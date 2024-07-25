В Подмосковье спасли 16-летнюю кошку с отеком легких, которая почти не могла дышать

Кошкам ни в коем случае нельзя давать собачий корм. Если у вас два питомца, то следите, чтобы они ели только из своих мисок. В противном случае все может закончиться различными осложнениями.

Также вопреки распространенному мнению кошкам нельзя давать молоко. Если у вас маленький котенок, то выкармливать его стоит специальной смесью. Подробнее — ЗДЕСЬ.

Несмотря на то что кошки — это независимые животные, все равно им требуется внимание человека. На сколько дней можно оставить питомца одного в квартире? Ветеринар дал подробный ответ.