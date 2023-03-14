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Уролог Корнилов дал ответ, можно ли пить алкоголь при проблемах с мужским здоровьем

Не все мужчины готовы отказаться от привычного вечернего бокала пива, даже если их здоровье неидеально. Но алкоголь совместим далеко не со всеми болезнями. О том, можно ли спиртное, если есть проблемы с простатой, объяснил уролог.

14 марта 2023
простатит алкоголь
Источник:
iStockphoto

Один из самых частых вопросов урологу — надо ли полностью исключать алкоголь из рациона, если есть диагноз «хронический простатит»? И бывают ли допустимые нормы спиртного, которые не повлияют на состояние здоровья мужчины?

Ответ дает оперирующий врач высшей квалификационной категории.

Руслан Корнилов
медицина

оперирующий врач, уролог-андролог высшей квалификационной категории

Алкоголь и простатит

- Здесь все относительно просто, — рассказал в своем блоге врач-уролог Руслан Корнилов. — Алкоголь обладает раздражающим действием на слизистую мочевого пузыря, а также увеличивает отек предстательной железы. За счет этого может развиться острая задержка мочи. Так что если уже есть проблемы с предстательной железой, то соответственно алкоголь только усугубит все эти проблемы.

Но на фоне обычного — вне обострения — хронического простатита, как правило, проблем не бывает, отмечает врач.

- По количеству алкоголя это не имеет особого значения. Для кого-то достаточно одной рюмки, чтобы возникла задержка мочи, для других употребление может проходить безболезненно без всяких последствий, — говорит Руслан Корнилов.

Ранее врач отмечал, что при обострениях простатита рекомендуется полностью исключить употребление алкоголя и убрать из рациона копчености, острые и соленые блюда, которые обладают раздражающим действием на стенку мочевого пузыря.

Как проверять простату

- Необходимо сдавать один раз в год кровь на PSA после 40 лет (для диагностики рака предстательной железы) и второе, что можно порекомендовать — проходить УЗИ трансабдоминально, не через прямую кишку (нет такой необходимости). Не лишним будет обследоваться на инфекции, передающиеся половым путем, — советует уролог.

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Почему появляется простатит

Простатит — это воспаление предстательной железы. Болезнь развивается чаще всего в возрасте 20-40 лет.

Причины простатита

  • Инфекции, передающиеся половым путем.

  • Бактериальные инфекции.

  • Нарушение кровообращения в органах малого таза.

  • Застой секрета в предстательной железе.

Способы профилактики

  • Образ жизни — соблюдение режима дня, физическая активность.

  • Лечебная гимнастика.

  • Правильное питание.

  • Регулярная половая жизнь.

  • Гигиена половой жизни.

  • Профилактика хронических инфекций.

  • Нормализация работы кишечника.

  • Избегать переохлаждений.

  • Следить за мочеиспусканием.

  • Проходить регулярное обследование у уролога.

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Новое исследование про рак простаты

Большинство мужчин, у которых диагностирован рак предстательной железы, могут отсрочить или вовсе избежать агрессивного лечения. Это не повлияет на выживаемость пациентов. Ученые выяснили, что 85% случаев рака простаты можно не лечить, не облучать, не оперировать, а просто наблюдать. Но важно сдавать анализ крови на PSA раз в полгода. Данные прозвучали на ежегодной конференции Европейской ассоциации урологов в Милане.

Речь идет исключительно о низкоагрессивном раке простаты — 6-7 по шкале Gleason.

Автор текста:Анна Майская
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