступления, предупреждает врач.
«Сосуды полового члена очень хорошо отражают сердечно-сосудистое и гормональное здоровье мужчины, — объясняет Фрэнк Зоммер. — Так что, если у мужчины есть проблемы с эрекцией из-за состояния сосудов, ведущих к половому члену, у него высок риск инфаркта или инсульта через четыре-восемь лет».
Импотенция спасает жизнь
Ранее о связи эректильной дисфункции и проблем с сердечно-сосудистой системой рассказал «Доктору Питеру» и врач ФМБА. По словам Константина Прохоренко, большинство случаев импотенции вызваны нарушениями в сердечно-сосудистой системе. «Появление импотенции стоит рассматривать как маркер возможного нарушения питания сердечной мышцы», — сказал доктор.
Причины импотенции могут быть самые разные, отмечают урологи: это и постоянные стрессы, лишний вес, курение, злоупотребление алкоголем, хронические болезни.
«Развитию эректильной дисфункции может способствовать и эндокринный фактор — например, если у мужчины есть сахарный диабет. Также большую роль играет наличие хронических заболеваний», — говорит уролог Прохоренко.
Само не пройдет!
Если у мужчины есть проблемы с эрекцией (например, желания нет слишком долго или оно есть, но с возможностями не совпадает, нарушение эрекции повторяется все чаще и из исключения переходит в правило), обязательно надо сходить на прием к урологу. Само не пройдет!
Прописывать себе БАДы и таблетки от импотенции не стоит — нужно разобраться с ее причиной. Лечением эректильной дисфункции должен заниматься не только уролог, но и кардиолог, а все лекарственные препараты назначать только врач.