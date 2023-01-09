Китай впервые за три года открыл границы для иностранцев — теперь туристам, прибывающим из-за рубежа, больше не надо сидеть в карантине, но сдавать тесты на ковид все же нужно. Сделано это из-за грядущего Лунного нового года , который отмечается в Китае 22 января 2023 года. В канун этой даты китайцы активно путешествуют внутри государства и приезжают из других стран, пишет РИА.

Эксперты считают, что это вполне может дать новый виток резкому росту заболеваемости ковидом, который случился в Китае в декабре, после отмены ряда коронавирусных ограничений.

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