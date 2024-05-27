Безопасных нет: почему нельзя давать собаке кости, объясняет ветеринар Федосеева

По словам ветеринарного врача Натальи Федосеевой, кости — минутное удовольствие для собак, которое может обернуться долгими страданиями. И сломанные зубы лишь самое безобидное, что может доставить такая «собачья радость». Как заверила ветеринар, от костей могут пострадать рот, глотка, пищевод, желудок, кишечник животного. Могут наступить и необратимые последствия.
Ветеринарный врач, создатель Школы для владельцев домашних животныхЛичный сайт
«Владельцы балуют своих питомцев костями регулярно. А есть и те, кто добавляет кости в ежедневный рацион. И те и другие уверены, что кости полезны кошкам и особенно собакам. И это самое большое заблуждение», —
Опасное развлечение
Доктор рассказала о хвостатых пациентах, которые поступают в ветеринарную клинику после того, как получили от хозяев косточки, и через что им приходится проходить. Иногда, чтобы извлечь застрявшую в ЖКТ кость, животному приходится вскрывать грудную клетку, иначе достать не получается.
По словам Натальи Федосеевой, из-за острых краев и осколков костей животные могут получить разные, но очень серьезные травмы. Специалист перечислила самые частые.
Травмы ротовой полости. Это поврежденные десны, поломанные зубы, сломанные челюсти и стертая эмаль.
Травмы горла. Застрявшая в горле кость, вызывающая удушье или повреждения мягких тканей, — очень частый случай в практике ветеринаров и показание к хирургической операции.
Травмы желудка и кишечника. Кости могут травмировать органы пищеварения на своем пути: пищевод, желудок, кишечник. «Осколки костей пробивают желудок или кишечник. А дальше картина из фильма ужасов: кровотечение, перитонит, гибель», — уточняет врач.
Непроходимость. Крупная кость может не пройти из желудка в кишечник, что вызовет механическую закупорку. Если вовремя не принять меры и не сделать операцию, все может закончиться гибелью животного.
Копростаз. Кости могут плотно спрессовываться, образуя твердую массу, что не позволяет каловым массам проходить дальше по толстой кишке — вплоть до полной остановки. Чаще всего в таких случаях также требуется оперативное вмешательство, после которого пациентов обычно ждет долгое и сложное восстановление.
«А еще не всегда владельцы вовремя доставляют питомца в клинику, и страшные процессы — кровотечения, некроз, перитонит — обрекают питомца на мучительную гибель», — добавляет эксперт.
Безопасных не бывает
Думаете, вредны только куриные кости, а, к примеру, индюшачьи или говяжьи можно давать без опаски? Как говорит ветеринарный врач, безопасных для собак и кошек видов костей нет, они все опасны, без исключений.
Доктор ответила на частые аргументы владельцев собак, которые те приводят в пользу костей.
Это источник кальция. По словам Натальи Федосеевой, содержание кальция в костях ничтожно мало, чтобы восполнить дефицит взрослого питомца. Кроме того, кальций и фосфор из костей плохо усваивается. «Кости — самый сложноусвояемый источник минералов», — добавила ветеринар.
Они чистят зубы. Как подчеркнула врач, с помощью костей никогда не избавиться от зубного камня, это невозможно. Зато есть большая вероятность, что ваш любимец сломает зубы.
Они избавляют от скуки. По словам врача, сейчас представлено много самых разных безопасных игрушек для собак. Лучше развлекать своего питомца с их помощью, вместо того чтобы из-за костей рисковать его здоровьем и тем более жизнью.
Как научить собаку оставаться в одиночестве, не рискуя обнаружить по возвращении домой разгром и изгрызенную мебель, читайте ЗДЕСЬ.