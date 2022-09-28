В сочетании с какими симптомами боль в спине может указывать на появление опухоли в организме

Когда болит спина, то мы чаще всего списываем это на возраст, долгое сидение за компьютером, малоподвижный образ жизни. В большинстве случаев так оно и есть — работа в офисе или же удаленка дают о себе знать. Начинают болеть спина, шея, отекают ноги. Если не заниматься спортом и не устраивать себе мини-разминку каждый час, то проблем со здоровьем точно не избежать, например, легко заработать остеохондроз.
Однако в некоторых случаях боль в спине — это серьезный симптом, который может указывать на появление опухоли в организме. Врачам известно не мало прецедентов, когда человек приходил на прием, жалуясь на неприятные ощущения в спине, а в ходе обследований выяснялось, что у него онкология.
Рак мочевого пузыря
- Боль в нижней части спины может быть признаком рака мочевого пузыря, — цитирует издание
Опухоли могут возникать в любом месте мочевого пузыря, но чаще всего они растут в самых глубоких тканях органа.
- Оболочка мочевого пузыря постоянно контактирует с канцерогенами, которые попадают в кровоток и фильтруются через почки. Они могут взаимодействовать с вашей ДНК, заставляя клетки чрезмерно размножаться и перерождаться в раковые, — говорит доктор Даниэль Петрилак из Йельского университета.
Поэтому если вы заметили, что у вас болит спина, вы стали чаще обычного ходить в туалет, при мочеиспускании появились неприятные ощущения или даже вы увидели кровь в моче, то это веский повод как можно скорее обратиться к врачу.
Рак позвоночника
Это онкологическое заболевание, характеризующееся развитием опухоли в спинном мозге. Патология довольно редкая, чаще всего такие опухоли — это метастазы, которые могут появиться вследствие рецидива.
Метастазы могут распространяться через кровь и спинномозговую жидкость. Страдают позвонки, нервы, сосуды и мозговые оболочки спинного мозга.
По данным клиники Майо, боль, которая изначально появилась в спине, через некоторые время может также распространяться на бедра, ноги, ступни, руки. Со временем она может усиливаться, даже если вы уже проходите курс лечения.
У человека также могут появиться слабость, онемение какой-либо части тела и сильная усталость. Если болезнь запустить, то добавляется нарушение координации, может даже развиться паралич.
Рак легких
Это один из самых распространенных видов рака во всем мире. Заболевший может жаловаться на боль в спине, которая долго не проходит.
Вдобавок у него появляются следующие симптомы:
постоянный кашель(в том числе с кровью);
одышка;
боль в грудной клетке (без предшествующей травмы);
осиплость голоса;
потеря веса и общее недомогание.
Такая симптоматика считается классической. Если вы заметили у себя перечисленные «тревожные звоночки», то стоит обратиться к терапевту, пульмонологу или онкологу. Врач проведет осмотр и при необходимости назначит КТ легких (или другой метод диагностики), который поможет подтвердить или исключить болезнь.