Не давайте кошкам молоко! Ветеринар Низовцева назвала причину

Козье молоко чуть лучше, но все же не идеальный вариант. Если вы понимаете, что голодного котенка надо срочно накормить, то можно дать ему немного козьего молока. Но это должно быть экстренной мерой! Лучше всего кормить малыша адаптированной смесью для котят — они продаются в зоомагазинах или ветеринарных аптеках.