Уролог Корнилов дал ответ, можно ли пить алкоголь при проблемах с мужским здоровьем

Алкоголь и простатит

- Здесь все относительно просто, — рассказал в своем блоге врач-уролог Руслан Корнилов. — Алкоголь обладает раздражающим действием на слизистую мочевого пузыря , а также увеличивает отек предстательной железы. За счет этого может развиться острая задержка мочи. Так что если уже есть проблемы с предстательной железой, то соответственно алкоголь только усугубит все эти проблемы.

Но на фоне обычного — вне обострения — хронического простатита, как правило, проблем не бывает, отмечает врач.

- По количеству алкоголя это не имеет особого значения. Для кого-то достаточно одной рюмки, чтобы возникла задержка мочи, для других употребление может проходить безболезненно без всяких последствий, — говорит Руслан Корнилов.