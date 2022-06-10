Факторы риска нарушения эрекции

постоянные стрессы,

повышенный вес,

курение,

злоупотребление спиртными напитками,

воздействие неблагоприятных факторов окружающей среды (излучение, радиация).

- Развитию эректильной дисфункции может способствовать и эндокринный фактор, например, если у мужчины есть сахарный диабет. Также большую роль играет наличие хронических заболеваний, — говорит уролог Прохоренко.

Как лечить импотенцию

- Уровень современной медицины позволяет справиться с этим недугом, — рассказывает врач-уролог. — Лечением эректильной дисфункции должен заниматься не только уролог, но и кардиолог, а все лекарственные препараты назначаются только врачом, ведь необходимо как можно быстрее воздействовать на основную причину заболевания и восстановить утраченную эректильную функцию.

Безусловно, эрекция не является жизненно важной функцией для организма, признает доктор. Но если не обратиться к специалисту, то можно пропустить выявление более серьезных проблем со здоровьем.

Врач предупреждает, что любой мужчина вполне может не допустить появления в своей жизни каких-либо проблем с потенцией.

Как не допустить проблем с эрекцией