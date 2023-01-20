В России появился «кракен» — и сразу же вслед за последними новостями о «похождениях» нового штамма «омикрона» стали говорить о росте заболеваемости ковидом в стране.
После новогодних каникул, за первую рабочую неделю января, показатели выросли на 40,5%. По данным за сутки на 19 января, в России выявили почти 6 тысяч случаев заражения коронавирусом, это максимум с 29 декабря.
В Роспотребнадзоре уверяют, что ковидный рост связан с тем, что люди вышли на работу и на учебу и начинают активно обмениваться вирусами.
— Через неделю-другую заболеваемость должна стабилизироваться и далее пойти на спад, если не вмешаются какие-то новые факторы, — сообщила пресс-служба ведомства.
Независимые аналитики в свою очередь считают, что ситуация с ковидом в России пока неопределенная. И речь может идти о новой волне.
кандидат биологических наук, приглашенный исследователь Инстита изучения Восточной Европы при Бременском университетеЛичный сайт
С чем связан рост заболеваемости
— Ситуация с ковидом в России сейчас довольно неопределенная, — рассказал «Доктору Питеру» независимый аналитик, кандидат биологических наук Алексей Куприянов. — После заметного всплеска, пик которого пришелся на декабрь, новогодние праздники привели к резкому спаду числа выявляемых случаев. Вместе с тем в Москве, Петербурге и некоторых других регионах уже со второй недели января начался новый подъем.
Эксперт отмечает, что пока трудно точно сказать, с чем связан рост.
— Возможно, это происходит из-за оживления динамики после длинных входных и возврата к скоростям распространения, характерным для декабря, а возможно, из-за начала новой волны, — отмечает Алексей Куприянов.
«Есть явные следы манипуляций»
— В Москве выявленные случаи коронавируса в последние несколько дней уже выше максимума, достигнутого в декабре (в отдельные дни выше 2 тысяч новых случаев, скользящие средние — выше 1,5 тыс.), — говорит аналитик. — А вот в Петербурге динамика выявленных случаев носит явные следы манипуляции данными — это критически низкая вариабельность день ото дня и практически полное отсутствие «бюрократического» компонента динамики.
Тем не менее ежедневно выявляемые случаи в Петербурге достигли уровня половины декабрьского максимума, отмечает эксперт.
— Выявляют 670–690 человек в день, скользящие средние дошли до 590, при этом значительная разница моментальных значений и скользящих средних за семь дней достигается не столько значительной вариацией день ото дня, сколько тем, что сейчас мы находимся на довольно крутом восходящем тренде, — объясняет аналитик.
«Ситуация может меняться очень быстро»
Насколько устойчив нынешний подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией в Петербурге — неясно.
— Если «кракен» и добрался до Петербурга, то пока его эффект недостаточно заметен, — обращает внимание эксперт. — Во всяком случае, мы не видим пока ничего сопоставимого с зимой прошлого года, когда на «хвост» осенней части волны «дельты» наложился «омикрон». Тогда счет новых выявленных случаев шел на тысячи, количество госпитализируемых в сутки и загрузка больниц даже на старте волны отличались от нынешних показателей в большую сторону примерно втрое, а количество ежедневно регистрируемых смертей — в шесть раз. Но, как мы уже не раз видели, ситуация может меняться очень быстро.
Добавим, впервые экстра-заразный штамм «кракен» в России выявили в Пензе еще перед Новым годом — заболела женщина, которая не выезжала за пределы региона. Болезнь она перенесла легко, без осложнений.
По словам иммунолога Владимира Болибока, с момента «завоза» нового штамма число заболевших ковидом в России может начать удваиваться каждые 9–10 дней. На пик мы можем выйти где-то в марте-апреле, считает эксперт.