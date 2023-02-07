В России вновь активизируется эпидемия коронавирусной инфекции , заявляет Роспотребнадзор в начале февраля. На пятой неделе года в стране зарегистрировали более 60 тысяч новых случаев заражения ковидом. За неделю показатель заболеваемости увеличился на 33%.

Среди доминирующих штаммов в России — «омикрон» и его подварианты. Последний — под названием «кракен» — завезли в Россию перед Новым годом. Первое заражение было в Пензе. 7 февраля стало известно, что заразившиеся также выявлены в Сыктывкаре и Ухте, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава региона.

«Кракен» отличается особенной заразностью, но переносят его относительно легко. В группе риска — пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями. Ранее «Доктор Питер» рассказывал, с какими симптомами болеют ковидом после прихода в Россию «кракена».

О приближающейся новой волне ковида предупреждают и независимые аналитики.