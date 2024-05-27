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Безопасных нет: почему нельзя давать собаке кости, объясняет ветеринар Федосеева

Многие хозяева собак уверены: погрызть кости — интересное и, главное, полезное занятие для их питомца. Однако нередко после таких развлечений животному может потребоваться операция. Это если еще вовремя успеть.

27 мая 20242
Безопасных нет: почему нельзя давать собаке кости, объясняет ветеринар Федосеева
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freepik

По словам ветеринарного врача Натальи Федосеевой, кости — минутное удовольствие для собак, которое может обернуться долгими страданиями. И сломанные зубы лишь самое безобидное, что может доставить такая «собачья радость». Как заверила ветеринар, от костей могут пострадать рот, глотка, пищевод, желудок, кишечник животного. Могут наступить и необратимые последствия.

Наталья Федосеева
Ветеринария

Ветеринарный врач, создатель Школы для владельцев домашних животных

«Владельцы балуют своих питомцев костями регулярно. А есть и те, кто добавляет кости в ежедневный рацион. И те и другие уверены, что кости полезны кошкам и особенно собакам. И это самое большое заблуждение», — поделилась специалист с подписчиками своего телеграм-канала.

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Опасное развлечение

Доктор рассказала о хвостатых пациентах, которые поступают в ветеринарную клинику после того, как получили от хозяев косточки, и через что им приходится проходить. Иногда, чтобы извлечь застрявшую в ЖКТ кость, животному приходится вскрывать грудную клетку, иначе достать не получается.

По словам Натальи Федосеевой, из-за острых краев и осколков костей животные могут получить разные, но очень серьезные травмы. Специалист перечислила самые частые.

  1. Травмы ротовой полости. Это поврежденные десны, поломанные зубы, сломанные челюсти и стертая эмаль.

  2. Травмы горла. Застрявшая в горле кость, вызывающая удушье или повреждения мягких тканей, — очень частый случай в практике ветеринаров и показание к хирургической операции.

  3. Травмы желудка и кишечника. Кости могут травмировать органы пищеварения на своем пути: пищевод, желудок, кишечник. «Осколки костей пробивают желудок или кишечник. А дальше картина из фильма ужасов: кровотечение, перитонит, гибель», — уточняет врач.

  4. Непроходимость. Крупная кость может не пройти из желудка в кишечник, что вызовет механическую закупорку. Если вовремя не принять меры и не сделать операцию, все может закончиться гибелью животного.

  5. Копростаз. Кости могут плотно спрессовываться, образуя твердую массу, что не позволяет каловым массам проходить дальше по толстой кишке — вплоть до полной остановки. Чаще всего в таких случаях также требуется оперативное вмешательство, после которого пациентов обычно ждет долгое и сложное восстановление.

«А еще не всегда владельцы вовремя доставляют питомца в клинику, и страшные процессы — кровотечения, некроз, перитонит — обрекают питомца на мучительную гибель», — добавляет эксперт.

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Безопасных не бывает

Думаете, вредны только куриные кости, а, к примеру, индюшачьи или говяжьи можно давать без опаски? Как говорит ветеринарный врач, безопасных для собак и кошек видов костей нет, они все опасны, без исключений.

Доктор ответила на частые аргументы владельцев собак, которые те приводят в пользу костей.

  • Это источник кальция. По словам Натальи Федосеевой, содержание кальция в костях ничтожно мало, чтобы восполнить дефицит взрослого питомца. Кроме того, кальций и фосфор из костей плохо усваивается. «Кости — самый сложноусвояемый источник минералов», — добавила ветеринар.

  • Они чистят зубы. Как подчеркнула врач, с помощью костей никогда не избавиться от зубного камня, это невозможно. Зато есть большая вероятность, что ваш любимец сломает зубы.

  • Они избавляют от скуки. По словам врача, сейчас представлено много самых разных безопасных игрушек для собак. Лучше развлекать своего питомца с их помощью, вместо того чтобы из-за костей рисковать его здоровьем и тем более жизнью.

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Автор текста:Анастасия Романова
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