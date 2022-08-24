Что такое коронарография
Коронарографию вам не назначат на первом же приеме у врача, если вы пришли с жалобами на одышку, боль в груди или другие «кардиологические» симптомы.
Этот метод исследования считают «золотым стандартом» диагностики ишемической болезни сердца (ИБС) как самый точный способ детализации состояния сердечных сосудов пациента.
«Доктор Питер» узнал у эксперта, кому показана коронарография и как часто после нее бывают осложнения.
врач функциональной диагностики, терапевт
- Коронарография — одна из наиболее информативных процедур в кардиологии для диагностики сосудов сердца, а именно — контрастное рентгенологическое исследование коронарных артерий, — объясняет врач Марина Шлыкова. — Благодаря диагностике возможно получить полную картину состояния коронарных артерий и быстро и точно поставить диагноз. Сама процедура длится не более 20-30 минут, реабилитация после нее проходит быстро — пациента выписывают уже через несколько часов.
Кому нужна коронарография
пациентам с ишемической болезнью сердца — исследование отображает характер, локализацию и выраженность сужения коронарной артерии,
при развитии острого коронарного синдрома (при сердечном приступе) и после инфаркта миокарда;
перед операцией в области сердечной мышцы, перед «большими» сосудистыми операциями — для определения степени риска и объема предстоящего вмешательства;
при отсутствии эффекта от проводимой медикаментозной терапии при лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы,
при прогрессирующей стенокардии.
- Показания для проведения коронарографии определяет лечащий врач, который назначит анализы и исследования, необходимые для выполнения процедуры, — поясняет доктор.
Противопоказания к коронарографии
индивидуальная непереносимость рентген-контрастного вещества;
неконтролируемая желудочковая аритмия;
нарушения свертывающей способности крови (повышенная или
пониженная);
острая стадия инфекционных заболеваний;
инсульты;
тяжелая анемия;
открытые кровотечения любого происхождения.
- Перед коронарографией пациент обязательно проходит обследование — общий анализ крови и мочи, биохимия крови, кровь на ВИЧ, гепатит и сифилис, исследование на свёртываемость, группа крови и резус-фактор, ЭКГ, ЭХО сердца, — поясняет Марина Шлыкова.
Как проходит коронарография
Исследование проводят в поликлинике или стационаре. Общий наркоз не требуется.
В области паха или на запястье пациента выполняют прокол вены (предварительно обработав и обезболив место прокола), вводят катетер, через который подается контрастное вещество, достигающее сосудов сердечной мышцы.
Ход катетера постоянно контролируется специалистом. Пациент не чувствует, как продвигает катетер по сосудам — внутри артерий нет нервных окончаний.
Контрастное вещество поглощает рентгеновский лучи во время рентген-съемки и позволяет сформировать четкую картину сосудов сердца на мониторе.
- Ангиография коронарных сосудов — малоинвазивная и практически безболезненная процедура. Тем не менее, она может вызвать некоторые осложнения, хотя очень редко, — говорит эксперт.
Осложнения коронарографии
аллергическая реакция на введенное контрастное вещество — степень зависит от индивидуальных особенностей организма и может
колебаться от небольшой сыпи и зуда до анафилактического шока;
временное нарушение сердечного ритма;
разрыв или спазм артерии;
образование тромба в просвете сосуда.
А сколько стоит?
- На стоимость коронарографии оказывает влияние сама методика, которая использует клиника, а также цена контрастного вещества и расходных материалов, — говорит врач. — В среднем, например, в Петербурге цены на коронарографию варьируются от 15 до 35 тысяч рублей, в Москве — начинаются от 20 тысяч рублей.
Есть похожая по стоимости, но более современная альтернатива коронарографии — мультиспиральная компьютерная (МСКТ) ангиография.
— Это исследование сосудов, в том числе, коронарных артерий, кровоснабжающих сердце, которая проводится на мультиспиральном компьютерном томографе, — говорит Марина Шлыкова. — У этой процедуры есть ряд преимуществ — неинвазивность, отсутствие необходимости в госпитализации (после МСКТ пациент может практически сразу идти домой), возможность анатомо-функциональной оценки, скорость в получении визуальной информации, удобство для пациента.