Не давайте кошкам молоко! Ветеринар Низовцева назвала причину

Коровье молоко — один из самых популярных продуктов, которое наверняка есть у вас в холодильнике. И если вы не пьете его стаканами, то с большой вероятностью добавляете в кофе, омлет, используете для приготовления различных блюд. Что касается козьего молока, то оно не так популярно, однако все равно пользуется спросом.
Эти продукты полезны для людей. Но как быть с кошками? Ведь традиционно считается, что животному надо оставлять молоко в блюдечке, особенно если это маленький котенок.
Однако ветеринарные врачи заверяют: все совсем наоборот.
Ветеринарный врач репродуктолог-неонатолог МВЦ «ДваСердца»
Надо ли давать молоко котятам
После рождение маленький котенок питается первые недели жизни материнским молоком. Но бывает так, что кошка отказывается от детеныша, его слишком рано отлучают от матери или же возникают другие неприятные ситуации. Тогда человек решает: малышу нужно давать коровье молоко.
«Такой продукт совсем не подходит для котенка. Дело в том, что в коровьем молоке содержится много лактозы, с которой организм малыша не в состоянии справиться. Такой рацион может спровоцировать различные проблемы со здоровьем», —
Козье молоко чуть лучше, но все же не идеальный вариант. Если вы понимаете, что голодного котенка надо срочно накормить, то можно дать ему немного козьего молока. Но это должно быть экстренной мерой! Лучше всего кормить малыша адаптированной смесью для котят — они продаются в зоомагазинах или ветеринарных аптеках.
Можно ли кормить молоком взрослую кошку
Что касается взрослых кошек, то здесь рекомендации врачей аналогичны — ни коровье, ни козье молоко им лучше не давать. Этот продукт может навредить питомцу.
«В их организме мало лактазы (фермента, участвующего в переработке молока). У кошки нарушается процесс пищеварения, поэтому она может пострадать от диареи, рвоты, повышенного газообразования в кишечнике», — поясняет эксперт.
Да, существуют исключения, когда кошки пьют молоко без видимых проблем. Однако это большая редкость. Некоторым на ум сразу приходят коты из деревень, которых каждый день поят молоком. Но здесь важно учитывать, что за их здоровьем и состоянием желудочно-кишечного тракта никто не следит, а продукты своей жизнедеятельности они надежно прячут на улице.
Поэтому оградите своего питомца от молока. Так вы позаботитесь о его здоровье, а себя убережете от лишних трат и расстройств, заключила эксперт.
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