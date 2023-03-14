Уролог Корнилов дал ответ, можно ли пить алкоголь при проблемах с мужским здоровьем

Один из самых частых вопросов урологу — надо ли полностью исключать алкоголь из рациона, если есть диагноз «хронический простатит»? И бывают ли допустимые нормы спиртного, которые не повлияют на состояние здоровья мужчины?
Ответ дает оперирующий врач высшей квалификационной категории.
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Алкоголь и простатит
- Здесь все относительно просто, —
Но на фоне обычного — вне обострения — хронического простатита, как правило, проблем не бывает, отмечает врач.
- По количеству алкоголя это не имеет особого значения. Для кого-то достаточно одной рюмки, чтобы возникла задержка мочи, для других употребление может проходить безболезненно без всяких последствий, — говорит Руслан Корнилов.
Ранее врач
Как проверять простату
- Необходимо сдавать один раз в год кровь на PSA после 40 лет (для диагностики рака предстательной железы) и второе, что можно порекомендовать — проходить УЗИ трансабдоминально, не через прямую кишку (нет такой необходимости). Не лишним будет обследоваться на инфекции, передающиеся половым путем, — советует уролог.
Почему появляется простатит
Простатит — это воспаление предстательной железы. Болезнь развивается чаще всего в возрасте 20-40 лет.
Причины простатита
Инфекции, передающиеся половым путем.
Бактериальные инфекции.
Нарушение кровообращения в органах малого таза.
Застой секрета в предстательной железе.
Способы профилактики
Образ жизни — соблюдение режима дня, физическая активность.
Лечебная гимнастика.
Правильное питание.
Регулярная половая жизнь.
Гигиена половой жизни.
Профилактика хронических инфекций.
Нормализация работы кишечника.
Избегать переохлаждений.
Следить за мочеиспусканием.
Проходить регулярное обследование у уролога.
Новое исследование про рак простаты
Большинство мужчин, у которых диагностирован рак предстательной железы, могут отсрочить или вовсе избежать агрессивного лечения. Это не повлияет на выживаемость пациентов. Ученые выяснили, что 85% случаев рака простаты можно не лечить, не облучать, не оперировать, а просто наблюдать. Но важно сдавать анализ крови на PSA раз в полгода. Данные
Речь идет исключительно о низкоагрессивном раке простаты — 6-7 по шкале Gleason.