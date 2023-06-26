Уролог Зоммер рассказал, как по половому органу понять, что мужчине грозят проблемы с сердцем

«По сути, сосуды — это провода с высокой производительностью, — объяснил Фрэнк Зоммер. — В половом члене мужчины в диаметре они всего около 1-2 мм. Для сравнения: основные питающие сердце сосуды — 3-4 мм. Но при стимуляции эти тончайшие сосуды качают кровь активнее в 40-80 раз. И если в них есть хоть малейшие сужения или отложения, мужчина тут же заметит это по своей эрекции. Она может не наступить или быть недолгой».