В России вновь активизируется эпидемия коронавирусной инфекции, заявляет Роспотребнадзор в начале февраля. На пятой неделе года в стране зарегистрировали более 60 тысяч новых случаев заражения ковидом. За неделю показатель заболеваемости увеличился на 33%.
Среди доминирующих штаммов в России — «омикрон» и его подварианты. Последний — под названием «кракен» — завезли в Россию перед Новым годом. Первое заражение было в Пензе. 7 февраля стало известно, что заразившиеся также выявлены в Сыктывкаре и Ухте, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава региона.
«Кракен» отличается особенной заразностью, но переносят его относительно легко. В группе риска — пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями. Ранее «Доктор Питер» рассказывал, с какими симптомами болеют ковидом после прихода в Россию «кракена».
О приближающейся новой волне ковида предупреждают и независимые аналитики.
кандидат биологических наук, приглашенный исследователь Центра по изучению Восточной Европы в БременеЛичный сайт
В Петербурге число выявленных заразившихся коронавирусом впервые за несколько недель перевалило за тысячу (данные на 6 февраля).
— При этом в двухнедельной перспективе в петербургской статистике виден тренд на рост числа активных случаев при снижении нагрузки на больницы, —
Не так страшен «кракен», как постковид
Шансов получить постковид, если вы заразитесь коронавирусом в эту волну, довольно много — это признают и международные эксперты, и специалисты российского Роспотребнадзора.
Гуляющие по миру подвиды «омикрона» агрессивны, это факт. Не заразиться от заболевших домочадцев или коллег по офису почти невозможно, но переносится вирус не тяжелее, чем другие. Основные симптомы ковида — кашель, боль в горле, насморк, температура.
— Коронавирусная инфекция редко начинается с температуры 39 градусов — она часто поднимается постепенно. Скорее первыми симптомами будут жидкий стул и боль в горле, — поясняла ранее врач-терапевт Елена Черненко.
Но есть одна пролонгированная опасность коварного коронавируса — это постковидный синдром. В ситуации с «кракеном» есть опасения, что он ударит по здоровью после острой фазы болезни сильнее, чем другие штаммы. Об этом заявляла в
Исследование — кому не грозит постковид
Китайские ученые
Участие в нем приняли около 2 тысяч женщин, средний возраст — 64,7 года, которые перенесли коронавирус в период с апреля 2020 года по ноябрь 2021 года. Исследователи проанализировали, какой образ жизни вели эти женщины до заболевания. Оценивались их физическая активность, увлечение спиртным и привычка к курению, насколько здоровыми продуктами они питались и как долго спали по ночам. Делалась поправка на наличие хронических заболеваний.
— У курящих женщин, мало двигающихся, злоупотребляющих спиртным и фастфудом, «ковидный хвост» длительностью два месяца и более наблюдался чаще в два раза, — делают выводы ученые. — Это означает, что здоровый образ жизни до заражения связан со значительным снижением риска постковидного синдрома. 36% случаев постковида можно было бы предотвратить, если бы заболевшие придерживались здоровых привычек.