Китай впервые за три года открыл границы для иностранцев — теперь туристам, прибывающим из-за рубежа, больше не надо сидеть в карантине, но сдавать тесты на ковид все же нужно. Сделано это из-за грядущего Лунного нового года, который отмечается в Китае 22 января 2023 года. В канун этой даты китайцы активно путешествуют внутри государства и приезжают из других стран,
Эксперты считают, что это вполне может дать новый виток резкому росту заболеваемости ковидом, который случился в Китае в декабре, после отмены ряда коронавирусных ограничений.
Чем грозит масштабная вспышка ковида в Китае для россиян? «Доктор Питер» узнал мнение экспертов.
врач аллерголог-иммунолог, специалист по лечению иммунодефицитных состояний, хронических воспалительных процессов и аллергических заболеваний у взрослых и детей
Это новый штамм?
— Китайцы не сообщали, что вспышка коронавируса у них связана со штаммом, не известным ранее, и я думаю, вряд ли они что-то скрывают, — признает врач-иммунолог Владимир Болибок. — Китай пошел на снятие карантина и открытие границ, когда посчитал, что в стране высокий уровень коллективного иммунитета после вакцинации. Это подтверждает и статистика. Несмотря на миллионы заболевших, летальность в Китае сейчас меньше чем 0,5 процента — это очень низкий уровень. То есть люди по большей части болеют легко, без тяжелых осложнений. Да, абсолютные цифры смертности высокие, но если соотнести их с населением Китая и количеством одномоментно заболевших, то летальность очень низкая.
Так что снятие ограничений в Китае вполне оправдано — им надо было каким-то образом выходить из локдаунов, которые мешали экономическому развитию и торговле, считает эксперт.
Какой штамм коронавируса в Китае?
По состоянию на 3 января в базу данных GISAID EpiCoV было представлено 773 последовательности из материкового Китая, причем большинство были собраны после 1 декабря 2022 года.
Из случаев местного заражения 95% принадлежат к линиям BA.5.2 или BF.7. Это соответствует геномам путешественников из Китая, представленным в базу данных GISAID EpiCoV другими странами. Никаких новых вариантов или мутаций, имеющих значение, в общедоступных данных о последовательности не отмечено.
Чем грозит миру новая вспышка в Китае?
— Для нас особой угрозы вспышка в Китае не представляет, если там продолжается заражение уже известными штаммами «омикрона», — отмечает Владимир Болибок. — Они уже циркулировали и в России, к ним у нас выработался иммунитет. Особой угрозы для нас не представляют.
Другое дело — штамм «кракен» (подвариант «омикрона» XBB.1.5), который начал распространяться в США и Западной Европе, считает эксперт.
— «Кракен» — это тот же «омикрон», только в новой мутации. Его контагиозность очень высока и доходит до 20 — то есть от одного заболевшего заражается до 20 человек, — говорит иммунолог. — Но симптомы «кракена» от предыдущих версий отличаются мало — для штамма также характерны быстрое заражение, короткий инкубационный период, относительно легкое течение и низкая летальность.
Врач добавил, что все штаммы «омикрона» в основном выбирают в качестве жертвы пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями, людей с лишним весом, не привитых. Именно они болеют коронавирусной инфекцией тяжело и могут умереть.
Когда и до нас дойдет «кракен»?
— Обычно от начала циркуляции нового штамма на Западе до завоза в Россию проходит 4–6 недель, — считает врач-иммунолог. — Но такая статистика была в период, когда были открыты границы. Сейчас в связи с тем, что с США и Западной Европой прямого сообщения, по сути, нет, то занос «кракена» в большом количестве из-за границы быстро не случится. Но раньше или позже он до нас доберется. По моим прикидкам, это будет конец января—начало февраля. Далее число заболевших начнет удваиваться каждые 9–10 дней. На пик мы можем выйти где-то в марте-апреле. Это, кстати, совпадает с прогнозами, сделанными ранее, — новая волна ковида начинается примерно через 7–8 месяцев после предыдущей, и связано это с ослаблением коллективного иммунитета.
Надо ли сейчас делать прививки от ковида?
— По-хорошему прививку надо модифицировать под новый штамм «омикрона», еще лучше, чтобы она была не инъекционной, а интраназальной, но что-то у нас с этим пока «заклинило». Ситуация должна быть как с сезонным гриппом — нужно создавать вакцину под новые штаммы, — говорит Владимир Болибок. — Надо уже прерывать эту бесконечную «пляску»: новый штамм — новая волна и так далее…
молекулярный биолог, основатель биотехнологической компании Sendai Viralytics в США
Китай занижает масштаб вспышки?
— Сейчас в Гонконге экспоненциально растет волна инфекций и смертей от коронавируса, — рассказывает молекулярный биолог Ольга Матвеева. — В континентальном Китае, видимо, то же самое. Дело в том, что, в отличие от континентального Китая, его островная часть в виде Гонконга отдает регулярно все данные в международные базы данных. Почему же идет экспоненциальный рост? Видимо, гибридный иммунитет уже ослаб, и ослаб быстрее, чем в остальном мире, где пока складывается ситуация «тлеющих инфекций» — то есть нет очевидных больших волн, но есть перманентные инфекция и смертность.
Не исключено, что такие вспышки, как в Гонконге и Китае, могут быть и в других частях мира, когда ослабнет гибридный иммунитет. Тем более возникают все новые варианты вируса.
Причины мощной ковидной вспышки в Китае
В Китае нет гибридного иммунитета, который складывается из вакцинного и полученного от естественной инфекции. Это результат политики нулевого ковида. Такая политика могла бы частично сработать, если бы были очень хорошие, эффективные вакцины, а старшее поколение бы получило несколько бустерных вакцинаций.
Китайские вакцины, основанные на инактивированном вирусе, защищают гораздо более короткий промежуток времени по сравнению с мРНК или векторными.
Старшее поколение в Китае вакцинировано гораздо хуже, чем в других странах. А ведь именно старшему поколению инфекция особенно опасна.
— Власти Китая сильно полагались на то, что удастся выдержать политику нулевого ковида до полного окончания пандемии. В этом был их просчет, — считает Ольга Матвеева. — Вообще самый сильный иммунитет получается, если вакцинированные люди легко переболеют. Поэтому даже в странах с высоким уровнем вакцинации небольшой уровень циркулирующих инфекций очень укрепил иммунную защиту. Хотя даже и в самых благополучных странах смерти от ковида не прекращаются, просто их сравнительно немного.