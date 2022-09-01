Невролог Мосин назвал 5 смертельно опасных болезней, которые проявляются болью в спине

На опасные виды боли в спине приходится не более 5-7% случаев. Во всех остальных ситуациях проблема связана с костно-мышечной системой и ее можно относительно активно устранить, посещая врача. Но бывают ситуации, когда усиление или внезапное появление боли в спине — это признак тяжелой и опасной патологии, которая может привести к гибели или инвалидности.
Конечно, не стоит сразу подозревать у себя опасные болезни, но важно знать о причинах боли как можно больше, чтобы вовремя понять — когда состояние требует вмешательства, консультации врача и активного лечения, а в каких случаях нужно пересмотреть свой образ жизни. «Доктор Питер» уточнила у Евгения Мосина, невролога, какие потенциально смертельные болезни могут вызвать боль в спине.
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Рак костей или метастазы
Одни из самых сильных болей в спине возникают на фоне онкологических патологий — остеосарокомы, локализующейся в области позвонков или метастатических очагов в области позвоночника, сформированных при развитии онкологических процессов другой локализации. Среди самых распространенных опухолевых процессов, при которых возникают метастазы и возникает сильная боль в спине, можно выделить:
Рак молочной железы (у женщин).
Поражения простаты.
Опухоли легких.
Рак щитовидной железы.
Опухоли матки и яичников.
Реже метастазы в позвоночник возникают при поражениях почек, желудка, толстой кишки. В детском возрасте метастазы в позвоночник возникают при нейробластоме и лейкозе. Метастазы могут попадать в область костей и окружающих мягких тканей позвоночника напрямую, прорастая из первичного очага, приносятся с кровью или лимфой. Боль возникает потому, что рак разрушает ткани и нервы, провоцирует переломы позвонков.
Сахарный диабет
Еще одна потенциально смертельная болезнь, которая может провоцировать сильные боли в спине — это сахарный диабет. Причем для этого может быть сразу несколько причин, связанных с разными органами и системами. Прежде всего, боль в спине и опоясывающие ощущения в области поясницы могут быть связаны с поражением поджелудочной железы — хроническим панкреатитом. Это связано с воспалительным процессом, который ведет к деформации протоков, изменению структуры органа и нарушению оттока секрета.
Вторая причина боли в спине — поражение нервных стволов и корешков из-за повышенного уровня глюкозы крови. Может нарушаться проведение импульсов. Страдает метаболизм мягких тканей вокруг корешка, он сдавливается и возникает боль. Она может усиливаться при движении, отдает в ногу (вплоть до пальцев стопы), провоцирует ощущение онемения, похолодания конечности в области голени и стопы.
Туберкулез позвонков
Хотя в сравнении с поражением легких подобное осложнение бывает нечасто, но исключать его полностью нельзя. При развитии туберкулезной инфекции в костной ткани позвонков происходит постепенное их разрушение со сдавлением окружающих тканей и нервов. В результате могут возникать резкие ограничения подвижности, сильная боль и деформация спины.
Лечить патологию достаточно сложно, потребуется как курс препаратов, подавляющих туберкулезные бактерии, так и инвазивные вмешательства, чтобы восстановить целостность позвонков.
Прогрессирование рассеянного склероза
Боль в спине может возникать при рассеянном склерозе. Причина самой болезни и ее симптомов пока окончательно не выяснена. Но с учетом того, что при ней происходит постепенное разрушение миелиновых оболочек нервов, в том числе и в области корешков спинного мозга, возможны разные типы боли — острая, простреливающая, постоянная, со спазмами.
Лечить заболевание крайне трудно, можно только на время замедлить прогресс. Но постепенно проблема будет только усиливаться, поскольку иммунная система постоянно раздражена, она атакует оболочки нервов и провоцирует их разрушение. Поэтому лечиться придется пожизненно, а без лечения есть риск быстрой гибели от осложнений и прогресса самого склероза.
Миелит — если воспален спинной мозг
Самая серьезная ситуация, которая может грозить гибелью без своевременного распознавания и лечения — это миелит, особенно гнойный или гематогенный. Это воспалительный процесс в области спинного мозга, который может разрушить его или перейти на отходящие корешки, распространиться вверх, на головной мозг.
Некротический миелит — самое опасное и коварное заболевание, оно становится осложнением гнойного менингита, постепенно на протяжении нескольких лет разрушая спинной мозг и лишая возможности сначала ходить, затем двигать руками и даже дышать, по мере того, как затрагивает ствол мозга.