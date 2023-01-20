В России появился «кракен» — и сразу же вслед за последними новостями о «похождениях» нового штамма «омикрона» стали говорить о росте заболеваемости ковидом в стране.

После новогодних каникул, за первую рабочую неделю января, показатели выросли на 40,5%. По данным за сутки на 19 января, в России выявили почти 6 тысяч случаев заражения коронавирусом, это максимум с 29 декабря.

В Роспотребнадзоре уверяют, что ковидный рост связан с тем, что люди вышли на работу и на учебу и начинают активно обмениваться вирусами.

— Через неделю-другую заболеваемость должна стабилизироваться и далее пойти на спад, если не вмешаются какие-то новые факторы , — сообщила пресс-служба ведомства.

Независимые аналитики в свою очередь считают, что ситуация с ковидом в России пока неопределенная. И речь может идти о новой волне.