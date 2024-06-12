Могут внезапно умереть: ветеринар назвал 4 породы собак, у которых слабое сердце

Ветеринар по имени Бен ведет страничку в TikTok и часто делится с подписчиками советами по содержанию их питомцев. Так, например, он рассказал, почему не стоит смывать фекалии домашних животных в унитаз, назвал пять пород, которые никогда не заведет. Теперь же он назвал конкретные породы собак, которые склонны к заболеваниям сердечно-сосудистой системы.