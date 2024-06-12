Могут внезапно умереть: ветеринар назвал 4 породы собак, у которых слабое сердце

Ветеринар по имени Бен ведет страничку в TikTok и часто делится с подписчиками советами по содержанию их питомцев. Так, например, он рассказал, почему не стоит смывать фекалии домашних животных в унитаз, назвал пять пород, которые никогда не заведет. Теперь же он назвал конкретные породы собак, которые склонны к заболеваниям сердечно-сосудистой системы.
«Проблема в том, что некоторые из опасных состояний протекают бессимптомно», — предупреждает доктор Бен.
На первое место по рискам эксперт ставит доберманов. По его словам, более 58% собак старше семи лет страдают от дилатационной кардиомиопатии.
«Это заболевание, при котором мышцы стенки сердца начинают ослабевать, — объясняет ветеринар. — Это в итоге приводит к сердечной недостаточности, высокому риску аритмии и внезапной смерти. В моей практике были случаи, когда собака просто падала замертво на прогулке — без всяких симптомов».
Врач предупреждает владельцев этой породы: скрининг надо проводить регулярно с раннего возраста, чтобы выявить осложнения на ранней стадии и назначить лечение.
Еще одна порода, которая страдает от различных сердечных заболеваний, — это боксеры. У них тоже случается дилатационная кардиомиопатия, но чаще всего они склонны к врожденному аортальному стенозу. Это порок сердца, при котором сосуды сужаются в месте его выносящего тракта. Проще говоря, кровь плохо поступает к другим органам.
«Как правило, это не вызывает у животного особых проблем, но сильные нагрузки могут стать смертельными», — говорит ветеринар.
На третье место эксперт ставит кавалер-кинг-чарльз-спаниелей. По статистике, у 90% собак этой породы к десяти годам развивается болезнь митрального клапана.
«Сначала это шумы в сердце, но в итоге у собаки развивается сердечная недостаточность, появляются кашель, проблемы с дыханием. К сожалению, это частая причина смертности у этой породы», — говорит эксперт.
И напоследок Бен оставил золотистых ретриверов. У них нет рисков каких-то конкретных проблем, но при этом время от времени развивается редкое состояние под названием «экссудативный перикардит», когда вокруг сердца скапливается жидкость, мешающая перекачивать кровь по телу.
«У меня в практике было всего два случая с таким заболеванием, и оба раза это были ретриверы, — говорит эксперт. — Собака при нем слабеет и начинает падать в обмороки».