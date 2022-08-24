Как проходит коронарография

Исследование проводят в поликлинике или стационаре. Общий наркоз не требуется.

В области паха или на запястье пациента выполняют прокол вены (предварительно обработав и обезболив место прокола ), вводят катетер, через который подается контрастное вещество, достигающее сосудов сердечной мышцы.

Ход катетера постоянно контролируется специалистом. Пациент не чувствует, как продвигает катетер по сосудам — внутри артерий нет нервных окончаний.

Контрастное вещество поглощает рентгеновский лучи во время рентген-съемки и позволяет сформировать четкую картину сосудов сердца на мониторе.

- Ангиография коронарных сосудов — малоинвазивная и практически безболезненная процедура. Тем не менее, она может вызвать некоторые осложнения, хотя очень редко, — говорит эксперт.

Осложнения коронарографии