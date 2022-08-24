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Что такое коронарография

Коронарографию вам не назначат на первом же приеме у врача, если вы пришли с жалобами на одышку, боль в груди или другие «кардиологические» симптомы.

Этот метод исследования считают «золотым стандартом» диагностики ишемической болезни сердца (ИБС) как самый точный способ детализации состояния сердечных сосудов пациента.

«Доктор Питер» узнал у эксперта, кому показана коронарография и как часто после нее бывают осложнения.

Марина Шлыкова
Марина Шлыкова
медицина

врач функциональной диагностики, терапевт

- Коронарография — одна из наиболее информативных процедур в кардиологии для диагностики сосудов сердца, а именно — контрастное рентгенологическое исследование коронарных артерий, — объясняет врач Марина Шлыкова. — Благодаря диагностике возможно получить полную картину состояния коронарных артерий и быстро и точно поставить диагноз. Сама процедура длится не более 20-30 минут, реабилитация после нее проходит быстро — пациента выписывают уже через несколько часов.

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Кому нужна коронарография

  • пациентам с ишемической болезнью сердца — исследование отображает характер, локализацию и выраженность сужения коронарной артерии,

  • при развитии острого коронарного синдрома (при сердечном приступе) и после инфаркта миокарда;

  • перед операцией в области сердечной мышцы, перед «большими» сосудистыми операциями — для определения степени риска и объема предстоящего вмешательства;

  • при отсутствии эффекта от проводимой медикаментозной терапии при лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы,

  • при прогрессирующей стенокардии.

- Показания для проведения коронарографии определяет лечащий врач, который назначит анализы и исследования, необходимые для выполнения процедуры, — поясняет доктор.

Противопоказания к коронарографии

  • индивидуальная непереносимость рентген-контрастного вещества;

  • неконтролируемая желудочковая аритмия;

  • нарушения свертывающей способности крови (повышенная или

    пониженная);

  • острая стадия инфекционных заболеваний;

  • инсульты;

  • тяжелая анемия;

  • открытые кровотечения любого происхождения.

- Перед коронарографией пациент обязательно проходит обследование — общий анализ крови и мочи, биохимия крови, кровь на ВИЧ, гепатит и сифилис, исследование на свёртываемость, группа крови и резус-фактор, ЭКГ, ЭХО сердца, — поясняет Марина Шлыкова.

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Как проходит коронарография

Исследование проводят в поликлинике или стационаре. Общий наркоз не требуется.

В области паха или на запястье пациента выполняют прокол вены (предварительно обработав и обезболив место прокола), вводят катетер, через который подается контрастное вещество, достигающее сосудов сердечной мышцы.

Ход катетера постоянно контролируется специалистом. Пациент не чувствует, как продвигает катетер по сосудам — внутри артерий нет нервных окончаний.

Контрастное вещество поглощает рентгеновский лучи во время рентген-съемки и позволяет сформировать четкую картину сосудов сердца на мониторе.

- Ангиография коронарных сосудов — малоинвазивная и практически безболезненная процедура. Тем не менее, она может вызвать некоторые осложнения, хотя очень редко, — говорит эксперт.

Осложнения коронарографии

  • аллергическая реакция на введенное контрастное вещество — степень зависит от индивидуальных особенностей организма и может

    колебаться от небольшой сыпи и зуда до анафилактического шока;

  • временное нарушение сердечного ритма;

  • разрыв или спазм артерии;

  • образование тромба в просвете сосуда.

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А сколько стоит?

- На стоимость коронарографии оказывает влияние сама методика, которая использует клиника, а также цена контрастного вещества и расходных материалов, — говорит врач. — В среднем, например, в Петербурге цены на коронарографию варьируются от 15 до 35 тысяч рублей, в Москве — начинаются от 20 тысяч рублей.

Есть похожая по стоимости, но более современная альтернатива коронарографии — мультиспиральная компьютерная (МСКТ) ангиография.

 — Это исследование сосудов, в том числе, коронарных артерий, кровоснабжающих сердце, которая проводится на мультиспиральном компьютерном томографе, — говорит Марина Шлыкова. — У этой процедуры есть ряд преимуществ — неинвазивность, отсутствие необходимости в госпитализации (после МСКТ пациент может практически сразу идти домой), возможность анатомо-функциональной оценки, скорость в получении визуальной информации, удобство для пациента.

Анна Майская