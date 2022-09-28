В сочетании с какими симптомами боль в спине может указывать на появление опухоли в организме

Однако в некоторых случаях боль в спине — это серьезный симптом, который может указывать на появление опухоли в организме. Врачам известно не мало прецедентов, когда человек приходил на прием, жалуясь на неприятные ощущения в спине, а в ходе обследований выяснялось, что у него онкология.

Рак мочевого пузыря

- Боль в нижней части спины может быть признаком рака мочевого пузыря, — цитирует издание Express экспертов Национальной британской службы здравоохранения.

Опухоли могут возникать в любом месте мочевого пузыря, но чаще всего они растут в самых глубоких тканях органа.

- Оболочка мочевого пузыря постоянно контактирует с канцерогенами, которые попадают в кровоток и фильтруются через почки. Они могут взаимодействовать с вашей ДНК, заставляя клетки чрезмерно размножаться и перерождаться в раковые, — говорит доктор Даниэль Петрилак из Йельского университета.

Поэтому если вы заметили, что у вас болит спина, вы стали чаще обычного ходить в туалет, при мочеиспускании появились неприятные ощущения или даже вы увидели кровь в моче, то это веский повод как можно скорее обратиться к врачу.