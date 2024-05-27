Безопасных нет: почему нельзя давать собаке кости, объясняет ветеринар Федосеева

Травмы ротовой полости . Это поврежденные десны, поломанные зубы, сломанные челюсти и стертая эмаль.

Травмы горла . Застрявшая в горле кость, вызывающая удушье или повреждения мягких тканей, — очень частый случай в практике ветеринаров и показание к хирургической операции.

Травмы желудка и кишечника . Кости могут травмировать органы пищеварения на своем пути: пищевод, желудок, кишечник. «Осколки костей пробивают желудок или кишечник. А дальше картина из фильма ужасов: кровотечение, перитонит, гибель», — уточняет врач.

Непроходимость . Крупная кость может не пройти из желудка в кишечник, что вызовет механическую закупорку. Если вовремя не принять меры и не сделать операцию, все может закончиться гибелью животного.