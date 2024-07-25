В Подмосковье спасли 16-летнюю кошку с отеком легких, которая почти не могла дышать

В Дмитровскую ветеринарную станцию в Подмосковье привезли 16-летнюю кошку Мусю, у нее были проблемы с дыханием. Как
Ветеринары провели клинический осмотр и зафиксировали синюшную окраску слизистых, повышенное сердцебиение, отклонение в дыхании. Врачи также сделали кошке рентген — оказалось, что у животного много жидкости в грудной клетке, из-за этого развился опасный для жизни отек легких.
Мусю надо было срочно спасать. Состояние кошки было критическим, поэтому ветеринары незамедлительно оказали ей экстренную помощь — провели кислородотерапию. После процедуры дыхание животного восстановилось, жизни кошки больше ничто не угрожало.
Однако на этом лечение Муси не закончено. Необходимо провести дополнительные обследования, чтобы выяснить, что стало причиной такого тяжелого состояния.
Важно: учащенное дыхание, частое сердцебиение, кашель, заторможенность или беспокойство у животного — это тревожные симптомы, при которых не стоит откладывать поход к ветеринару.
«Прохождение ежегодной диспансеризации, которая проводится во всех государственных ветеринарных клиниках региона, поможет снизить риск непредвиденных заболеваний», — напомнили ветеринары московской Госветслужбы.
Что должны знать владельцы кошек
Кошкам ни в коем случае нельзя давать собачий корм. Если у вас два питомца, то следите, чтобы они ели только из своих мисок. В противном случае все может закончиться различными осложнениями.
Также вопреки распространенному мнению кошкам нельзя давать молоко. Если у вас маленький котенок, то выкармливать его стоит специальной смесью. Подробнее — ЗДЕСЬ.
Несмотря на то что кошки — это независимые животные, все равно им требуется внимание человека. На сколько дней можно оставить питомца одного в квартире? Ветеринар дал подробный ответ.
И еще один важный нюанс: следите, чтобы кошка не подходила к открытым на проветривание пластиковым окнам. Животное может попасть в смертельную ловушку. Последствия крайне опасны.