Удивительно, но «осечки» и фиаско в постели на самом деле могут спасти мужчине жизнь. Когда пациент с соответствующими жалобами придет к доктору, тот, скорее всего, направит его проверить здоровье сердца.
Зачем? Почему мужчина, страдающий от эректильной дисфункции, может стать еще и пациентом кардиолога?
врач-уролог ФНКЦ ФМБА России
- Дело в том, что эректильная дисфункция или импотенция — это не отдельное заболевание, она связана с появлением других патологических процессов в мужском организме, — объяснил «Доктору Питеру» врач-уролог ФКНЦ ФМБА Константин Прохоренко. — Раньше основной причиной эректильной дисфункции считались различные психологические проблемы, но сегодня известно, что большинство случаев импотенции вызваны нарушениями в сердечно-сосудистой системе.
Эректильная дисфункция напрямую зависит от заболеваний сердца, поскольку сосуды половых органов (так же как и коронарные сосуды) подвержены атеросклерозу, а их патологическое сужение препятствует нормальному кровотоку.
Появление импотенции стоит рассматривать как маркер возможного нарушения питания сердечной мышцы.
К заболеваниям, провоцирующим нарушение эректильной функции, относятся
нарушения кровообращения,
ишемическая болезнь сердца,
артериальная гипертензия.
— Плотные и неэластичные сосуды не способны снабжать мужские органы необходимым количеством крови, — объясняет врач-уролог.
Факторы риска нарушения эрекции
постоянные стрессы,
повышенный вес,
курение,
злоупотребление спиртными напитками,
воздействие неблагоприятных факторов окружающей среды (излучение, радиация).
- Развитию эректильной дисфункции может способствовать и эндокринный фактор, например, если у мужчины есть сахарный диабет. Также большую роль играет наличие хронических заболеваний, — говорит уролог Прохоренко.
Как лечить импотенцию
- Уровень современной медицины позволяет справиться с этим недугом, — рассказывает врач-уролог. — Лечением эректильной дисфункции должен заниматься не только уролог, но и кардиолог, а все лекарственные препараты назначаются только врачом, ведь необходимо как можно быстрее воздействовать на основную причину заболевания и восстановить утраченную эректильную функцию.
Безусловно, эрекция не является жизненно важной функцией для организма, признает доктор. Но если не обратиться к специалисту, то можно пропустить выявление более серьезных проблем со здоровьем.
Врач предупреждает, что любой мужчина вполне может не допустить появления в своей жизни каких-либо проблем с потенцией.
Как не допустить проблем с эрекцией
- В качестве профилактики импотенции и нарушений работы сердца необходимо отказаться от курения и злоупотребления алкоголем, избегать стрессовых ситуаций, вести активный образ жизни и регулярную половую жизнь, — говорит Константин Прохоренко. — Сбалансированное питание также оказывает положительное влияние на эректильную функцию. В рационе мужчины должна присутствовать пища, богатая жирными кислотами (орехи, шиповник, бобовые) и источниками омега-3 и незаменимыми аминокислотами (рыбий жир, кисломолочные продукты, мясо и рыба).
Ранее британские ученые разработали специальный калькулятор вероятности инсульта и инфаркта у человека в ближайшие 10 лет. Он оценивает возможные факторы риска.
Исследователи выяснили, что отсутствие эрекции в том числе может служить ранним признаком образования в артериях бляшек, представляющих в будущем опасность для сердца. Кроме того. объединяют эти состояния такие общие факторы риска, как повышенный холестерин и гипертония.