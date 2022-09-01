Невролог Мосин назвал 5 смертельно опасных болезней, которые проявляются болью в спине

На опасные виды боли в спине приходится не более 5-7% случаев. Во всех остальных ситуациях проблема связана с костно-мышечной системой и ее можно относительно активно устранить, посещая врача. Но бывают ситуации, когда усиление или внезапное появление боли в спине — это признак тяжелой и опасной патологии, которая может привести к гибели или инвалидности.

Конечно, не стоит сразу подозревать у себя опасные болезни, но важно знать о причинах боли как можно больше, чтобы вовремя понять — когда состояние требует вмешательства, консультации врача и активного лечения, а в каких случаях нужно пересмотреть свой образ жизни. «Доктор Питер» уточнила у Евгения Мосина, невролога, какие потенциально смертельные болезни могут вызвать боль в спине.